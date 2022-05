Como era de esperarse, la llegada de Juan Camilo Restrepo al piso 12 de la alcaldía de Medellín como mandatario encargado estuvo marcada por roces con el gabinete municipal, protestas e incluso amenazas.

Al reemplazo temporal del suspendido alcalde Daniel Quintero nada de esto ha perturbado y se le ha visto calmado, pero firme y convencido de su rol, dure lo que dure.



Restrepo dialogó con EL TIEMPO sobre las primeras horas en el cargo, lo que encontró y lo que hará como alcalde encargado.

¿Qué encontró en la alcaldía de Medellín?

Lo primero es que he encontrado en la ciudadanía un anhelo de esperanza, que hay ilusiones frente a lo que puede ser nuestro paso por la alcaldía.



También he encontrado voces que quieren polarizar la sociedad y que han querido convertir a Medellín en un escenario de pelea. Tengo claro que tenemos unas adversidades que debemos sobrepasar.



¿Qué les ha dicho a esas personas?

Que yo no vengo con ánimos de cazar peleas con nadie en particular, no vengo con ánimos revanchistas ni tampoco con prevenciones, pero sí he notado que hay personas que quieren desinstitucionalizar a Medellín y quiere generar caos, odio y polarización.



En estas primeras 48 horas he tratado de enviar un mensaje de unidad y de institucionalidad.

Me gusta trabajar en equipo. Hoy sostuve una valiosa reunión con algunos concejales de Medellín. El objetivo es lograr una coalición con los 21 corporados para trabajar en la unión y defensa de la institucionalidad. pic.twitter.com/xIyVXqSNGO — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) May 14, 2022

¿Cuáles serán sus primeras decisiones?

El lunes le pediré el Contralor General que realice una auditoría forense a la entidad y que también realice acompañamiento permanente durante el tiempo que sea alcalde de Medellín.



Sé que por los tiempos tienen que primar conceptos de microgerencia. Nos vamos a enfocar en fortalecer la institucionalidad, en enviar un mensaje de unidad y mirar temas del día a día que ayuden a mejorar la calidad de vida de la ciudad.

¿Cómo cuáles?

Vamos a revisar el cronograma de la intervención de la malla vial, vamos a fortalecer el tema de seguridad, con una revisión minuto a minuto y con consejos de seguridad muy estrictos y directamente coordinados por mí.



En lo medioambiental, he solicitado revisar qué contingencias se pueden presentar en el futuro cercano, sobre eventos y espectáculos cercanos que se realizarán en la ciudad para garantizar la seguridad.



¿Con qué fin hace la solicitud de la auditoría?

Cuando uno recibe algo tiene que saber qué recibió. También lo hago para generar más confianza y más transparencia.



Hay que darles total claridad a los medellinenses que los recursos tienen que ejecutarse de la mejor manera, porque salen de sus bolsillos.

También ha tenido algunos roces e inconvenientes ¿qué pasó en EPM?

Llegué, vi unos ciudadanos que comenzaron con atropellos verbales a no dejarme entrar, pero con inteligencia emocional evité la confrontación y entré por la entrada vehicular.



Fue una reunión cordial con el gerente, hablamos de Hidroituango y su importancia para la seguridad energética para el país y total respaldo a EPM y a sus funcionarios. Le solicité respetuosamente que me dijera cuándo sería la próxima junta para poder presidirla y llevar mis posturas.

¿Y en la reunión con el gabinete?

Fue un ejercicio de escucha. Cada quien puede hacer la catarsis de la manera que quiera por lo que está pasando.



Escuché a unos 30 funcionarios, algunos con un tono más subido que otros, pero a la final creo que salió bien porque se defendió la institucionalidad.

Le siguen diciendo que es el enviado de (el Presidente) Duque y que pertenece al partido de Gobierno ¿qué responde?

Vea hombre, yo no tengo partido político, yo soy un funcionario público que hasta hace unos días era Alto Comisionado para la Paz.



El Presidente Duque tiene dos condiciones: jefe de Gobierno y jefe de Estado, entonces le hice esa aclaración al gabinete, reiterándoles que no vengo con prevenciones hacia nadie y estoy en cumplimiento de un encargo del Presidente y, a la vez, a la decisión de un órgano de control como lo es la Procuraduría, no es algo personal por parte de Juan Camilo Restrepo.

¿Alguno se le declaró en rebeldía?

Sí, sí…pero repito, pero era una situación donde estaban los ánimos caldeados y preferí no evitar una confrontación, pero eso no quiere decir que yo no tenga criterio y carácter. Por supuesto tomaré todas las decisiones que me corresponda tomar para garantizar los fines esenciales del Estado, como lo es la prestación del servicio.



¿Está en capacidad de declarar insubsistente a algún secretario?

Como alcalde encargado de Medellín tengo todas las potestades que están en la Constitución y la Ley. Sé que estamos en una Ley de Garantías, pero no puedo ampararme en esta para dejar de cumplir mis deberes o dejar que no se cumpla la responsabilidad.

Claro, si me toca, lo hago. Si los funcionarios no cumplen su labor, si no existe coordinación frente a las directrices que da el alcalde encargado, lo voy a hacer sin ningún inconveniente.

¿Considera que Medellín va mal?

Estoy seguro de que hay unas dificultades que ponen en riesgo la institucionalidad y la unidad de la ciudad. Son sentimientos de sectores sociales que no han visto que estos dos principios se estén consolidando.

Usted denunció que ha recibido amenazas ¿en qué va la investigación?

Después de 12 horas de estar posesionado recibí amenazas contra mi esposa, mi hijo y contra mi persona. Lo primero que hice que fue instaurar la denuncia y luego me reuní con la vicefiscal de la ciudad. Esperemos que este, y todos los casos, se resuelvan rápidamente.



Estoy seguro que se darán resultados muy pronto.

¿Le preocupa que su estadía en la alcaldía pueda ser más corta?

No me preocupan las cosas que no dependen de mí. Sea una semana, un mes o el tiempo que sea, lo que me preocupa es ayudar a resolver los problemas que tienen los ciudadanos en su día a día.

Parte del empresariado le ha expresado su respaldo ¿cómo lo toma?

El liderazgo del siglo XXI es el que une lo público y lo privado, he trabajado en ambos sectores y creo que esa unión es la que ha permitido que Medellín sea un ejemplo en muchas de sus facetas y también esa unión es la que permite resolver realmente los problemas de los ciudadanos.

¿Le interesaría postularse más adelante para la alcaldía?

El tema electoral no está hoy en mi agenda y no lo tengo como orientación.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

@AlejoMercado10