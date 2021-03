En Santa Elena pintan los huecos para señalar el mal estado de la vía

La comunidad de Santa Elena organizó para hoy una nueva jornada de protesta en la que reclamará por la restauración de la vía que comunica a Medellín con este corregimiento, al oriente de la capital antioqueña.



“Cada ocho días llegan personas de todas partes a disfrutar de la oferta cultural, artística y gastronómica de Santa Elena y deben padecer el mal estado de la carretera principal y las vías interveredales...quienes habitamos en Santa Elena padecemos lo mismo todos los días. Es por eso que exigimos la recuperación de la vía y que la dejen nueva cómo la carretera Las Palmas”.

Dice la convocatoria enviada por los líderes en la que, además, invitan a las personas a diligenciar un formulario de apoyo a su iniciativa.



El plantón está programado para las 9 a. m., hasta las 4 p. m., en Media Luna, glorieta del Silletero y parque principal.



La protesta está sustentada en que el corregimiento es reconocido por ser territorio de silleteros, un lugar emblemático y turístico de la ciudad, pero la vía principal presenta un gran deterioro.



Por esta razón, la comunidad está solicitando a la Gobernación de Antioquia instalar una mesa de negociación que discuta, en primer lugar, la participación de ella en la revisión del contrato de concesión con Conexión Aburrá-Oriente.

El pasado 19 de febrero hubo una 'Pintatón' de los incontables huecos, en protesta por el mal estado de la carretera. Foto: Jaiver Nieto

Igualmente, pide repavimentación total de la vía, mantenimiento permanente, programa de seguridad vial y poda de árboles.



El pasado viernes 19 de febrero, la comunidad organizó una jornada a la que llamó Pintatón y que consistió en demarcar con pintura especial para tráfico una buena parte de los huecos que tiene la vía.



De esta manera buscó expresar su inconformidad, por la falta de mantenimiento, ante la Gobernación, dueña actual del tramo que pasa por el corregimiento.



Ana Isabel Rivera Posada, directora del periódico Viviendo Santa Elena, escribió, a propósito de esta actividad, que “Fue una manifestación comunitaria en nombre del malestar colectivo para enfatizar sobre el abandono estatal de una vía que beneficia a un corregimiento con más de 22.000 habitantes, pobladores que merecen mejor trato y más atención… con recursos”.

Una vía con historia

La vía a Santa Elena se caracteriza por ser de alta montaña, atraviesa laderas de pendientes altas, con marcadas afectaciones geológicas, en particular entre el sector 8 de Marzo y el Silletero.



Justamente, hasta el 8 de marzo es urbana y es competencia de la Alcaldía. De ahí, hasta Sajonia, es rural. Era la carretera que antes comunicaba con Bogotá y tras la construcción de la autopista Medellín-Bogotá, la Nación se la entregó al Departamento a finales de los años 80.



La longitud a cargo del Departamento es de 22,3 kilómetros. De ellos, 15 son en jurisdicción del municipio de Medellín y 7,3 de Rionegro.



En 1996 fue puesto un peaje con el objetivo de obtener recursos para el mantenimiento de ese corredor. Pero, con la construcción de la variante Las Palmas, se dejó de utilizar en una alta proporción y, al año siguiente, comenzó un proceso diferente.

Los dos peajes (Santa Elena y Palmas) les fueron entregados al concesionario para el proyecto túnel de Oriente. La Conexión Aburrá-Oriente, se apalanca, actualmente, con ese tercer peaje.



El secretario de Infraestructura de Antioquia, Santiago Sierra Latorre, explicó que a través del contrato de concesión, que irá hasta el 2039, se garantiza el mantenimiento rutinario de la vía a Santa Elena con el siguiente alcance: rocería, limpieza de drenajes, atención de baches, retiro de derrumbes, vigilancia con la dirección de Tránsito de la Policía Nacional y servicios de grúa y ambulancia.



Pero, en el alcance no está incluido el mantenimiento periódico, rehabilitación o mejoramiento de la vía.



“La concesión se entregó en 1997 y empezó a funcionar dos años después. Es el concesionario el que hace el mantenimiento rutinario y la operación del peaje. Y cualquier actividad diferente, mantenimiento periódico, que implica atención de puntos críticos de la vía o rehabilitar el pavimento, del que somos conscientes de que está deteriorado y de que cumplió una vida útil, se hace es con recursos del Departamento”, agregó el funcionario.

En la vía se desarrolla intervención de unos baches. Sierra reconoce que es una intervención superficial, no integral. Foto: Jaiver Nieto

Actualmente, el Departamento tiene la responsabilidad de 11.361 kilómetros de vías, esto a 2015. Se piensa que hoy puede alcanzar los 15.000 kilómetros.



En mantenimientos periódicos y rutinarios la inversión anual por kilómetro es de 58 millones de pesos.



El concesionario Túnel Aburrá-Oriente abarca 65 kilómetros y contempla el túnel de Oriente, la vía a Santa Elena, Aeropuerto-Sajonia, variante Palmas y doble calzada Palmas.



“Los recaudos están organizados en función de alcance. Entonces, el contratista sí tiene la obligación de hacer mantenimiento rutinario y periódicos sobre túnel de Oriente, la doble calzada Palmas, Sajonia-Aeropuerto y la variante Palmas. Y, sobre Santa Elena, solo quedó obligatorio el mantenimiento rutinario”, precisó Sierra.

Plan de salvamento

Para buscar soluciones a esta problemática, la Secretaría de Infraestructura se trazó una ruta de trabajo que comprende varios puntos claves y parte de una inversión inicial de 726 millones de pesos para ejecutar este año.



“Los compromisos a los que hemos llegado como Secretaría de Infraestructura son: 1. Seguir con los ejercicios de mantenimiento rutinario. 2. Hacer un plan de inversión para garantizar la transitabilidad por la vía. ¿por qué un plan? Porque nosotros no podemos suplir todas las necesidades inmediatas que tiene la vía. Eso lo estamos cuantificando en 30.000 millones de pesos”, dijo Sierra.



La Secretaría reveló que inició estudios y diseños en cinco sitios críticos. Estos lugares identificados son: km 3+200, estabilización en el talud que se presenta allí; restablecer el muro y revisar también la estabilidad del talud y proyectar las obras hidráulicas correspondientes al km 8+450; en el km 11+200 restablecer muro, revisar la estabilidad del talud y proyectar las obras hidráulicas correspondientes. Aquí se plantea como posible solución levantar un muro de concreto con la altura del actual; en el km 14+670 se requiere una obra hidráulica y restituir el ancho del cauce de la quebrada, así como revisar la estabilidad del talud y en el km 15+545 se necesita mejorar la estructura de contención y proyectar las obras hidráulicas de protección contra la socavación de la quebrada.

Los 726 millones de pesos destinados para este fin están distribuidos de la siguiente manera: 126 millones de pesos lo que costó hacer los estudios y diseños de esos cinco puntos críticos y unos 600 millones de pesos que serán invertidos en la materialización de esas obras que arrojaron dichos estudios. El comienzo está previsto para junio próximo.



Igualmente, en un recorrido con especialistas en pavimento, en señalización y árboles en riesgo, fueron identificadas 95 especies en peligro de caída y que el pavimento necesita un tratamiento especial para que la humedad no acelere el proceso de deterioro.



Actualmente, en la vía se desarrolla la intervención de unos baches. Sierra reconoce que este reparcheo es una intervención superficial, no integral. “Pero, por lo menos, se garantiza la seguridad de quienes transitan por ese corredor”, agregó.



De manera paralela, la Secretaría, en reunión con el concedente, interventoría y gerencia del proyecto, está haciendo el análisis sobre cómo puede hacerse una distribución de los recursos que permitan atender la deuda histórica que se tiene con la vía.

Otro aspecto es el peaje

El 15 de febrero de 1996, la Asamblea de Antioquia autorizó la instalación del peaje de Santa Elena. El objetivo era el de obtener recursos para el mantenimiento de ese corredor.



Según explicó la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, el Tráfico Promedio Diario (TPD) por esa estación es de, aproximadamente, 2.500 vehículos. Pero, esos vehículos se empiezan a distribuir por las diferentes veredas. Entonces, los que continúan hacia Rionegro son cerca de 600 vehículos diarios.



En conclusión, todo ese corredor vial es sostenido con alrededor de 600 vehículos diarios. Monetizar esos vehículos suma 200 millones de pesos mes, y la concesión debe recibir 250 millones de pesos mensuales, aproximadamente. La concesión administra el peaje, hace el mantenimiento rutinario de la vía, pero no garantiza mantenimiento periódico. Eso no quedó estructurado en el modelo de la concesión vial.



“Quiere decir esto que las actividades que se hagan de más, por fuera de este acuerdo, deberán salir de los recursos que se generen en el peaje de variante Palmas, y en el del túnel de Oriente. Porque no da para mantener esa vía con el peaje de Santa Elena”, insistió Sierra.



JORGE IVÁN GARCÍA J.

​Editor de EL TIEMPO - MEDELLÍN

