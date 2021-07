En Rionegro habrá plantón para pedir justicia para Sofía Cadavid

Justicia y que no se dilate más el proceso para que no se venzan los términos en el proceso es lo que espera la familia de Sofía Cadavid Henao, la pequeña de 18 meses de edad que el pasado 17 de diciembre habría sido asesinada por su padre, Diego Cadavid.



A siete meses del hecho, el imputado no ha sido condenado y la familia teme que el caso quede en la impunidad, por lo que este martes habrá un plantón a las 3:00 de la tarde en el parque principal de Rionegro, municipio del Oriente antioqueño donde sucedieron los hechos.

Luisa Henao, madre de Sofía, denunció que el abogado de Diego Armando Cadavid ha propiciado todo tipo de dilaciones en el proceso.



"Cada momento en el que me enfrento a una audiencia y debo revivir el día en el que perdí a mi bebé, siento que el culpable de esta pesadilla nunca pagará por lo que hizo. Lucho por mi Sofi que está en el cielo, lucho por lo niños que están desaparecidos, por los que son asesinados diariamente", narró Henao.



La manifestación será una toma cultural, por lo que piden a los asistentes llevar pitos y tambores, para pedir que haya justicia en este caso de feminicidio.

"Hoy me siento abandonada por tantos entes que cuando perdí a mi hija, Sofía Henao, prometieron ayudarme a hacer justicia. Han intentado dejar mi sufrimiento y dolor en el olvido.No sé si piensen en mi dolor de madre, no sé cuantas excusas más debo soportar para que sea condenado el culpable de este crimen", lamentó la madre de Sofía.



El 18 de diciembre, un día después del crimen y cuando fue capturado Cadavid, el propio Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación manifestó que se le imputaría el delito de feminicidio agravado.



“Le vamos a imputar el delito de feminicidio agravado ante un juez de garantías. La Fiscalía General de la Nación sigue actuando contra los delincuentes y llama la atención de la ciudadanía para que entre todos podamos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. No vamos a permitir hechos de impunidad en este país", fueron las palabras de Barbosa en su momento.



MEDELLÍN



