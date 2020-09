¿En qué va el proceso de PTAR de Bello para eliminar los malos olores?

El 19 de octubre se cumplen los 4 meses que le otorgó el Juzgado Cuarto de Ejecución Civil Municipal a Empresas Públicas de Medellín, por medio de un fallo de tutela, para la elaboración y ejecución de un plan con el que se eliminen los fuertes olores en las zonas aledañas, un problema denunciado reiteradamente por los vecinos afectados desde hace más de 2 años.



Dicho plan contiene 36 acciones que EPM, mediante su filial, Aguas Nacionales, está implementando y que, a falta de que se cumpla el plazo estipulado, aseguran que ya han realizado 33.

Entre las acciones puntuales que han hecho desde Aguas Nacionales están: el recubrimiento con carpas y otros elementos, de áreas que eran focos de generación de olores, tales como los tanques de aireación, la zona de secado térmico y la zona de descarga, donde instalaron un garaje y ocho puertas para aislar los procesos de secado térmico y deshidratación.



Henry Parra Molina, Presidente de Aguas Nacionales EPM, contó cuáles son las tres acciones que faltan.



“La primera es la construcción de unos ductos de extracción del aire en los canales de tratamiento primario y tanques de aireación. La segunda, es la calibración de los sistemas de calibración de olores, que se realizará con el representante en Colombia del especialista internacional experto en estos sistemas y equipos”, contó Parra.



La tercera, agregó, es la encuesta de olores, la cual el municipio de Bello avaló para después del 4 de octubre. Esta encuesta tiene una duración de unos 25 días en su ejecución, así que no estaría lista para el 19 de octubre.

Esta es una de las zonas donde más se sentían los malos olores. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Y si bien los problemas de olores vienen desde el 2018, el directivo recordó que Aguas Nacionales recibió la operación de la Planta en septiembre del 2019, un mes antes de que terminara el contrato con el consorcio.



"Cuando la recibimos, había equipos que habían fallado, los cuales ya se recuperaron todos, lo que permitió tener un óptimo proceso de estabilizado, siendo los principales los turbo-sopladores, que nos brinda una tranquilidad operativa", aseguró Parra.



También lea: La reforma burocrática que genera controversia en Medellín



Explicó, que hay dos parámetros con los que se basan para medir dicha operación: la DQO (Demanda Química de Oxígeno), cuya norma les exige 150 BMWP-Col (Biological Monitoring Working Party-Colombia), "de la que hemos estado muy por debajo, 55 BMWP". El otro parámetro son los Sólidos Suspendidos Totales (SST), donde la norma exige 70 y, aseguró Parra, están en 14.

Cuando la recibimos, había equipos que habían fallado, los cuales ya se recuperaron todos FACEBOOK

TWITTER

Lo que dicen los vecinos de la Ptar

La problemática con los malos olores viene desde octubre del 2018 Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En un recorrido por las zonas aledañas a la Planta, EL TIEMPO tuvo acceso a un recorrido por el interior de todas las zonas de la PTAR, incluyendo los puntos de generación de olores, en los que según algunos vecinos, los molestos hedores han disminuido significativamente.



"Uno ya está acostumbrado, pero la verdad es que sí se ha visto una disminución de olores notable. Antes venir a pasear a los perros era un martirio, pero ya ha mejorado mucho", expresó un paseador que frecuenta el lugar recurrentemente.



Una pareja, que hacía ejercicio en las afueras de la PTAR, también reconoció una mejora en este molesto problema. “Antes era una constante en la tarde, pero ya ha ido mejorando últimamente. Aunque cuando huele, es asqueroso”, expresó la mujer.

Comité Afectados PTAR Aguas Claras Vecinos de la Planta hablan sobre la situación con la PTAR El audio embebido no es soportado

Vecinos de la PTAR Aguas Claras Habitantes de la zona de influencia cuentan cómo han vivido el tema de los olores en la Planta El audio embebido no es soportado

A diferencia de otros momentos donde sí se evidenció un molesto olor, en el recorrido hecho fue notoria la disminución del mismo en los puntos donde antes era insoportable pasar.



“Tenemos personal capacitado encargado de monitorear de manera constante cuando se presenten episodios de olores. Estos están en las zonas aledañas del proyecto: en Ceiba del Norte, Navarra, Machado y Fontidueño. Una vez ocurra una, los identifican con procesos de la planta para saber si hace parte de la PTAR y en qué parte, para poder reaccionar de manera más efectiva”, contó León Yépes, gerente de Aguas Residuales de EPM.



Le puede interesar: Medellín anunció un segundo episodio de calidad del aire



Este monitoreo lo están haciendo desde el 16 de mayo y se hace con un aplicativo en línea en el que reportan minuto a minuto cuando pase una situación, en lugar, tipo de olor, intensidad, duración y otras variables.



"Esos datos los tabulamos y podemos hacer mediciones. Por ejemplo, en el último mes, lo máximo que hemos llegado es a un 0,4 por ciento de las horas del mes con olores. Es decir, que de todas las horas que tiene un mes en promedio, no alcanzamos a generar una hora de malos olores. Esas son nuestras mediciones del último mes y las utilizamos para monitorear la operación", agregó el ingeniero Yépes.

¿Con qué criterios o evidencias pueden afirmar ese porcentaje en la reducción de olores? La comunidad NO MIENTE, los olores continuan y los reportes lo indican.

NO MÁS MENTIRAS, NO MÁS VULNERACIÓN Y BURLA CON LAS FAMILIAS https://t.co/aEx7OWFmZS — Comité Veeduría Afectados PTAR (@AfectadosPTARac) September 11, 2020

Y aunque la alcaldía de Bello indicó que los olores han disminuido en más del 90 por ciento, el experto de EPM expresó que hablar de porcentajes de disminución de olores es algo complejo al tratarse de un tema de percepción y de ubicación.



"Algunos podrán decir que no volvieron a sentir nada, y otros que digan que sí siguen sintiendo eventos de olores molestos. Los eventos de olores tienen una escala de 1 a 5 en intensidad. De lo reportado, menos del 5 por ciento corresponden a evento de calidad 4 y 5, que son los de mayor escala”, aseguró el gerente de Aguas Residuales.



De esta forma, una vez surtida la fecha límite, será potestad de la autoridad ambiental (Área Metropolitana del Valle de Aburrá) la que determinará si se cumplió o no dicho plan de mitigación de olores, y si este cuenta con una línea a seguir en caso de contingencia.



Sobre el riesgo de cierre de la Planta, Yépes indicó que eso sería peor. "Cerrar la Planta sería pasar de esta condición a una de contaminación total y emisión intensa de olores, descontrolada y permanente. Porque no trataríamos el agua y lo que hay aquí habría que sacarlo, y hacer eso duraría unos 3 meses”, explicó el ingeniero.



“Cerrar la Planta sería pasar de esta condición a una de contaminación total y emisión intensa de olores, descontrolada y permanente. Porque no trataríamos el agua y lo que hay aquí habría que sacarlo, y hacer eso duraría unos 3 meses, tiempo en el que los olores serían descontrolados.

Cerrar la Planta sería pasar de esta condición a una de contaminación total y emisión intensa de olores, descontrolada y permanent FACEBOOK

TWITTER

Sobre la demanda de acción popular interpuesta por el Comité de afectados en contra de EPM y el Área Metropolitana, que fue admitida el 15 de septiembre por el juzgado 33 de Medellín, el gerente de Aguas Nacionales prefirió no hablar.



"Nuestra tarea es estabilizar y mejorar la operación. Ya las acciones que lleguen de otra parte, las miraremos y las atenderemos. Pero nuestra visión es ser un buen vecino, porque la planta va a estar aquí por muchos años", expresó.

ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10