Lo primero que se ve al llegar a la oficina de Claudia Carrasquilla Minami son las medallas y condecoraciones que ocupan casi todas las paredes, un reconocimiento a los duros golpes que le ha propiciado al crimen organizado, especialmente desde la Fiscalía General de la Nación.



“Y eso que no están todas, aún faltan muchas”, dice ella al notar que las miradas se van directamente a dichas distinciones.

Le dicen la 'dama de hierro’, un apelativo ganado a pulso tras hacerse una reputación persiguiendo en Medellín -y luego en Bogotá- a las más peligrosas estructuras de narcotraficantes y de sicariato, incluyendo al ‘Clan del Golfo’ y 'La Oficina'.



Persiguió a 'Otoniel', lideró la captura de alias Tom y de otros importantes cabecillas criminales. Por todo eso, pusieron precio por su cabeza: 500 millones de pesos.



Sin embargo, en febrero del 2020 dejó la Fiscalía y este año sorprendió con el anuncio de aspirar al Senado bajo las banderas del partido Cambio Radical.



Carrasquilla dialogó con este medio para contar por qué quiere llegar al Congreso y qué haría si logra un escaño en las elecciones del próximo 13 de marzo.



(También lea: Mujer se enfrentó a ladrón armado, quien le disparó y escapó)

¿Cómo surge su candidatura?

Es una propuesta que vengo trabajando desde hace poco más de un año, cuando varias personas me proponen lanzarme al Senado porque consideraban que yo era una persona que podía estar en esa corporación por todo lo que se había hecho en seguridad.



Después de pensarlo, decidí aceptar y obtuve el apoyo del doctor Néstor Humberto Martínez y del doctor Germán Vargas Lleras para recibir el aval de Cambio Radical, con el número 14 en la lista.

¿Pero por qué tomó la decisión de meterse en política después de su paso por la Fiscalía?

Realmente fue el mirar cómo en el país la justicia no funciona, cómo la corrupción crece más cada día y cómo no se ha podido tener la fórmula necesaria para combatir la inseguridad.



Pienso que con el conocimiento, el trabajo y la experiencia que tengo desde la Fiscalía, puedo proponer algunos proyectos y hacer algunos controles. Eso, y poder ayudar a las comunidades más afectadas, fue lo que me animó para aspirar al Senado.

Desde la Fiscalía se decía que usted ponía a temblar a los mafiosos ¿a quién va a poner a temblar si es senadora?

A los congresistas, alcaldes y gobernadores corruptos, porque me voy a dedicar a realizar investigaciones y presentar las denuncias respectivas. Esto, a la mano de los proyectos en seguridad y de reforma a la justicia.

Usted ha hecho señalamientos al alcalde Daniel Quintero y dice que lo investigará ¿por qué?

Facebook Twitter Linkedin

La exdirectora de Fiscalías aspira al Senado por Cambio Radical Foto: Jaiver Nieto

Como abogada, conozco la norma y los delitos contra la administración pública, y hay una corrupción rampante por parte de él (Quintero) en las contrataciones a dedo que entrega a familias, amigos y personas allegadas al clan político con el que llegó.



Es que él no llegó solo como él dice, sino que tiene que ofrecer una cantidad de favores políticos que se ven traducidos en contratación, una contratación que no cumple con los requisitos de la Ley 80 y hay un interés indebido en esa celebración de contratos.



Ahí está la corrupción y a él hay que investigarlo. Yo ya presenté un derecho de petición a la Fiscalía para que me indiquen cuántas noticias criminales han aperturado en contra de él por todos esos hechos de corrupción, como Buen Comienzo, los parques o Ruta N.



De no recibir una respuesta positiva, que así me imagino que va a ser, un grupo de abogados especialistas ya está mirando con lupa en el SECOP todos esos contratos para poder presentar todas estas denuncias.



(Lea, además: La calidad de vida de las mujeres en Medellín se agrava, según Cómo Vamos)

¿Le han acarreado consecuencias estas declaraciones?

Total. No he podido hacer mi publicidad, no se me ha permitido instalar vallas y pasacalles, lo que me pone en desventaja. Esto lo tomo como retaliación por parte de la actual administración.

¿Cuáles son esas falencias por las que dice que la justicia no funciona?

Es que no hay policía judicial, entonces las investigaciones no pueden avanzar porque un fiscal solo no puede con todas las que tiene. Hay un gran déficit de investigadores y de Policías y los fiscales no cuentan con las herramientas suficientes porque están cargados de miles de investigaciones de miles de carpetas que no pueden evacuar, porque tienen un solo asistente.



Por eso las investigaciones no avanzan y por eso la gente dice que la justicia no funciona.



Ahora con los jueces: uno radica una solicitud de audiencia, esta se fija para dentro de 6 u 8 meses y es por lo mismo, porque están cargados de trabajo. El número de jueces por tasa de habitantes del país debería ser de 25 por cada 100 habitantes y es algo que no se cumple. El déficit es impresionante porque no hay ni un juez por cada 100 habitantes.

Si no hay una articulación entre lo que se necesita en política criminal y lo que se hace, entonces nunca se podrá lograr los resultados esperados y la justicia seguirá siendo ineficiente FACEBOOK

TWITTER

Desde que salió la ley de seguridad ciudadana en este gobierno sigue igual, no se pueden judicializar a las personas que han sido capturadas en flagrancia y reincidentes y es por eso, porque la pena por hurto calificado y agravado tiene que aumentarse y que sea mayor a 4 años para poder ser objeto de imposición de una medida de aseguramiento.



Si no hay una articulación entre lo que se necesita en política criminal y lo que se hace, entonces nunca se podrá lograr los resultados esperados y la justicia seguirá siendo ineficiente.



Todas las organizaciones delincuenciales funcionan como una empresa: tienen su cabeza, sus mandos medios y su base. Aquí solo se captura la base, se dejaron de hacer operativos donde se capturaba toda la organización delincuencial, además de ir tras los bienes y perseguirlos en su parte financiera, no solo en temas de seguridad, también en corrupción política. Hay que tocarles el bolsillo.



(Siga leyendo: Búsqueda en La Escombrera no arranca por falta de recursos)

¿Qué propuestas tiene para llegar al Senado?

Yo he trabajado en el Urabá, en el Chocó, en el Bajo Cauca y en otras regiones que lastimosamente están cooptadas por las organizaciones criminales y los campesinos no pueden moverse libremente, no pueden trabajar sus productos y por el contrario, se dedican al cultivo de hojas de coca, sobre todo en las zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).



Esto es algo que desde el Senado tiene que cambiarse, porque tiene que haber una reforma a una política agraria y mejorar la política agraria, porque vamos a terminar importando todo teniendo suelos para producir.

¿Cree que la indignación al Congreso que se ve en redes sociales por escándalos y denuncias se traslade a las urnas?

Eso es lo que he escuchado de la comunidad, cree que el Congreso no hace nada por ellos y con toda razón dicen eso, porque realmente hemos visto Senadores que no van a las sesiones por estar haciendo lobby y eso desmotiva, al igual que los temas de corrupción en torno a los congresistas.



Anecdóticamente, me dieron el renglón 14, que era de Richard Aguilar, capturado precisamente por temas de corrupción.



Por eso creo que debe haber una renovación. Yo digo que de los más de 100 senadores menos del 10 por ciento son los que presentan proyectos y el resto va a recibir esos jugosos salarios.

Hablando de ‘jugosos salarios’ ¿está de acuerdo en que se reduzca el salario para los congresistas?

Total. Pero también una reducción en el número de senadores y representantes, porque no se necesitan tantos. Con el 50% del número actual que hay sería suficiente.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10