'Hay que volver a unir a Medellín y recuperar las instituciones': 'Fico' Gutiérrez

Federico Gutiérrez aspira por segunda vez a quedarse con la alcaldía de Medellín tras la administración de Daniel Quintero. Esta vez llega avalado por su propio partido: Creemos, que recibió la personería jurídica tras su paso por la contienda presidencial del año 2022.



Gutiérrez triplica el porcentaje de las encuestas al segundo candidato, Juan Carlos Upegui, quien es apoyado por el exalcalde Quintero.

En diálogo con EL TIEMPO habló sobre un presunto plan para asesinarlo, la reciente renuncia de Quintero, su relación con el gobierno Petro de ganar las elecciones y sus propuestas.

Estamos extrañados de la cantidad de campaña sucia que se ha evidenciado en estas elecciones y particularmente en Medellín; lo último que vimos fue al exalcalde Quintero con una vendedora ambulante y le pregunta sobre qué opina de sus supuestas declaraciones sobre que ellos (los vendedores) son unos delincuentes, ¿qué opina?



Aquí el único delincuente es él, no hay un mayor delincuente que Quintero, se robaron a Medellín. Para eso fue que renunció, para utilizar los recursos de la ciudad y hacer campaña sucia contra nosotros, yo jamás he dicho que los venteros son delincuentes, yo solo tengo respeto por la gente trabajadora. Aquí no están corriendo la línea de ética, porque jamás han tenido ética. Esta es una campaña cochina. Y es ya lo que estamos viendo durante estas elecciones y, por supuesto, durante estos días seguro van a intensificar esas acciones.

¿Cómo cambia esta renuncia del exalcalde Quintero su estrategia en estas elecciones?



No, yo no cambio la estrategia porque yo no dependo de ellos. Ellos son los que han tenido que cambiar las estrategias; tuvo que renunciar a la alcaldía y dejar tirada a la ciudad, que igual ya la tenía tirada todos estos años. Pero ellos son los que están desesperados haciendo de todo. ¿Yo qué? Voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho, estando del lado de la gente, yo le pido a la gente es que no tengamos nada de triunfalismos, vamos demasiado bien, pero esto se gana es el último día de elecciones y viene lo más importante que es volver a unir a Medellín, recuperar las instituciones y que la gente viva mejor en la ciudad.

Usted dice que Medellín necesita unión, ¿cuál es la fórmula para volver a unir a la gente?



Que nunca, jamás, nunca, alguien nos vuelva a dividir. Y yo por eso creo que esta no es una discusión de izquierda, derecha o centro, esta es una discusión alrededor de los valores y la ética en lo público, en el manejo de lo público, y yo lo que le ofrezco a la ciudad es experiencia, tranquilidad, conversación y respeto, me sentaré con todos los sectores de la ciudad, volveremos a trabajar de la mano con el sector productivo al que tanto han estigmatizado.



Aquí estigmatizaron a los empresarios sabiendo que ellos generan el empleo en la ciudad, estigmatizaron a las universidades tanto públicas como privadas. Ya me he sentado con ellos, la ciudadanía, las organizaciones sociales y culturales; entonces vamos a recuperar y a potencializar cada vez un modelo de diálogo entre todos para resolver los graves problemas de la ciudad.

Una de las cosas que evidenciamos en los últimos cuatro años fue una ruptura entre Gobernación y Alcaldía, ¿cómo va a ser esa relación eventualmente en una administración suya?



Nosotros necesitamos un gobernador que quiera trabajar de la mano, un gobernador que lo que quiera es que recuperemos a Hidroituango realmente, que lo terminemos, que cuide a EPM, que esté preocupado por la seguridad y por lo social.



Yo siempre he dicho que acá hay grandes temas que trabajar en equipo y volver a trabajar por la región. Yo sé hacerlo, y así como lo hice de alcalde en su momento, cuando resolvía graves problemas, por ejemplo de acueducto y alcantarillado en el oriente antioqueño o en Urabá a través de EPM, entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es esa articulación, trabajar juntos.



La ciudad y el departamento no quieren más odio ni más peleas de esta gente, lo que necesitamos es ponernos a trabajar en los grandes temas.

¿Cuál es la propuesta de Federico Gutiérrez para los jóvenes, y cómo combatir ese tema que pareciera estarse apoderando de la imagen de Medellín, y es que es una ciudad en donde la trata de niñas de mujeres se volvió pan de cada día?



Lo primero: nosotros lo que pensamos frente al tema es que los jóvenes necesitan oportunidades reales, educación, empleo para el emprendimiento y también hay varios temas que tenemos que resolver, uno es la calidad educativa y la deserción educativa; hoy tenemos la tasa más alta de deserción educativa de los últimos 11 años.



Yo mismo buscaré personalmente a los niños y a los jóvenes que se han salido del sistema educativo y los llevaré a que logren entrar de nuevo al sistema educativo.



Además, que en décimo y en once reciban educación media técnica y que salgan preparados para tener un empleo porque esto es un asunto de acceso a recursos económicos que necesitan por las condiciones sociales, necesitamos formar como mínimo 40.000 programadores que podemos hacerlo en tema de ciclo corto y he hablado con empresas de tecnología en la ciudad para que tengan vinculación y formación inmediata; en total serían más de 80.000 jóvenes formados para el empleo y el emprendimiento.



En cuanto al turismo sexual, este tema es clave para Medellín, aquí ya estamos recibiendo 1’400.000 turistas; de esos, más o menos son 600.000 extranjeros y aquí son bienvenidos quienes vengan a disfrutar de la ciudad, pero no son bienvenidos quienes vengan al tema de turismo sexual y drogas, y hay que separar dos cosas que son importantes: una cosa es mujeres y hombres que se dedican a ser trabajadores sexuales, que vamos a darles más oportunidades también para que cambien de vida, pero otra cosa diferente es la trata de personas, que es un delito internacional y, peor aún, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esos extranjeros o nacionales que vengan acá por eso tienen que ir es a la cárcel.

Candidato, ¿qué ha pasado en las investigaciones sobre las amenazas que se denunciaron en las que estaba en peligro su vida y estarían ofreciendo 2.500 millones de pesos para atentar contra usted?



La información que nosotros hemos venido obteniendo es que no es como antes, que solo nos odiaban las estructuras criminales, a esos que nosotros capturamos de la tal ‘oficina’ y a los de alianzas estructuras criminales, es una red articulada con políticos corruptos que se robaron a Medellín y con contratistas corruptos que están muy preocupados de que nosotros volvamos a la ciudad.



Acá solo hay dos formas de que nosotros no lleguemos de nuevo a la alcaldía de Medellín: que nos roben las elecciones o que nos maten y nosotros aquí hemos venido hablando con la instituciones, yo hablé con el señor Fiscal General de la Nación la semana pasada; luego de que se conociera esta información ellos abrieron noticia criminal, por supuesto, sobre esta investigación.



Van avanzando pero a nosotros no nos va a amedrentar esta estructura criminal y mucho menos de esos corruptos, que sepan que nosotros volvemos a la ciudad a la alcaldía es a trabajar y hacer las cosas bien, aquí los únicos que no son bienvenidos son los criminales y los corruptos, de resto vamos a unir la ciudad.



Y una cosita importante para dejarla claro también, porque se ha hablado mucho de este tema en medio de la campaña en mi contra: se ha dicho que si llego a la alcaldía es para usarla como trampolín y llegar a la presidencia y yo tengo es un compromiso con mi ciudad y con mi país, primero la forma de recuperar el país es recuperando las regiones y mi compromiso es una vez elegido como alcalde me quedo los cuatro años de gobierno sacando adelante mi ciudad y trabajando por el país.

Usted ha sido un duro crítico del Gobierno Nacional. Medellín necesita de una buena relación con el Gobierno central, ¿va a existir? ¿Puede Medellín sobrevivir sin que la Nación la tenga en cuenta? ¿Usted va a tratar de tender puentes con el gobierno de Gustavo Petro?



Las relaciones tensas son las que tiene el presidente Petro con todo el país, con los medios de comunicación, porque vulnera los derechos y la libertad de prensa.



Tiene también estigmatizados a los empresarios, entonces él prefiere estar del lado de las estructuras criminales que de las personas que crean empresa, estigmatiza a nuestra Fuerza Pública y vamos viendo cómo hoy incluso no habla con los gobernadores, no habla con los alcaldes... entonces de mi parte, ¿qué va a pasar acá cuando ganemos? Claro que yo quiero tener una relación de acuerdo con la Constitución, ¿cuál es la tarea de cada uno? Yo tengo una gran diferencia con el presidente Petro en cómo lleva el país, porque nos lleva hacia un salto al vacío sin paracaídas, yo tengo una gran diferencia con el presidente Petro en el modelo del país que él ve que yo veo otro diferente.



Jamás de mi boca ha salido una ofensa contra él como persona y no saldrá ni me meteré nunca en lo personal contra él como presidente. Él sí está en la obligación de trabajar con los alcaldes y con los gobernadores para garantizar la seguridad en los territorios y garantizar la inversión. Uno mira la ejecución presupuestal de este gobierno, que debería ir en un 75 por ciento, y fácilmente va en el 52. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar a proyectos con recursos de la Nación, aterrizarlos a Medellín.





