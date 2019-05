En Santa Elena protestaron por obras del túnel de Oriente

“¡Que el túnel nos responda, no más estudios, queremos soluciones”, fueron algunas de las arengas pronunciadas el pasado jueves 23 de mayo en Santa Elena por cerca de 30 habitantes que se reunieron en el parque central para mostrar su desazón frente a los perjuicios que denuncian estar sufriendo por culpa de las obras del túnel de Oriente.



Los agrietamientos en el corregimiento motivaron la zozobra de los habitantes, quienes aún no cuentan con una respuesta oficial que explique la causa de las afectaciones.

En el Concejo de Medellín se expuso el miércoles 22 de mayo un estudio técnico que planteó que el túnel no tiene influencia en las grietas.



“El estudio que se presentó es inconcluso, a la comunidad no le han entregado ninguna investigación física para que la podamos observar. Reclamamos unos resultados y unas soluciones porque durante año y medio nos vienen diciendo lo mismo. Nos están metiendo un bombón de trapo a la boca”, afirmó Parménides Erazo, integrante de la Junta Administradora Local (JAL) de Santa Elena y uno de los organizadores del plantón.



Erazo apuntó que los estudios no tomaron en cuenta los agrietamientos presentados en las veredas de Media Luna, El Progreso, El Plan, San Ignacio y El Cerro. Consideró que la investigación se enfocó en las afectaciones de la parte central del corregimiento.

Por su parte, Erika Echavarría, presidenta de la JAL, consideró que " “La muestra del estudio fue más un acto administrativo y político, fue una acción para distraer. La respuesta de ayer no nos sirve, tampoco es satisfactoria”. Insistió que la comunidad debe conocer en detalle las obras del túnel.



“La vía al frente de mi casa se hundió junto a mi rancho y las casas de mis vecinos. Esto no había pasado antes de que se hiciera el túnel de Oriente”, dijo el silletero Javier Grajales, nativo de Santa Elena y residente en la vereda El Plan, quien no está de acuerdo con los aportes del estudio y participó de la manifestación.



Como Grajales, también hay afectados que discrepan del estudio y atribuyen los agrietamientos a las obras del túnel. Los habitantes del corregimiento que estuvieron en el plantón solicitaron mayor claridad con las investigaciones adelantadas. Además, pidieron ser incluidos en la socialización de los estudios.



“Esos resultados no tienen sentido porque deben ser entregados en comunidad; no en una oficina. Nos están dilatando mucho las fechas y nosotros seguimos con la misma ansiedad e incertidumbre”, expresó Francisco Hincapie, uno de los mayores afectados por las grieta. Toda su familia tuvo que evacuar sus viviendas por amenaza de colapso.



De acuerdo con José Luis Jaramillo, geólogo y habitante de Santa Elena, los estudios carecen de precisión,aseguró que los efectos de las detonaciones pueden percibirse a más de 10 kilómetros de distancia y no a 200 metros como lo establece la investigación realizada por Artinco S.A.S. “Todo son mentiras, las vibraciones de la dinamita no fueron pequeñas”, manifestó.



La investigación se compartirá con la comunidad el próximo 5 de junio en el corregimiento. Los habitantes esperan que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asista a la reunión. Los manifestantes realizarán más plantones y también informarán a los residentes de Santa Elena sobre la obra.



