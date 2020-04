En pueblo antioqueño hicieron procesión y no respetaron el aislamiento

Haciendo caso omiso a la orden de no estar en aglomeraciones para evitar la propagación del covid-19, habitantes de la vereda Curití, en el municipio de Liborina, Occidente antioqueño, decidieron salir a participar del viacrucis.



La actividad religiosa inició pasadas las 8:00 de la mañana y, en una serie de fotografías y videos conocidos por EL TIEMPO, se observa a decenas de personas recorrer la polvorienta vía que comunica el casco urbano con el sector de Guamal.

Cerca de dos kilómetros caminaron los asistentes. Foto: Cortesía Telesantafe Noticias

Elva Arroyave, una de las asistentes, contó que este viacrucis lo hacen cada año quienes no bajan al pueblo para participar del evento religioso en la plaza principal. Según dijo, todas las personas estaban guardando una distancia prudencial y haciendo uso del tapabocas. En las imágenes se observa todo lo contrario.



“A mí sí me pareció un poquito irresponsable, pero me dijeron que fuera a rezarlo o algo así parecido”, acotó la mujer al ser consultada sobre la orden de permanecer en los hogares.



Buscamos con insistencia a la alcaldesa Adriana María Maya Gallego, para conocer su posición sobre lo ocurrido en la vereda, ubicada a 15 minutos del casco urbano, pero no fue posible.



El viacrucis no fue presidido por ninguna autoridad religiosa del municipio.



MEDELLÍN