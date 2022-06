Andree Uribe fue nombrada como alcaldesa encargada de Medellín el miércoles por el presidente Iván Duque, tras la suspensión de Daniel Quintero por presunta participación en política.



Uribe, quien es la secretaria de Salud, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene para la ciudad, cómo fue la relación con el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, quien estuvo como alcalde unos días y sobre el regreso de Quintero.



¿Cómo recibe la designación?



Muy bien recibido por parte de la administración. Esperábamos que fuera un poco antes y que hubiera sido más oportuno. Sin embargo, agradecemos que se haya tomado la decisión de nombrar a alguien que haga parte de este equipo de gobierno, que haya participado de la construcción de este plan de desarrollo y estamos tranquilos por ese lado, pero expectantes de que prontamente pueda regresar a su cargo el alcalde.



¿Por qué cree que el Presidente la escogió?



En relación con las tres personas que conformaban la terna, realmente contábamos con las capacidades, habilidades y la experiencia profesional necesaria para liderar procesos de ciudad y de la gestión administrativa. Las entrevistas fueron individuales, en particular a mí me hicieron muchas preguntas con relación a la gestión de la pandemia, entonces creería que este fue un aspecto fundamental.



¿Cómo fue la relación durante los días que el comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, estuvo como alcalde encargado?



Hay un sinsabor por la actitud o estrategia que se planteó para hacerle frente a esta administración. Somos un equipo, una administración que se ha trazado unas banderas de equidad social, de respeto, solidaridad, libertad, y creemos que tal vez esa no era la actitud que se planteaba para administrar esta alcaldía. Tengo poca información con relación a su gestión, he estado expectante a que podamos hacer un proceso de empalme en el que me comparta cuál es la situación que ha vivido en estos días el señor alto comisionado, sin embargo, no tenemos comunicación con el señor alto comisionado, por ahora.



¿Qué hizo Restrepo durante esos días?



Desconozco logros. Sé que el gabinete continúo trabajado, nunca paramos, seguimos trabajando con la ciudad en el territorio, pero creo que sí es importante conocer cómo entrega la ciudad, así hayan sido pocos días.



¿Se reunieron con él?



Hubo varios encuentros en los cuales el comisionado algunas informaciones solicitó, realmente líneas claras no visualicé. Directrices claras tampoco, pero sí hubo algunos encuentros.

La elección se hizo entre María Camila Villamizar Assaf, secretaria de Gobierno y Gestión del Gabinete; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, secretaria de Suministros, y Andree Uribe, secretaria de Salud. Foto: @estebanrestre

¿Por qué creen que no nombraron a alguien del gabinete mientras se estudiaba la terna?



Desconocemos los motivos, siempre hemos confiado en que la norma y la constricción se cumplan de la mejor manera. Nuestra apreciación es que pudo haber sido una dinámica diferente, que pudo haberse nombrado a alguien de la terna. Sin embargo, esa fue la situación y se respetó como el alcalde encargado que fue y ya la minucia de por qué toma una u otra decisión, tendríamos que consultarla con los responsables directos, que es el Gobierno Nacional.



El Ejecutivo dice que se demoraron en la elección porque enviaron la información de las hojas de vida incompleta. ¿Es cierto?



La solicitud de los documentos fue directamente a los correos de las ternadas e inmediatamente llegó la solicitud de información se entregaron los documentos. Creo que pudieron haber sido otras situaciones que llevaron a dilatar los tiempos; sin embargo, ya se tomó la decisión y hoy iniciaremos ese proceso de articulación, como lo hemos venido haciendo en el marco de nuestro plan de desarrollo.



Han insistido en el regreso del alcalde Quintero, ¿cuándo cree que será?



Partiendo de toda esta dinámica, de la autonomía que tienen los organismos, no sabríamos nosotros a ciencia cierta de cuándo va a regresar. Lo que sí sabemos es que todos los días estamos esperando a que se tome esta decisión, que él vuelva a su cargo y que se lleve a cabo un debido proceso.



Algunos de los otros alcaldes suspendidos a la par de Quintero regresaron a su cargo. ¿No se le hace extraño que él siga suspendido?



Podríamos irnos a muchas interpretaciones. Sin embargo, nosotros queremos irnos a lo tácito y es que aún sigue en firme, el alcalde muy respetuoso está en su rol de suspensión y nosotros llevaremos a cabo todos los procesos de gestión que hoy me otorga el señor presidente como alcaldesa encargada.





¿Qué viene para la ciudad?



Medellín tiene muchos retos. Uno muy importante y que va a tomar la mayor parte del tiempo, esperando a que sea corto, a que regrese el alcalde, es la estrategia social, esa línea gruesa de Medellín Me Cuida, donde nosotros trabajamos incansablemente por disminuir las brechas sociales, las inequidades sociales en la ciudad.



¿Qué harán para que el plan de desarrollo se cumpla?



Venimos con una muy buena ejecución pese a la pandemia, que pudo haber retrocedido o pausado el avance de la ejecución normal que se había planteado.

Sin embargo esta administración y el equipo del gabinete han permitido que estemos ya en la mitad de un poco más de la ejecución. Vamos al día, lo que vamos a proponer es continuar con la misma intensidad, mismo compromiso y amor para poder lograr los indicadores.

¿Quién estará a cargo de la Secretaría de Salud por ahora?



El decreto que expide el señor presidente no me aparta de las funciones como secretaria de Salud. Es decir, continúo liderando todos los procesos de salud pública y de prestación de servicios.



¿Ha hablado con el alcalde?



Realmente no es necesaria la conversación. Tengo muy claro cuáles son los objetivos, hacia donde vamos. Fue una relación muy estrecha en pandemia, porque estábamos haciéndole frente a toda la demanda institucional que había con relación al covid, pero que nosotros teníamos un plan que nos permitió hacerle frente. En ese sentido tengo muy claros cuáles son los lineamientos de la Medellín futuro y es lo que vamos a hacer. Seguir los consejos del alcalde cuando estaba en su posición de alcalde y que es contribuir a garantizar los derechos de los ciudadanos y acercar la institucionalidad a los territorios.



