En video quedó registrado atraco en un bus de Medellín

Aproximadamente un minuto duró el atraco registrado por la cámara de seguridad de un bus de la empresa Coonatra, en Medellín, el pasado 1 de septiembre en horas de la mañana.

En menos de dos minutos atracaron un bus en Medellín. pic.twitter.com/oGmAMoKYYP — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) 2 de septiembre de 2018

En video se puede observar que dos hombres se levantan de la parte trasera del vehículo, que al parecer cubría la ruta Robledo, y con arma en mano, uno comenzó a intimidar a los pasajeros mientras el otro les quitaba las pertenencias.



- "Si no me 'copian' los mato"- dijo uno de los asaltantes, quien se acercó a la cámara de vigilancia y la golpeó con el arma en dos ocasiones. Sin embargo, esta siguió grabando.



La mayoría de los aproximadamente 10 pasajeros que había en el bus les fueron arrebatadas sus pertenencias. - "Madre! a usted no le quitamos nada ¿listo?" - "'cucho', ahí me disculpa pero tengo que alimentar a mis hijos"- dice el hombre antes de bajar del bus. El otro sujeto bajó por la puerta trasera.

'cucho', ahí me disculpa pero tengo que alimentar a mis hijos

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, manifestó que la SIJIN, de la Policía metropolitana, ya estuvo en las oficinas de la empresa de transporte poniéndose al frente del caso.



"Estos desgraciados también tienen que caer. Cualquier información Secre.seguridad@medellin.gov.co Total anonimato", expresó el funcionario por redes sociales.



