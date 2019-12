‘No hay una entidad, como el Concejo, con tantos beneficios’

Jorge Iván Mejía Martínez, actual secretario General del Concejo de Medellín y quien está a punto de entregar su cargo, se describe como veneciano. Aclara, eso sí, que “no italiano, del suroeste antioqueño”.



A la definición personal, le suma que es un luchador social que con esfuerzo estudió.Un hombre que ama lo público pues, en este camino, ha encontrado las oportunidades.

Hace parte del Partido Liberal y lo que más resalta, con ímpetu, es su vocación de pedagogo, su amor por la docencia. Es economista, magíster en Gobierno y Políticas Públicas, ha realizado también estudios en Análisis político y Gestión social. Además de profesor universitario, ha sido columnista en varios medios.

Su esposa se llama Eliza y tiene tres hijos, una economista, un abogado y una ingeniera; más cinco nietos.



“Me gusta raniar” es su frase para referirse a dialogar. Hace parte de varias tertulias que son espacios de encuentro donde lo único en común es el deseo de conversar y en los que frecuentemente se crea un escenario para desbaratar y se volver a armar el país.

Como secretario de la corporación es el gerente de la entidad, el administrador y el ordenador del gasto.



Para la vigencia 2019 tuvo asignado un presupuesto de 24.768 millones de pesos, para funcionamiento. A la fecha ha ejecutado el 91,6 por ciento.



Para tener mejor claridad acerca del balance del trabajo de la Secretaría General del Concejo, EL TIEMPO habló con Mejía y esto fue lo que respondió:

¿Qué podría destacar de su gestión?

Un ejercicio muy importante fue mejorar las condiciones de trabajo y el ambiente laboral en el Concejo.



Antes el clima laboral era muy precario, hasta el punto que en algún momento los funcionarios conformaron una especie de sindicato como mecanismo de defensa ante las dificultades que en el pasado había.



Ahora, por primera vez en la historia, se realizó un acuerdo laboral plasmado en una cartilla y pactado entre los empleados representados en la Asociación de empleados del concejo de Medellín (Aseconcedmed) y la Secretaría General y con el cual se ha logrado tener un excelente clima laboral.



Otro campo que destaco de mi gestión es la interacción concejo-ciudadanía. En el tema de la relación con la comunidad, hace 15 días fue entregado desde la Secretaría, un informe en sesión de concejo en la que se mostraron los resultados de cómo ha evolucionado la comunicación y la interacción del concejo de Medellín con la ciudadanía y esto es, y hay que decirlo, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales.



Según los análisis que se realizaron con respecto a enero del 2019 y el pasado octubre. Por ejemplo, en el canal YouTube del concejo de Medellín se logró un incremento de suscriptores del 24 por ciento, de 3.210 llegamos a 4.003 suscriptores.



Además de las transmisiones del recinto que en la actualidad se realizan en vivo y en directo. Hasta octubre había 895.000 reproducciones de videos que significan un incremento del 28 por ciento.

¿Qué encontró en el cargo y qué deja?

Una identidad más organizada con un modelo de gestión y de planeación muy valioso y en funcionamiento como lo es el Modelo Integral de Planeación y Gestión (MIPG), que se está implementado en las entidades públicas del país y que busca mejorar la eficiencia y la operatividad. Este modelo permite simplificar procesos, racionalizar tramites, evitar duplicidades de esfuerzos y con eso mejorar la eficiencia de la corporación.



Por otro lado, en el tema de certificaciones de calidad el Concejo es una entidad certificada por el Icontec en lo que tiene que ver con sus procesos. Estas certificaciones se han mantenido e incluso fueron verificadas hace poco.



Dejo una entidad bien vista por parte de la Contraloría y esto lo muestra la última auditoría regular donde admito que hay observaciones simples, pero en general tuvo una evaluación positiva en control de resultados, control de gestión, control presupuestal, entre otras.

¿Puede o quisiera ser de nuevo elegido como secretario del Concejo?

Precisamente en mi calidad de ordenador del gasto hace poco firmé un convenio con la universidad CES para adelantar la convocatoria del próximo Contralor y secretario General. La verdad es que por norma si podría ser candidato, pero no es lógico ni ético de mi parte ser convocante y candidato.

¿Cómo visiona el Concejo del futuro?

Necesitamos unas corporaciones de elección popular, llámese Congreso, asambleas o concejos, con mayor capacidad e independencia de hacer control político. Creo que este se ha menguado dado el carácter presidencialista de nuestro Estado.



Es decir, que nuestros gobernantes tienen una gran preponderancia en el ejercicio de lo público, llámese presidente, gobernador o alcalde y esto hace que las corporaciones queden muy relegadas o supeditadas a la voluntad de los gobernantes.



Entonces, lograr una mayor autonomía e independencia que permita ejercer un mayor seguimiento y control a lo que hacen los funcionarios, es clave y en esto tenemos deficiencia.



También hay que mejorar el sistema de información que es importante para el control político. Nosotros dependemos de la información que suministra la misma administración y en ese sentido, y a pesar de ser una fuente importante, se tienen falencias.



Por eso se debe fortalecer la capacidad investigativa y de acceso de información por parte de estas corporaciones, que para cualificar el control político es significativa.

¿Qué viene para su vida en el futuro?

Por ahora terminar este proceso, aún me siento muy vital, muy integro, con capacidad de comunicar, asesorar y acompañar. Me veo en ese campo, en cualquiera de los próximos gobiernos.



Como secretario General y luego de pasar por diferentes cargos públicos como tres periodos de concejal, secretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín, entre otras, solo me queda terminar este proceso de un año que ha sido de mucha responsabilidad. Pero, de alguna manera sabático. Un año tranquilo, donde he tenido el apoyo de los concejales y del equipo de empleados. El 31 de diciembre finaliza el cargo.

El trabajo del secretario

El trabajo que desempeña el secretario General del Concejo, en este caso Jorge Iván Mejía Martínez, es de vital importancia.



Mediante su labor permite que la corporación, como organismo autónomo, cumpla las funciones de aprobar Acuerdos o proyectos.



Tres son los frentes de trabajo principales de la corporación: la formulación de políticas mediante los proyectos de Acuerdo, el control político y la participación ciudadana.



El secretario, entonces, vive su día a día en medio de la búsqueda constante del cómo hacer para que los concejales y sus equipos puedan desarrollar su actividad de manera eficiente.



ESNEYDER GUTIÉRREZ CARDONA

Para EL TIEMPO

Medellín