En vivo: alcalde de Medellín habla de nuevas medidas por covid-19

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, explica las razones que llevaron a la ciudad a un nueva cuarentena total los fines de semana.

¿Cuándo se espera la llegada del pico de la pandemia en Medellín?

El pico debería llegar para la primera semana de agosto, será el momento más difícil. Queremos proteger a la población más vulnerable, personas mayores de 60.



En Medellín estimamos que unas 3 millones de personas se van a contagiar. Por eso hemos diseñado unas estrategias con base a la data que tenemos para prevenir que los riesgos sean mayores hasta que exista una vacuna que, se espera, pueda llegar en diciembre.

¿Cómo va el tema con la indisciplina social?

Respecto a la indisciplina social, Quintero manifestó que en la mayoría de los casos las personas se han apegado a la ley. Aunque reconoció que hay ciertos sectores que no la cumplen a carta cabal, como Villahermosa.



Precisamente, manifestó que en Villahermosa, pese a la indisciplina social, a los mayores los están cuidando, cosa que no está pasando en la Candelaria (centro), por lo que se decidió cerrar.



“Nos estamos esforzando en procurar a los mayores. Iniciamos una campaña de que si hay una persona mayor de 60 años se use tapabocas”, indicó Quintero.

Noticia en desarrolllo...