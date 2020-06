‘Antioquia va a quedar en una situación de posguerra’: Gobernador (e)

“Lo primero que siempre diré es que yo no debería estar ocupando este puesto”. Es la frase que sale espontánea de la boca de Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador (e) de Antioquia, apenas llegamos al piso 13 del Centro Administrativo Departamental, en el sector de La Alpujarra, en el centro de Medellín.

Suárez Vélez ocupa el cargo desde su posesión, el 6 de junio, luego de que el Presidente Duque lo designara, cuando la Fiscalía ordenó la detención de Aníbal Gaviria, por supuestas irregularidades en un contrato, cuando fue Gobernador en el 2005



El Gobernador (e) hizo un balance de sus primeros 15 días en el despacho, habló de la decisión de la Fiscalía, de la situación por el covid-19 en el departamento, la crisis económica pospandemia y el orden público.

¿Cómo recibió la noticia de la orden de detención contra el Gobernador y que usted lo reemplazara?



La verdad no nos esperábamos esto. Estábamos tan concentrados en el Gobierno, en el Plan de Desarrollo, en lo del covid que, obviamente, no lo teníamos en los cálculos. Pero llegó y hay que afrontarlo.



¿Cuándo fue designado por el Presidente, el gobernador Gaviria le dio algún consejo?



Ese día lo primero fue asimilar el golpe. Ponernos en la tarea de mirar la ruta jurídica de la defensa que él iba a tomar. Bueno, y el Gobierno. ¿Qué vamos a hacer con el Gobierno? Cuando el Presidente lo llamó y anunció que el encargado iba a ser yo, de alguna manera para él, para el equipo, fue un alivio. Uno de los temas fundamentales era que el quedara al frente del Gobierno conociera el Plan de Desarrollo, conociera el equipo.

¿Y qué le dijo el Gobernador?



Me dijo: Luis Efe, el 80 por ciento de mi agenda es covid. Entonces, su prioridad uno es covid, su prioridad dos es covid, su prioridad tres es covid, la cuarta, el tema suyo, seguridad, es un tema que está de primero siempre y las circunstancias así lo exigen.



¿Cuál es la situación del covid-19 en Antioquia, frente a la reactivación de algunos sectores?



El primer escenario es que las cifras de Antioquia han sido favorables. ¡Ojo!, no nos podemos confiar. El segundo elemento es que, sobre lo que hemos aprendido, tomamos decisiones orientadas a consolidar los buenos resultados. El tercer aspecto es reactivación económica o reactivación gradual y segura de la economía. Tan gradual como sea posible, para no tener que llegar al escenario de devolvernos.

¿Podría ocurrir eso?



Hay una variable hoy que nos cambió todo: La variable tiempo. Ya hoy no se toman decisiones a largo plazo en materia de covid, porque lo que está pasando en casos hoy es el resultados de lo que hicimos hace dos semanas, la enfermedad se mueve por 14 días.



Muchas empresas han cerrado. ¿Cuál es la situación del empleo hoy en Antioquia?



Se están destruyendo empleos, estamos ya en casi 110.000 empleos menos en Antioquia y se está destruyendo tejido empresarial. Las cifras son muy preocupantes. Vamos a quedar en una situación de posguerra. Eso suena muy duro pero es verdad.



¿En ese escenario, qué pasaría con la reactivación?



La reactivación es un imperativo y por eso hay que hacerla muy gradual, muy inteligente y muy segura. Es que reapertura es igual a más casos porque hay más circulación de gente. Y porque estamos haciendo más pruebas que Cali, Barranquilla y las demás ciudades. Con un elemento que nos apareció la semana pasada y es que nos empezaron a llegar pacientes del Chocó. Hoy tenemos más pacientes en camas UCI de Chocó que de Antioquia.

¿Cuáles son esas cifras del Chocó?



Tenemos en camas de Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) 60 pacientes. De ellos, 21 son de Antioquia y 39 de otros departamentos, 22 son del Chocó.



¿Cuándo habla de situación de posguerra, a qué se refiere y que se prevé como solución?



Los ingresos del departamento están afectados, rentas de licor, de tabaco… afectados en un 20 por ciento de un presupuesto de 4 billones de pesos. Eso es un golpe muy duro. La tarea de estos días con los secretarios ha sido mirar ingresos, qué recortes necesitamos hacer en proyectos. Es que tenemos que ajustar. Y en la medida que empezamos la reactivación el tema de pérdida de empleos paró, pero si tenemos que tomar una decisión regresiva de volver a encerrarnos, va a haber más pérdida de empleo y más pérdida de tejido empresarial.

¿Qué tipo de empresas han cerrado?



La gran proporción de empresas de Antioquia son pequeñas y medianas empresas, esas son las que se están perdiendo. Cuál es la respuesta, y está definida en el Plan de Desarrollo, la llamamos Arriba Antioquia, que es el plan de reactivación de la economía. Pero en un escenario optimista nos demoraríamos más de dos años para volver al punto de inicio.



¿Además de estos sectores, qué otros han salido afectados?



Estamos muy preocupados con el sector hospitalario, porque tuvo que dejar de realizar procedimientos ambulatorios, dejar porcentajes ocupacionales del 50 por ciento vacíos, esperando pacientes covid, con unos costos fijos muy altos. Hoy están muy afectadas esas clínicas. El sector salud va a salir muy afectado después de la pandemia.



¿Habría una solución para ese sector después de la pandemia?



De hecho tuvimos una reunión la semana pasada con un equipo de Presidencia de la República en donde está el Alto Consejero para las Regiones, Federico Hoyos, y el Ministerio de Salud, para empezar a hacer reactivación del sector salud en Antioquia, pero el nuevo contexto del Chocó nos está diciendo, ¡pilas!, si usted se pone a abrir ya cirugías ambulatorias que van a ocupar camas de UCI, se va a reventar.

¿Cuál es la situación en camas UCI de Antioquía?



Cuando arrancó la pandemia teníamos en términos de camas de UCI, 480. El porcentaje ocupacional de esas camas tradicionalmente era de 95 por ciento, o sea llenas. El Ministerio dice, desocupe la mitad, entonces tiene 240. Y empezamos un plan de instalación de nuevas UCI. Hemos ido creciendo en capacidad en UCI. A la fecha, el departamento cuenta con 622 camas UCI, de ellas 422 para pacientes covid.



Proyecciones del Gobierno nacional estiman que habrá más de 41.000 muertos por covid-19 a fin de año en el país. ¿Antioquia tiene proyecciones en ese sentido?



En las proyecciones que hemos hecho para que todas las camas de UCI se colapsen, tendríamos que tener unos 10.000 pacientes activos con coronavirus. Hoy estamos muy lejos de eso. ¿El número de muertos? Estamos en el mundo de las especulaciones todavía. En el peor escenario en 15 o 20 días estaríamos reportando 500, 700 pacientes diarios nuevos.

Es decir, no se ha llegado al pico. ¿Cuándo se llegaría?



En el contexto de Chocó, la primera quincena de julio. Vamos a estar con el agua al cuello.



¿Están controlados los brotes en Hidroituango y Urabá?



Creo que estamos mucho más cerca de tener controlado el brote de Urabá que el de HidroItuango. Todavía falta este último por dos cosas: uno, porque en el proyecto hay un número de empleados muy alto que está en riesgo de contagiarse y si bien se definió en una mesa un proceso de segmentación de los pacientes y de irlos sacando, en los campamentos hay muchos trabajadores que pueden salir contagiados. La cifra es de 337, pero estimamos que estaremos por encima de 500.



¿En cuanto al orden público, cómo le ha ido a Antioquia en esta cuarentena?



En términos de homicidios, la reducción está cercana al 25 por ciento. Tenemos dos subregiones en rojo: Suroeste y Nordeste. En cifras absolutas, valle de Aburrá tiene una reducción del 39 por ciento; Bajo Cauca, del 28 por ciento; Magdalena Medio, del 25 por ciento; Nordeste del 3 por ciento, en rojo; Norte, menos 35; Oriente, menos 15; Occidente, menos 36; y Urabá, menos 21.

¿Cuál es el problema que hay en el Suroeste?



Hay una confrontación entre estructuras de los llamados GAO (Grupos Armados Organizados), y clan



del Golfo, hay una ruptura entre ellos mismos. También hay una confrontación con un grupo que se llaman los Confederados, que son estructuras criminales que hacen presencia en el Área Metropolitana y están en disputa por la venta de psicoactivos, narcóticos, por la extorsión.



Lo del Suroeste es tan grave que, por ejemplo, Ciudad Bolívar, ya tiene hoy más homicidios que los que tuvo todo el año pasado. Después de un consejo de seguridad esta semana, la idea es tomarnos el Suroeste con una intervención focalizada en los meses que vienen.



¿Y en cuanto al Nordeste?



La explicación es ese corredor geoestratégico del sur de Córdoba, Nordeste antioqueño, Bajo Cauca, que se conecta con parte del norte de Antioquia, Valdivia, Briceño, Ituango, y sigue ese corredor hacia Urabá, ahí está el clan del Golfo, pero también hay Caparros, Eln, disidencias de las Farc, el GAO recibió (frentes de las disidencias de las Farc) al 18 y al 36, hay minería criminal, hay rentas ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Son las regiones de Antioquia que más coca tienen sembrada.



El abordaje de seguridad en esas subregiones no es de seguridad ciudadana, es de seguridad pública, con toda la fuerza del Ejército. Son estructuras criminales con plata, con armamento, con capacidad de hacer daño, con nexos mafiosos con mexicanos.

