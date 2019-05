En Urabá, jóvenes de las pandillas están cambiando armas por alimentos

La grave situación de violencia generada por las denominadas pandillas del Urabá antioqueño, conformada en su mayoría por jóvenes, motivó la creación de estrategias que contribuyeran a que ellos encuentren otras opciones de vida, como el deporte, la música y la cultura. Como parte de estas actividades, varios de los jóvenes participaron en una jornada para canjear armas por mercados, liderada por la Policía de Urabá y algunas organizaciones sociales.

Juan*, uno de los jóvenes beneficiados contó que se animó a formar parte de esta estrategia porque es la única forma de salirse del mundo de las pandillas.



“Los proyectos que hemos hecho son para concientizar a los muchachos que están en el pandillismo porque no sabemos si vamos a salir vivos o qué conflicto nos puede causar”, expresó el joven, quien también ha recibido apoyo en el marco de esta iniciativa para cumplir su sueño de ser cantante.



Justamente, aprovechar los talentos de los integrantes de las pandillas es una de las apuestas, explicó Nancy Betancur, representante legal de la fundación Visión Líder, quien añadió que la idea nació porque nadie parecía interesado en resolver de raíz esta problemática, que afecta principalmente a los municipios Carepa, Apartadó, Turbo y Chigorodó. Por ello, empezaron a reunir jóvenes de distintos barrios para que se integraran a las actividades. Solo en la fundación que ella lidera hay alrededor de 300 beneficiados.

No sabemos si vamos a salir vivos o qué conflicto nos puede causar FACEBOOK

TWITTER

El coronel Gerson Fajardo, comandante del Departamento de Policía de Urabá, indicó que hasta el momento van 332 armas blancas entregadas por los jóvenes, a cambio de alimentos. Las más comunes son machetes, puñales y cuchillos, que son usadas para atacarse unos a otros, en medio de una guerra de barrios que no tiene más sentido que el control territorial y la demostración de poder.



En los cuatro municipios más afectados, agregó el coronel, se han identificado 22 pandillas, pero ya han logrado que al menos 500 de sus miembros se integren a las estrategias que buscan el desarme, algo que no es fácil, pues los jóvenes sienten temor o ya están muy acostumbrados a esa vida. De hecho, Juan expresó que en cada barrio hay un líder que ordena las fronteras invisibles, esas que no pueden ser cruzadas por muchachos de otras zonas porque son agredidos.



Entre el primero de enero y el 13 de mayo de 2018, se presentaron 388 lesiones personales por cuenta de esos enfrentamientos en el territorio, manifestó Fajardo, cifra que ha tenido una reducción del 25 por ciento, respecto al mismo periodo de este año. Por eso, las actividades con quienes deciden participar en la estrategia se hacen sectorizadas en su etapa inicial, es decir, no se juntas los jóvenes de barrios enfrentados, pues están en un proceso de conciliación.

Nos están matando el futuro en el Urabá antioqueño, ya van aproximadamente más de 30 jóvenes muertos en este año. Quien responde? Quiénes son sus victimarios? Por qué lo hacen? Son muchas preguntas y el estado no investiga, necesitamos respuestas. pic.twitter.com/ICyHEHR9kU — Humberto Calle (@HumbertoCalle02) April 27, 2019

Según Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo, solo en su municipio ocurrieron 300 homicidios entre 2016 y el transcurso de 2019, de los cuales el 70 por ciento corresponde a jóvenes entre los 13 y los 28 años, y muchos están relacionados con las pandillas.



La falta de oportunidades es una de las causas de esta problemática, por lo cual Betancur hizo un llamado a las administraciones locales y a la institucionalidad en general para que se sume a estas iniciativas, así como a la generación de opciones educativas y laborales para la juventud. En Turbo, dijo Abuchar, están buscando que las empresas generen empleos para esta población. Ya hay unos 50 jóvenes contratados en distintas labores, pero es insuficiente.



“No hay muchas oportunidades, cuando uno acaba de estudiar se queda un tiempo sin hacer nada porque no lo motivan a que siga estudiando o de pronto la economía familiar no alcanza”, expresó Juan, quien espera tener la oportunidad de dar a conocer las 15 canciones que ha compuesto.



*Nombre cambiado por seguridad



MEDELLÍN