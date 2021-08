Polémica por comentarios homofóbicos de docente antioqueño en plena clase

Un docente de Derecho de la Institución Universitaria de Envigado es el centro de la polémica tras unas declaraciones suyas en plena clase que fueron catalogadas como homofóbicas y que fueron subidas a redes sociales.

"Usted puede hacer lo que le dé la gana, menos trasgredir las leyes naturales. Lo natural es un hombre y una mujer (...) cuando ya son dos varones algo va a andar mal y si son dos damas algo va a andar mal", dice el docente en su clase.



Asimismo, el docente aseguró que, como abogado respeta las leyes sobre el matrimonio igualitario, pero que como persona no. Y agrega: "a mí me cae una litigación de una sociedad conyugal entre dos maricas y yo cierro el negocio (...) o entre dos lgtb o no sé cómo es que se llama esa estupidez".

Lo dicho por el docente causó repudio en parte de los estudiantes, que subieron el video a redes sociales calificando de homofóbico lo dicho por el profesor.



"Como persona homosexual es algo que llevo escuchando toda mi vida y no puedo permitir que una persona que está formando abogados tenga este tipo de actuar frente a una clase", dijo uno de los estudiantes.



De igual forma, la Institución Universitaria de Envigado emitió un comunicado en el que asegura que llevará a cabo el debido proceso administrativo para este caso.



"Respetamos la diferencia de opiniones frente a la comunidad académica, pero rechazamos categóricamente toda manifestación personal que afecte la integridad y dignidad del ser humano", expresó la Institución.

De otro lado, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, también se pronunció sobre el caso.



"Mi solidaridad con todo aquel que se haya sentido discriminado, ofendido o maltratado, en especial con la comunidad LGTBIQ+. Así no se construye un mejor tejido social", señaló el alcalde.



El docente, por su parte, emitió un video posteriormente en el que pide disculpas por el lenguaje utilizado, pero se sostuvo en que no está de acuerdo con la unión conyugal de dos personas del mismo sexo.



"Tal vez lo que yo dije fue cuando se me zafó, como cuando se le zafa a cualquier persona, la palabra 'marica'. ¡Ay, hombre! Esas son cosas sin trascendencia porque no la dirigí a una persona determinada, sino en sentido general. Son palabras que se han vuelto folclóricas y no tienen la connotación ofensiva", dijo el profesor.



Y agregó: "Si yo con mi dicho ofendí o atenté contra la individualidad de cualquier persona, les pido disculpas".



El estudiante que publicó el video con lo dicho por el docente opinó que estas situaciones no se deben repetir y pidió a la Institución Educativa realizar acciones para para evitar que sucedan este tipo de conductas.



"La universidad debe de brindar más apoyo a la comunidad estudiantil y escucharnos, asimismo realizar una concientización tanto para los maestros como para los estudiantes, ya que no es el primer comportamiento homofóbico en la institución, por lo tanto, la universidad debe de buscar soluciones, realizando charlas, campañas, teniendo un compromiso de institución hacia los estudiantes", expresó el joven en su red social.

MEDELLÍN

