InnspiraMED pide celeridad al Invima para avalar ventiladores 

Han pasado ocho días desde que la iniciativa InnspiraMED envió al Invima la respuesta a la última solicitud de aclaraciones y presentación de evidencias técnicas para conseguir el aval de los ventiladores a bajo costo que se fabrican en Medellín para atender el covid-19.

Por medio de un comunicado conjunto entre la Universidad de Antioquia y la Universidad EIA, parte de esta iniciativa, aclararon que desde el primer momento, sus equipos de ingenieros, médicos y científicos formularon un proyecto de desarrollo tecnológico que incluye pruebas in vitro, ensayo preclínico en animales y ensayo clínico en humanos, con el acompañamiento del Invima, "y han acatado de manera respetuosa cada una de las recomendaciones y observaciones realizadas por las salas especializadas de dicho órgano regulador".

Y es que el pasado 21 de mayo, se dio a conocer que sin haber iniciado pruebas en seres humanos y sin tener el aval del Invima para su producción en serie, en Medellín comenzaron la fabricación de los primeros 100 ventiladores mecánicos bajo costo.



Pero al respecto, en el mismo comunicado, quienes integran InnspiraMED enfatizaron que no se han pasado por encima la autoridad del Invima, y que por el contrario, esperan la respuesta de la entidad tras enviar las respuestas el pasado 26 de mayo. "Desde dicho momento, estamos a la espera de los resultados del análisis de la información por parte del Invima para continuar con el ensayo en humanos", dice el comunicado.



En lo que respecta a los últimos aspectos técnicos requeridos por el Invima, las universidades aclararon que es las pruebas electromagnéticas solicitadas se efectuaron en los laboratorios de ingeniería eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana, debido que en el país no existe una institución que tenga un laboratorio sólo para este fin.



"Como instituciones académicas y científicas, con un profundo sentido social,

conscientes del momento histórico que vivimos, solicitamos encarecidamente al Invima estudiar de manera rigurosa y ágil la información suministrada por nuestros equipos de trabajo, situando su análisis en el contexto de emergencia que enfrentamos como país", concluye el comunicado.

