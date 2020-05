Ultiman detalles para levantar el aislamiento en Turbo

Después de recibir el permiso del Ministerio del Interior para levantar el aislamiento preventivo obligatorio, las autoridades civiles del Distrito de Turbo, Urabá antioqueño, ya empezaron a organizar las medidas para que desde el lunes está decisión empiece a regir. Para lograrlo, ya se comenzó con el fortalecimiento en los controles fronterizos.

Así lo contó Alex Córdoba, secretario de Gobierno, al precisar que antes de que llegue el fin de semana, van a tener preparados los dos puestos de control con medidas mucho más rigurosas para vigilar a todo aquel ciudadano, que dentro de las excepciones del Gobierno Nacional, pida entrar o salir de la localidad.



Para el casco urbano, indicó el funcionario, la normalidad empezará a retornar paulatinamente, pues por un lado, quienes desde el lunes salgan a la calle, obligatoriamente deberán usar tapabocas. Si van a ir a un establecimiento comercial, lo deberán hacer en su día de pico y cédula.

“Vamos a continuar con una medida de pico y cédula, no para la movilización, no para la circulación de personas, sino que en los establecimientos donde puede haber una aglomeración, es decir, los establecimientos de comercio que aperturen ese día, y que cumplan los protocolos de bioseguridad, porque también esa es una de las medidas que vamos a tener, tendrán que exigirle a los ciudadanos su cédula”, concluyó el secretario.



En este levantamiento no se contempla que gimnasios, discotecas, bares y casinos abran sus puertas.



Lo que está pasando con el Distrito de Turbo, se espera sea replicado en los demás municipios de la subregión antioqueña, para así crear un Urabá inteligente, donde los habitantes se puedan movilizar con libertad.



MEDELLÍN