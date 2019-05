En septiembre se sabrá si el Ferrocarril de Antioquia tendrá luz verde

Con nuevos diseños pero con el mismo problema. Esa es la realidad del Ferrocarril de Antioquia, uno de los programas bandera de la actual gobernación y que pasa por su etapa más crucial.Si bien los diseños avanzan a toda marcha y ya fueron aprobados por la junta de la Sociedad Promotora, el tema monetario podría frenar y hasta acabar con el sueño de reactivar el sistema férreo en la región como tren multipropósito (movilizará pasajeros, residuos sólidos y carga).

Omar Hoyos, gerente de la Sociedad Promotora Ferrocarril de Antioquia, contó que están ajustando algunos detalles de los diseños aprobados para entregar, en julio, los 10 documentos Conpes exigidos por el Departamento Nacional de Planeación para poder recibir, vía Ley de Metros, el 60 por ciento de los recursos que requiere el proyecto.



“Hubo unos diseños que no fueron aprobados que tenían un costo de más de 6 billones de pesos. Ahora con los ajustes, el costo del proyecto es de 4,3 billones de pesos sin contar material rodante. Estamos cumpliendo con todos los requisitos que exige el Conpes y esperamos que el Presidente cumpla con el apoyo financiero que prometió”, expresó Hoyos.Vale recordar que la Ley de Metros permite la participación del Estado en la financiación de sistemas de transporte público masivo entre un 40 y un 70 por ciento de su costo.

Ante este panorama, así están las cuentas: en caso de que se haga por Ley de Metros, el Gobierno podría aportar entre 1,7 y 3 billones de pesos. Sin embargo, Antioquia espera 2,58 billones de pesos.



¿Qué pasa si les aportan el 40 y no el 60 por ciento? O, peor aún, si no hay aportes ¿cuál es el plan B?



Sin ahondar en detalles, el gerente de la Sociedad Ferrocarril de Antioquia aseguró que están estudiando otras opciones de financiación entre las que están la llegada de capital privado y la llegada de dineros futuros por plusvalía y valorización.

Sin embargo, nada de esto podría avanzar hasta que no se tenga la respuesta por parte de la Nación para cofinanciar el proyecto.

“Nosotros esperamos que a más tardar dos meses, después de que enviemos los documentos, tengamos una respuesta positiva por parte del presidente Duque para que le cumpla a Antioquia, pues se comprometió con el gobernador Luis Pérez en que sacaría adelante el proyecto”, expresó el directivo.



Esta opción, para Juan Esteban Villegas, diputado y quien hace parte de la comisión de Presupuesto de la Asamblea de Antioquia, es insuficiente para la magnitud del proyecto.



“Sin el aporte del Gobierno Nacional es imposible que se pueda sacar adelante el proyecto. Antioquia tiene una deuda de 1,5 billones de pesos y ya no se puede contar con los casi 1,3 billones que vendrían producto de flujos futuros de Hidroituango”, opinó el corporado.



Para él, lo ideal para sacar adelante el tren de cercanías es bajo la figura de Asociación Público Privada (APP) en su mayoría, de capital público.



“Reitero. El único que le puede dar viabilidad a este proyecto es el Gobierno Nacional, de resto no le veo posibilidad, no hay más recursos ni más tiempo pues estamos terminando este cuatrienio y después de agosto entramos en un tema electoral por lo que hay que blindar esta factibilidad financiera. Hay que tomar una decisión ya”, expresó Villegas.Sin embargo, tan solo en aproximadamente dos semanas se tendrá la estructuración técnica y financiera del ferrocarril de Antioquia y una vez se tenga, se podrán adelantar los estudios de las diferentes fuentes de financiación que podría tener este proyecto vital para el valle de Aburrá y para el resto de Antioquia.

Sobre el proyecto

Antioquia cuenta con 305 kilómetros de línea férrea que esperan ser reactivadas. Estos están divididos en tres tramos: el primero de Pintada hasta Caldas, el segundo de Caldas a Barbosa y el tercero de Barbosa a Puerto Berrío.



El primero y el tercero tienen estudios de prefactibilidad y es el segundo, de 76,9 kilómetros, el que tiene estudios de factibilidad y diseños aprobados. Este tren multipropósito surcará el valle de Aburrá y, de acuerdo con el gerente Hoyos, no será competencia del Metro, más sí un complemento.



“Habrá estaciones integradas y sería muy probable que el Metro fuera el operador del Ferrocarril, pues cuenta con toda la infraestructura y logística necesaria.



Precisamente, el Metro es uno de los socios del proyecto y gracias a una ingeniería de valor hecha al proyecto se logró la reducción de casi 2 billones de pesos en su valor”, indicó Hoyos.



Añadió, además, que el proyecto mantiene el 52 por ciento de su trazado original y tendrá un 48 por ciento de línea nueva que requerirá una reubicación de predios.Este segundo tramo beneficiará a 11 municipios y permitirá la movilización de cerca de 300.000 pasajeros diarios (a 2030) a una velocidad de entre 70 y 100 kilómetros por hora en 16 estaciones de pasajeros de las cuales, 6 están integradas al metro de Medellín.

DAVID ALEJANDRO MERCADO PÉREZ

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10