Hombre que fue intimidado por miembros del CTI temió por su vida

El consultor de innovación paisa Samuel Henao temió por su integridad cuando un par de agentes del CTI de la Fiscalía lo intimidaron con un arma en la mañana del pasado domingo, cuando se dirigía a la celebración del cumpleaños de su sobrino en la casa de sus papás en Medellín.

“El vehículo en el que ellos se movilizaban se saltó un 'pare' y yo reaccioné presionando la bocina del carro. Luego el caballero que iba manejando se exaltó muchísimo y salió a enfrentarme con un arma”, cuenta Henao, quien posteriormente grabó con la cámara de su teléfono lo que estaba sucediendo.

En las imágenes, que se volvieron virales en redes sociales, se ve a uno de los hombres con un arma de fuego en la mano pidiéndole a Henao que se baje del vehículo para una requisa. El otro individuo, por su lado, parece comunicarse por un radioteléfono con la Policía e indica que están haciendo un procedimiento judicial.



El consultor también dijo que cuando se les preguntó a los hombres qué autorización tenían para proceder a una requisa, estos le mostraron sus carnets que los certifican como miembros de la Fiscalía.

“Yo iba a arrancar de nuevo el vehículo pero se bajó el otro integrante del carro y me dijo que me orillara. Luego empezó a buscar motivos para tenerme retenido, me dijo que parecía drogado o bajo los efectos del alcohol. Eran dos personas que iban en un carro sin placas, tampoco tenían chalecos de la Fiscalía”, afirma Henao, y agrega que inicialmente creyó que los hombres le iban a robar el carro.



La Policía habría llegado al lugar de los hechos diez minutos después de que comenzara la discusión. Relata Henao que tras enseñarles el video que probaba la intimidación, los oficiales le aseguraron que estaba en todo su derecho de irse a la Fiscalía o la Procuraduría a denunciar a los presuntos funcionarios.

“Creo que ellos no son malas personas y que esta situación fue premeditada por un tema de ego. Entiendo que discutan, pero no que usen un arma y el carnet de un servidor público para intimidar. Era mucho más fácil que salieran pedir a disculpas”, concluyó Henao.



Tras las denuncia, la Fiscalía General de la Nación indicó por medio de su cuenta en Twitter que su director disciplinario ya está haciéndole seguimiento a los hechos.

Director Disciplinario de la Fiscalía viaja a Medellín y asume investigación contra los dos funcionarios implicados en incidente con ciudadano. Establecerá responsabilidades con total rigor y prontitud — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 28 de agosto de 2018

Samuel fue citado en la tarde de este miércoles en las instalaciones del CTI en Medellín, con el objetivo de que de su versión de los hechos y se ayude a esclarecer los sucedido.





