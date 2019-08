Con globos y mariposas homenajearon a niña asesinada en Medellín

En medio del luto, la indignación y el dolor por la pérdida de la niña de 12 años asesinada hace dos días en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, este jueves se varios homenajes en su nombre, en la iglesia y en el colegio donde estudiaba la menor.

Al encuentro acudieron decenas de habitantes del poblado ubicado al occidente de la capital antioqueña con bombas blancas y pancartas. “Qué viva la vida” y “la vida se respeta” fueron los gritos de clamor con los que repudiaron el asesinato de la menor, cuyo cadáver fue hallado completamente desnudo y con evidentes signos de violencia en una zona boscosa del corregimiento.



A las afueras de la iglesia también fueron liberadas un centenar de mariposas blancas como señal de vida y esperanza.



Sobre el crimen, la madre de la víctima relató que la menor salió de su casa hacia las 6:20 p. m. del martes pasado, acompañada de Martín Vásquez Uribe, presunto asesino. “Nunca le vi problema a eso porque él es primo de mi hija mayor y salía con ella y nunca pasaba nada, pues yo nunca me iba a imaginar”, añadió la mamá de la niña.

Después de esperarla durante toda la noche, los familiares salieron a indagar por el paradero de la niña, a quien encontraron sin vida cerca de las 11 de la mañana, en las linderas de la Unidad de Vida Articulada (UVA) del corregimiento.



“A ella la violaron, pues no tenía ropa cuando la encontraron”, aseveró, entre lágrimas, la madre afectada. De acuerdo con el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de Medellín, la estudiante de bachillerato fue estrangulada.



Por su parte, Medicina Legal informó que se encuentran realizando los estudios forenses necesarios para determinar si la menor también habría sido víctima de alguna agresión sexual.

Según la madre de la menor, aunque la niña era muy amigable, no tenía ningún tipo de confianza o contacto con el presunto homicida, de 24 años, quien fue capturado por las autoridades bajo efecto de sustancias sicoactivas y con el celular de la menor en su poder. El sujeto fue sindicado por el delito de homicidio agravado, según reportes de la Policía Nacional.



“Cabe resaltar que la Policía Nacional viene prestando un acompañamiento permanente a los familiares de la víctima, estamos solidarios con ellos… para garantizarles también la tranquilidad de que, en este caso, se van a tener los responsables de la muerte de la niña”, manifestó el teniente coronel Jaime Perdomo, jefe de la seccional de Protección de la Policía del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



El oficial recalcó, además, que este tipo de hechos no pueden seguir presentándose, “porque lo más importante es la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

De acuerdo con información de los vecinos, no era la primera vez que el sindicado intentaba contactarse con niñas del sector; de hecho, presuntamente, cambiaba su nombre para acceder a ellas con mayor facilidad cuando las veía caminando por las calles de este territorio antioqueño.



La noticia del crimen contra la menor se dio a conocer el mismo día en el que diferentes entidades del Estado presentaban la Alianza contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes, que busca la creación de una política pública que ayude a reducir la tasa de violencia infantil, que actualmente está entre los 300 casos por cada 100.000 menores en el país.



En Medellín, por ejemplo, las autoridades locales registraron 5.079 denuncias por este delito en la ciudad ente los años 2016 y 2018. En la mayoría de casos el presunto abusador correspondía a un adulto y, en muchas ocasiones, era alguien de la familia o cercano a esta.



Para Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano Bienestar Familiar (Icbf), el primer paso para la puesta en marcha de esta alianza contra la violencia infantil es la formulación de un documento Conpes, con el que buscan asegurar los recursos para que dicho plan siga vigente en las próximas administraciones, porque “en un país polarizado, esta es una causa que nos une a todos”.



Pungiluppi agregó que “la erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes no da espera. Es urgente y nos necesita unidos como sociedad para enfrentarla. A las futuras generaciones les dejaremos lo que construyamos desde hoy. Si frenamos este ciclo de violencia, ese será nuestro legado. Todo el cambio empieza por mí, empieza por ustedes. A nuestras niñas, niños y adolescentes, todo lo que hacemos les queda”.



El sepelio de la niña se realizará este viernes a las tres de la tarde en el cementerio de San Cristóbal, territorio donde creció rodeada de abrazos, sonrisas y el amor de toda su familia.



Para este sábado se tiene programado la realización de una marcha en rechazo a la violencia contra niños, niñas y adolescentes. La manifestación comenzará a las diez de la mañana en la Unidad Deportiva e irá hasta la plazoleta principal del corregimiento de la capital antioqueña.



Isabella Morales Quiceno

para EL TIEMPO

MEDELLÍN