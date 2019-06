Colombia es el único país donde pagamos IVA y no hay regulación: Uber

La innovación avanza a una velocidad más rápida que la regulación. Esa fue una de las conclusiones de la charla Nuevos modelos de negocios de movilidad del evento Latam Mobility Summit, que se lleva a cabo en Medellín y reúne a los expertos de movilidad sostenible de América Latina.



Y es que de acuerdo con los expertos, el 60 por ciento de los viajes que se hacen en las grandes urbes son para movilizarse a estudio o trabajo, por lo que la tarea de los diferentes modos de transporte es verse como un complemento y no como una competencia.

El gerente general de Uber Colombia, Nicolás Pardo, hizo parte del panel de esta charla y opinó que es vital que para que esto ocurra, debe haber un marco regulatorio claro y definido, algo que en lo que el país está muy frenado.



Pardo dialogó con EL TIEMPO sobre los cinco años que llevan el país, los planes a futuro, el estigma de ilegalidad que hay sobre la empresa y los planes a futuro.

¿Cómo ha sido el crecimiento de Uber en Colombia?

Hace 5 años comenzamos con cero colaboradores. Actualmente hay más de 88.000 personas que conducen Uber que para nosotros son 88.000 familias que han visto una solución de autoempleo para generar ganancias.



Y hay unos 2’000.000 de usuarios que se movilizan al mes con nuestra plataforma lo que muestra que la acogida ha sido gigante. Para nosotros hay un importante impacto social porque cerca del 60 por ciento de nuestros socios conductores son cabezas de familia.

¿Qué opina de quienes los llaman ilegales?

Estamos convencidos que la palabra no es ilegalidad, es no regulación porque no hay normas para un servicio que hace 20 años no existía.



La columna vertebral de una ciudad es el transporte público que ya tiene sus normas. Pero Uber no es transporte público, es un transporte privado intermediado por plataforma, es un servicio diferencial que requiere unas normas distintas que países como Brasil, México, Perú y Bolivia ya las tienen. Colombia está pendiente de generar ese marco regulatorio y nosotros estamos dispuestos a sentarnos con el Gobierno y con los entes del transporte público.

¿Es decir que ni siquiera se han sentado a dialogar con el Gobierno?

Nosotros queremos una regulación y hemos sido insistentes. Un marco jurídico claro para este tipo de transporte le da al país más claridad sobre las reglas de juego en unas plataformas que ya generan un impacto grande en el país. Mire, en un ambiente de no regulación en el que estamos, la compañía ya está recaudando IVA desde el comienzo.



Solo el semestre pasado esto representó 35.000 millones de pesos, solo en IVA ¿imagínese esto cuándo podría ser en un ambiente regulado?



Colombia es el único país donde pagamos IVA pero el servicio no está regulado y es el único el Suramérica que ni se ha sentado a discutir el tema. En el país estamos rezagados.

¿Entonces por qué apostarle a Colombia? Parece paradójico

Vemos en Colombia un gran potencial. Estamos invirtiendo fuerte desde que llegamos pero adicionalmente haremos una inversión de 40 millones de dólares en los próximos 5 años para construir un Centro de excelencia, que será el tercero en Latinoamérica y estará ubicado en Bogotá.



Este espacio brindará atención 24/7 a socios conductores y usuarios de plataforma. Además generará 600 empleos directos, lo que habla mucho de cómo Uber cree en el país y lo demuestra con inversión.

¿Qué le aporta una plataforma como Uber al país?

Puede ser un complemento muy importante para los esquemas de transporte de las ciudades. Uber no va a entrar a absorber el mercado, es más bien un servicio complementario, tan así que en algunas ciudades del mundo se pueden adquirir tiquetes de transporte público desde la plataforma de Uber.



Es que Uber es más que UberX o Uber Black (servicio de lujo). También integra bicicletas, patinetas eléctricas y transporte público. ¿Se imagina por ejemplo que en una ciudad como Medellín se pueda recargar la Cívica o comprar tiquetes de bus desde la aplicación? A eso le apunta la tendencia y ya pasa en otros países. Hay que agregarle valor a la movilidad de una ciudad.

¿Usted cree que Uber cambió la dinámica del transporte en las ciudades?

No solo en el transporte. Uber es un referente para la economía compartida. Antes los servicios como los taxis no tenían una app en la que pudieran solicitarles un servicio.



Muchas empresas de este tipo de economías dicen ‘vamos a uberizar el sector’ y eso Uber lo ha marcado y por eso la adopción ha sido tan buena.

¿Es por eso que cree que los usuarios defienden tanto a Uber?

Para nosotros dos prioridades son la seguridad y la calidad, que son los valores más reconocidos por los usuarios y por eso nos utilizan. Los usuarios son nuestros mejores defensores.

Pero en ese tema de la seguridad ¿Es cierto que Uber no responde en caso de un accidente de tránsito?

Falso. Todos los viajes en Uber están asegurados, y están asegurados por una aseguradora de primer nivel. Lo que estamos buscando es cubrir tanto a socios conductores como usuarios de responsabilidad civil contractual, extracontractual y de accidentes personales. También de daños contra terceros, si un día un socio conductor tiene una situación que genere ese tipo de daños, la póliza comienza a operar.

Además, nosotros tenemos una trazabilidad de los viajes, sabemos la ruta y entendemos qué pudo haber pasado en un viaje.

¿Cómo han vivenciado los ataques a los socios conductores?

Más allá de hablar de situaciones puntuales, prefiero reafirmar que buscando una solución regulatoria será beneficioso para todos porque esa situaciones ocurren porque estamos en un marco de no regulación.

En el caso de un conductor de Medellín que perdió su licencia por reincidencia tras manejar Uber ¿qué apoyo hay para ese tipo de situaciones? Porque él dijo que no hubo apoyo por parte de la empresa

En casos puntuales no puedo hablar. Pero tenemos un esquema de soporte 24/7 que se reforzará con el Centro de Excelencia, que escucha cada caso, se mira y se atiende de manera individual con la importancia que merece. No hay una política en torno al tema pero sí buscamos una solución.

¿Qué filtro hacen para los socios conductores?

Hacemos esfuerzos para minimizar experiencias desagradables. Para ser socio conductor se debe pasar por un chequeo de antecedentes, que lo hace un tercero especializado, y un control de documentación que deben cumplirse antes de ser activados como socios conductores.



También hay un monitoreo constante una vez esté activo. Para resaltar, también contamos con un centro de seguridad en el que se puede llamar al 123, desde la plataforma se puede compartir el viaje con seres queridos, entre otras funcionalidades porque la seguridad es el corazón nuestro.

DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10