Un cruento feminicidio que se presentó a inicios de esta semana en Medellín conmocionó a los vecinos del barrio Moravia en la comuna 4 de la ciudad.

Gina Paola Bocanegra Hernández, de 22 años, fue atacada con arma blanca y falleció en una calle del sector en la madrugada del pasado lunes 2 de enero, tras salir de una discoteca del sector.

Su pareja sentimental fue señalada como el principal sospechoso del crimen y ante la presión de las autoridades, el hombre se presentó voluntariamente a la estación de Policía de Barbosa, al norte del Valle de Aburrá, en la tarde de ese mismo día.



Se trata de Luis Alfonso Rivera Landete, quien horas antes del asesinato llegó hasta el establecimiento comercial donde Bocanegra se encontraba departiendo junto con unos amigos para exigirle que se fueran para la casa.

La mujer fue encontrada por la comunidad en la madrugada del lunes. Foto: Cortesía

"Ante la negativa de la víctima, el hombre quedó esperándola en un local comercial aledaño. Cuando la mujer salió del lugar se fue hacia su casa acompañada por el presunto victimario, y en un callejón, Rivera Landete, al parecer, le propinó múltiples heridas con arma blanca que le causaron la muerte inmediata", detalló Ricardo Romero, director seccional de Fiscalía Medellín.



Rivera Landete no aceptó los cargos imputados por un fiscal de alertas tempranas de la Unidad de Reacción Inmediata por el delito de feminicidio agravado. Un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.



Por su parte, Angélica Ortiz, secretaria de Mujeres de Medellín, rechazó la muerte de la joven e informó que el caso será estudiado desde la mesa de clasificación del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres.



“Los feminicidios no son crímenes pasionales. No puede seguir siendo normal ni natural la violencia contra las mujeres. Las mujeres de Medellín tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias”, dijo la secretaria.



Recordó la funcionaria que las mujeres que estén en riesgo pueden llamar a la línea 123 Agencia Mujer para emergencias, atención psicojurídica, hogares de acogida y defensa técnica.



El asesinato de Bocanegra, quien era madre de un niño, se suma al de Angélica Treco González y Ally Johana Carrillo Ríos, ambos casos ocurridos en el municipio de Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño.



MEDELLÍN

