No es ‘Fico’ y no es Quintero, Medellín es lo primero. Con esta frase Rodolfo Correa quiere dejarle en claro a los votantes en la capital antioqueña que hay más opciones que estos dos extremos para llegar a la Alcaldía de Medellín.

Correa recientemente apareció tercero en intención de voto en una encuesta electoral para las elecciones del próximo 29 de octubre y, en su opinión, cree que la ciudadanía cada vez está más cansada de la polarización, por lo que su candidatura tiene todas las posibilidades.



El candidato dialogó con EL TIEMPO sobre sus propuestas y su visión del panorama electoral en la ciudad.

¿Cómo ve la contienda política hasta ahora?



El panorama que hay para la Alcaldía de Medellín es muy sencillo: de un lado que representa la extrema derecha y la vieja clase política uribista con Federico Gutiérrez. Y del otro lado se está presentando una gran disputa, porque el quinterismo quiere presentarse como el gran opositor de la extrema derecha.



Pero nosotros hemos logrado consolidar una tercera vía a esa polarización y hoy la ciudadanía masivamente está respaldando está alternativa que le estamos presentando de no entregarle la ciudad al uribismo y mucho menos dejarla en manos del quinterismo.

¿Cree que en una realidad tan polarizada sí hay un espacio para esa tercera opción?



Creo que la opción ya la consolidamos, estamos recibiendo adhesiones masivas de las fuerzas políticas y sociales de la ciudad, recibimos el apoyo del partido Gente en movimiento, estamos recibiendo la mayoría de aspirantes del Partido Verde y recibimos la adhesión del Partido de los Trabajadores de Colombia.



Estamos prestos a buscar acercamientos con el Partido de la Fuerza de la paz y ya tenemos cerca de siete ocho posibles alianzas sociales y políticas para consolidar esta tercería a la polarización.



¿Cómo ve a Medellín? ¿Cuál cree que es el problema más grave que tiene la ciudad en este momento?



Todo lo que habíamos avanzado en los últimos 50 años está en jaque gracias a las dos últimas Administraciones

TWITTER

Es una ciudad en donde hay más de 400.000 personas aguantando hambre, una ciudad que dejó de ser la 'tacita de plata' y nos convertimos en una ciudad donde las calles huelen a mierda. Hoy Medellín es una ciudad en donde se acabó el sistema de emprendimiento, en donde se está viendo la menor inversión histórica en innovación, ciencia y tecnología, paradójicamente después de haber sido declarados distrito de Ciencia, Tecnología e innovación.



Hay una profunda crisis de gobernabilidad, porque esta ciudad hoy está en manos de la delincuencia. Medellín tiene 350 organizaciones criminales que involucran directamente a 12.000 personas mayores y 8.000 menores de edad, eso es supremamente grave.



Hoy el centro de Medellín está sin Dios ni ley y todo lo que habíamos avanzado en los últimos 50 años está en jaque gracias a las dos últimas Administraciones.



¿Y qué rescata de lo que tiene hoy la ciudad?



Yo creo que Medellín va muy bien, lo que va mal es la administración de la ciudad. Esta es una ciudad muy resiliente y con mucha autonomía que es capaz incluso de seguir creciendo a pesar de las malas administraciones que ha tenido en los dos últimos periodos.



De esta administración particularmente yo rescataría el programa de computadores para los niños, creo que es un programa que debemos seguir avanzando, pero no para hacer política, sino para realmente garantizar el acceso a la tecnología a los niños.

¿Qué opina de que dos candidatos que fueron alcalde y gobernador entre 2015 y 2019 quieran repetir cargos?



Yo creo que el poder es una golosina que difícilmente la gente quiere soltar cuando no gobierna desde el espíritu sino desde el ego.



En el caso de Federico Gutiérrez, definitivamente él no se siente hoy candidato a la Alcaldía de Medellín, él quiere utilizar a Medellín como un trampolín para seguir su carrera presidencial y estoy seguro que si gana, en 2 años renuncia para lanzarse a la Presidencia y dejar a Medellín metida en un problema peor.

¿Con quién se aliaría y con quién no?



Rodolfo Correa, candidato a la Alcaldía de Medellín Foto: Cortesía

Yo he invitado públicamente al doctor Gilberto Tobón y a la doctora María Paulina Aguinaga a que hagamos una gran alianza por Medellín y que a partir de allí empecemos a vincular los demás sectores sociales y políticos. Estamos avanzando y esperamos dar noticias pronto.



No haría alianzas ni con Federico ni con Upegui.



No podemos permitir que el uribismo tome el control de la ciudad, sería un desastre porque Federico Gutiérrez convertiría a Medellín en una trinchera de guerra contra Petro y pondría a la ciudad como carne de cañón para la politiquería.



Hablemos de propuestas ¿cuál su iniciativa diferenciadora para la ciudad?



Nosotros tenemos un programa de gobierno basado en el concepto de desarrollo, ese concepto es el conjunto de condiciones para satisfacer las necesidades. Y para eso vamos a trabajar cinco grandes líneas: Desarrollo Social desarrollo económico Desarrollo Ambiental desarrollo, deportivo y cultural y desarrollo institucional.



No hay quien estructure el programa de gobierno y su plan de desarrollo a partir de esta modalidad. Nosotros tenemos un elemento diferenciador y es nuestro carácter técnico y nuestra preparación para gerenciar esta ciudad.



Tomamos como base para nuestro programa de gobierno el último documento de expertos de Naciones Unidas de ONU hábitat para el desarrollo de las ciudades y eso es lo que vamos a hacer en nuestra ciudad, fomentar el desarrollo equilibrado y justo de los territorios.

¿Cree que Medellín necesita más obras de infraestructura?



Nosotros tenemos un gran paquete de obras de infraestructura que consideramos prioritarias: primero vamos a hacer las dos circunvalares, la circunvalar oriental que conectará a El Poblado con la comuna 1 (Popular) para que la gente en 20 minutos vaya desde Santo Domingo hasta San Diego.



También la circunvalar occidental, que conectará la comuna 6 (Doce de octubre) con San Antonio de Prado, que es hoy un corregimiento totalmente apartado.



Adicionalmente vamos a desarrollar la vía que va a dar continuidad a la calle 10 con la carrera 70 por el soterrado del aeropuerto Olaya Herrera y, finalmente, la obra de infraestructura clave para el occidente de la ciudad, que va a ser el primer túnel intraurbano de Colombia, el cual atravesará el Cerro El volador para unir la comuna 7 (Robledo) con la comuna 11 (Laureles).



Vamos a crear dos nuevas avenidas: la Circunvalar Oriental que unirá al Poblado con El Popular y la Circunvalar Occidental que conectará al 12 de Octubre con San Antonio de Prado. Además le daremos continuidad a la calle 10 hasta la carrera 70 con un soterrado qué pasará por… pic.twitter.com/L9oUYHn3ga — Rodolfo Correa  (@RodolfoCorreaV) September 9, 2023

¿Estos proyectos que tan avanzados están? ¿hay algún prediseño o le toca comenzar desde cero?

Las circunvalares están diseñadas hace más de 30 años. El túnel intraurbano del cerro El Volador lo tiene la facultad de Minas hace como 15 años diseñado. Y la continuidad de la calle 10 hasta la 70 ya está planificada.Lo que hacía falta era voluntad política y buena gerencia para llevar esto a cabo y nosotros lo vamos a hacer.

¿Cree que va a tener el presupuesto para lograr todo este Plan de Desarrollo que propone?

Sí, porque nosotros vamos a desarrollar un esquema de asociatividad público privado que nos va a permitir tener para estas grandes vías un sistema de peaje urbano al mejor estilo de ciudades internacionales en donde es con fotodetección y un peaje simbólico que cueste mil pesos a 20 o 30 años para recuperar el punto de equilibrio.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín