En tiempo récord, Antioquia promete habilitar 350 camas tipo UCI

Con una oferta hospitalaria principalmente concentrada en Medellín, en su mayoría administrada por el sector privado, el departamento de Antioquia se prepara para sortear el eventual incremento de los pacientes críticos infectados por el coronavirus.



En un trabajo coordinado, el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y lo demás municipios del departamento trabajan contra el reloj para resolver la escasa dotación médica de la mayoría de las subregiones, así como la baja capacidad de los hospitales públicos en sus unidades de cuidados intensivos.

Según los datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, de las 713 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que en la actualidad reportaba el departamento, el 93,2 por ciento estaban concentradas en las subregiones del valle de Aburrá y el oriente.



Por lo cual, tanto Medellín como Rionegro serían las ciudades que mayor presión tendrían que soportar para atender a los pacientes.



José Luis Accini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, explica que para aumentar la capacidad hospitalaria una de las primeras tareas será la de crear un modelo de atención en el que los hospitales puedan optimizar sus recursos. Esto a través de una atención centralizada en la que se habiliten espacios exclusivos para el tratamiento de los pacientes con coronavirus.



Paralelo a esta adaptación, según explica el experto, también deberá aumentarse la capacidad de atención en todos los niveles, tanto en camas como en equipamiento. Así como aumentar el número de especialistas capaces de atender a los pacientes críticos, ya que el número actual es insuficiente.

También deberá aumentarse la capacidad de atención en todos los niveles, tanto en camas como en equipamiento

“El tema no es solamente un asunto de camas. Aunque para atender a un paciente crítico se requiere una cama que tenga una tecnología que se compagine con esa gravedad, también se necesita un talento humano formado, especializado, que esté al frente de la toma de decisiones. Tendremos que preparar a mucha gente para que adquiera esas habilidades en el manejo de esos dispositivos en un corto tiempo”, plantea Accini.



Luis Gonzalo Morales Sánchez, gerente para la atención del coronavirus de la Gobernación de Antioquia, explica que el departamento trabaja de manera articulada con el Gobierno Nacional para fortalecer tanto el número de camas, como el de especialistas.



Según detalla, las proyecciones departamentales (incluyendo a Medellín) contemplan un crecimiento de 350 camas tipo UCI en menos de dos semanas y 650 en un mes.



Para los municipios que no tengan UCI que se puedan ampliar, Morales explica que el camino será el de fortalecer la red de ambulancias. Según detalla, la semana pasada el departamento puso en servicio 18 vehículos nuevos, logrando que el 90 por ciento de los municipios tuvieran al menos una ambulancia.

Contemplan un crecimiento de 350 camas tipo UCI en menos de dos semanas y 650 en un mes

Germán Enrique Reyes Forero, presidente en Antioquia de la Asociación Médica Sindical Colombiana (Asmedas), considera que otro tema que debe evaluarse son las malas condiciones laborales que muchos de los médicos de Antioquia tienen desde hace varios años, producto de la concentración del servicio en manos privadas.



“Hoy la mayoría de los médicos y enfermeras están tercerizados y actúan a través de intermediarios. Hay que garantizar que ese personal tenga una relación laboral estable, un ingreso justo y seguridad en el trabajo”, plantea Reyes Forero.



Por esta razón, el líder sindical pide que los controles de las secretarías de salud sean más estrictos, de tal forma que se garantice tanto la seguridad del cuerpo médico, como la prestación del servicio para los pacientes.



“En nuestro sistema de salud local también hay un conflicto de intereses entre lo público y lo privado. Ya que mientras el primero ve la salud como un derecho, el segundo lo ve como una oportunidad de lucro.

Que los controles de las secretarías de salud sean más estrictos, de tal forma que se garantice tanto la seguridad del cuerpo médico, como la prestación del servicio para los pacientes

En una pandemia no se pude permitir que las entidades privadas amarren camas en las unidades de cuidados intensivos; es decir, que las asignen a los pacientes con mejor capacidad de pago y no a los que más las necesitan”, agrega Reyes.



Frente a esa situación, Morales Sánchez asegura que esas prácticas no serán permitidas, por lo que desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud, se establecerá una “vigilancia estricta” para que las UCI sean utilizadas con base en criterios médicos y no económicos.



“La Gobernación está enfocando sus recursos en apoyar las Empresas Sociales del Estado, tanto del orden departamental como municipal. Nosotros estamos trabajando sobre el peor escenario y estamos seguros de que en caso de que este se dé, tendremos los recursos humanos, físicos y financieros para atender la situación”, agrega Morales.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO @JacoboBetancur

MEDELLÍN