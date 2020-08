En video quedó registrado impresionante derrumbe en Antioquia

Un masivo deslizamiento de tierra se produjo durante la mañana de este lunes 17 de agosto causando alarma entre los habitantes del municipio de Amagá, en un tramo en donde se construye la vía de cuarta generación Pacífico 1, que conectará a Medellín con la subregión del Suroeste de Antioquia.

Ocurrió en Amagá, no hay lesionados. pic.twitter.com/fAXEZAE9ov — Manuel Gallego (@Manuelgallego88) August 17, 2020

Aunque las causas todavía no son claras, según reportó el Departamento Administrativo de Prevención de Desastres de Antioquia (DAPARD) el hecho no dejó personas fallecidas, lesionadas, ni desaparecidas.



En un comunicado conjunto, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesionaria Vial del Pacífico aclararon que el alud se produjo en un sector conocido como La Siria, que gracias a estar alejado de la vía que de Medellín conduce a Bolombolo, principal corredor de esa zona, no implicó ninguna afectación a la movilidad.



Cabe recordar que durante mayo de 2019, este último corredor se vio afectado por un masivo movimiento de más de 300.000 metros cúbicos de tierra, que dejó incomunicada a la subregión del Suroeste antioqueño durante varios meses.



Tal como se observa en el video que captó la emergencia, si bien no resultaron personas lesionadas, el suceso sí alterará el cronograma que hasta ahora llevaba este importante proyecto de infraestructura, con el que se pretende levantar al menos 65 puentes, dos túneles y una doble calzada de 32 kilómetros.



Durante el último trimestre de este año, entre abril y junio, la Concesionaria Vial del Pacífico había reportado un avance en los trabajos de más del 42 por ciento.



Desde el pasado 20 abril la obra había reanudado sus más de 284 frentes de trabajo, compuestos por cerca de 2.600 obreros, con el objetivo de reencauzar el cronograma de obra, seriamente afectado durante los primeros meses de la pandemia.



MEDELLÍN.