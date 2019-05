En todo el valle de Aburrá 'jubilan' a los animales que llevan carga

Por 12 años, Ángel de Dios Monsalve, trabajó como cochero con su yegua, 'Colombina', su compañera fiel que este martes 14 de mayo se jubiló, al igual que otros 27 equinos de Caldas, sur del valle de Aburrá, con lo que este territorio de 10 municipios fue declarado como libre de animales obligados a trabajar con cargas pesadas de escombros, materiales y trasteos.



"Me siento muy triste porque no estaré con la yegua, pero muy contento porque el animalito ya puede descansar, ya se sentía cansado con los aparatos encima. Ella me dio todo, apoyo, sustento, cariño sincero, la trabajé 12 años y nunca me tiró. Donde la lleven quiero ir a verla", contó el hombre con nostalgia.

Por su parte, Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), destacó este logro, que contó con un arduo proceso de caracterización de familias, equinos y adoptantes, quienes tuvieron formación capacitación y socialización para el uso de los vehículos mecánicos y su mantenimiento.



"Es algo muy valioso porque muestra como este territorio cuida y protege a sus animales y no quiere que estos sufran ni tengan dolor porque venían trabajando muy duro en ejercicios de transporte de carga. Esperemos que los adoptantes cuiden mucho a los caballos que pasan a una ‘jubilación’", manifestó el director del Amva..

Es algo muy valioso porque muestra como este territorio cuida y protege a sus animales y no quiere que estos sufran ni tengan dolor FACEBOOK

TWITTER

Agregó Prieto, que a estos cocheros les cambiaron un caballo por 16 caballos de fuerza, pues recibieron vehículos mecánicos con una capacidad de carga de 800 kilos, sistema de freno hidráulico, y están homologados ante el Ministerio de Transporte.



La inversión, en el caso de Caldas, fue de 430 millones de pesos.Entre tanto, los equinos jubilados' recibieron un diagnóstico veterinario, tratamiento, recuperación y posterior entrega en adopción a 18 familias quienes se comprometieron a darles protección y un nuevo hogar.

🙌🏻🐴Ya llevamos más de 9.600 animales rescatados. ☎Denuncia casos como este en el 123. #MedellínVamosPorBuenCamino pic.twitter.com/dcNenaoXPp — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) May 14, 2019

Este logro, resaltó el Amva, es producto del trabajo conjunto entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los diez municipios que la componen, a través de la Ley 1774 de 2016, en la que "se reconoce a los animales como seres sintientes que deben recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor, especialmente el causado directa o indirectamente por los humanos".



MEDELLÍN