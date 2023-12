Encuentran a joven que desapareció en extrañas circunstancias cuando viajaba a Medellín

En alto grado de descomposición fue halado en el rio Atrato el cuerpo de Yerlín Yamil Parra Becerra, quien desapareció el 12 de diciembre cuando se movilizaba entre Quibdó y Medellín en un vehículo de transporte público y, al parecer, decidió bajarse en un sector conocido como el Doce.

Manuel Antonio Lozano, director Defensa Civil Chocó, reportó que el avistamiento del cuerpo fue realizado por comunidades indígenas del sector 'el 15', quienes dieron aviso a los organismos de socorro.



"Por información que nos llegó del kilómetro 15, nos desplazamos al sitio un grupo de voluntarios de la Defensa Civil de acá de Quibdó y en un trabajo en equipo con la comunidad indígena del 15 y el 18 se pudo hacer la recuperación del cuerpo que se estaba buscando desde el día 12 de diciembre”, relató el director.

El cuerpo del joven estaba atrapado entre varias piedras. Foto: Publinoticias El Carmen de Atrato, Chocó

Según testimonio entregado por un lugareño a los socorristas que adelantaban las labores de búsqueda, un hombre fue visto en el afluente el 13 de diciembre, a las 9:40 de la mañana.



“Yo estaba aquí en este lugar trabajando y estaba descansando un momentico, cuando me dio por mirar para allá, para el río, cuando vi que bajaba una persona y me puse a ponerle cuidado si estaba vivo o estaba muerto y yo vi, pues, que él se movía, como nadando muy suavecito, como dejándose llevar de la corriente”, narró el testigo.



Y agregó: "Cuando estaba más para allá, como aquí al frente, él volteó la mirada para donde mi, entonces yo le hice señas, como si de pronto pedía auxilio o qué, y no me contestó y siguió para abajo (…) se clavó en el agua y no volvimos a ver nada".

Yerli Yamil Parra Becerra fue encontrado por la Guardia Indígena de El Carmen de Atrato, Chocó. Foto: Defensa Civil Chocó y cortesía

Gracias a las características físicas y a una serie de tatuajes que tenía el joven en su cuerpo, sus familiares lo pudieron reconocer en el cementerio de Quibdó.



Samir Parra Becerra, uno de sus hermanos, le contó al medio local CNC Quibdó, que su familiar era Licenciado en Educación Física y había realizado varios cursos de entrenamiento deportivo.



MEDELLÍN