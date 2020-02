En PTAR de Bello el mal olor y las promesas siguen en el aire

Si no son capaces de controlar los olores, entonces que cierren la planta. Bello se cansó de ser el patio trasero de Medellín”.



Esas fueron algunas de las arengas que promulgó un grupo de aproximadamente 100 personas en las puertas de la sede administrativa de la Planta de Aguas Residuales Aguas Claras (PTAR), en el municipio de Bello y con la que buscan que Empresas Públicas de Medellín (EPM) les dé una solución a los malos olores que emana la planta.



Yeni Quintero, habitante del barrio Niquía, fue una de las personas que asistió a la protesta. Ella, además, pertenece al nuevo comité Afectados por PTAR Bello, creado por la comunidad.

“Olores fétidos las veinticuatro siete, no puede uno ni comer porque la fetidez del aroma nos ha provocado inapetencia, insomnio, agrieras, dolores de cabeza y mucho mal genio. Es que cuando no hay un aire limpio para respirar, se altera todo”, dijo Quintero.



Al igual que otros participantes, usaba tapabocas y llevaba una pancarta con mensajes en los que reclamaban respuestas por parte de EPM.



Juan Felipe Restrepo Tamayo, concejal de Bello, pero quien aclaró que no hacía presencia como funcionario, si no como habitante del municipio, explicó que esta situación se viene presentando desde hace 15 meses, cuando comenzó a operar la planta.

Olores fétidos las veinticuatro siete, no puede uno ni comer porque la fetidez del aroma nos ha provocado inapetencia, insomnio, agrieras, dolores de cabeza y mucho mal genio FACEBOOK

TWITTER

Algunos aseguran que fue desde antes y que la comunidad está cansada de que EPM anuncie compromisos y planes de acciones que no ha cumplido. Los olores y la afectación continúan.



Justamente, el pasado lunes, en Consejo de Gobierno citado en la PTAR por parte del alcalde de Bello, Oscar Pérez, EPM presentó 36 compromisos a la Administración Municipal y a la comunidad.



Estos hacen parte del plan de acciones que la Empresa tiene para brindarle una solución a corto y largo plazo a la comunidad.



Acciones que serán verificadas semanalmente por parte de una comisión creada por la alcaldía bellanita.

En octubre del 2018 comenzó a operar de manera parcial la PTAR Aguas Claras, desde entonces hay quejas por los constantes malos olores. Foto: Esneyder Gutiérrez

El primero, que está siendo ejecutado de manera inmediata y con el que se podrán obtener resultados de disminución de olores a finales de este mes, consiste en recuperar unos equipos sopladores que son importantes para la planta y a los cuales se les está terminando de instalar los repuestos que permitirían una mejor disposición de los equipos. En otros sitios focales están haciendo trabajos con químicos y carbón activado para mitigar y neutralizar las moléculas de los malos olores.



El segundo paquete de acciones consiste en ejecutar las obras que reemplazarían las medidas temporales y que implica la construcción de infraestructura en los lugares identificados por las filtraciones de olores, para conducir esos gases hacia otro sitio ya determinado para ello.



“Esto nos permitirá algunos ajustes técnicos finales para así controlar los olores de manera definitiva y que Aguas Claras pueda operar de manera óptima”, aseguró Yepes.

El concejal Restrepo, quien precisó que también los incumplimientos por parte de EPM hicieron parte de las motivaciones para realizar la protesta pacífica en la planta, dijo que esos compromisos ya los habían recibido antes y “No hemos percibido una mejoría en el tema de la fetidez de los olores”.



Alexander Álvarez Sánchez, otro de los afectados y quien vive en Florida Norte América, una unidad residencial justo en frente de la PTAR de Bello, aseguró también estar cansado de las mentiras.

👉 Una de las acciones a implementar en el mediano plazo (1 mes) para solucionar los olores de la #PTARAguasClaras es la cobertura de ventilación de confort del edificio de secado térmico con filtros artesanales con carbón activado. pic.twitter.com/asA7Yuvjcs — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) February 5, 2020

Sí, “nos dicen que aquí las cosas están cambiando y el olfato nos dice otra cosa. No queremos más excusas técnicas que la comunidad ni entiende. El tema aquí es que huele a materia fecal en todo momento y así no se puede vivir”, agregó.



La comunidad también sostuvo que desde el comienzo advirtió que la planta tendría problemas y esto, según ella, basados en lo investigado en otras plantas de tratamientos de aguas residuales del mundo.



De acuerdo con sus averiguaciones, en ellas evidenciaron que técnicamente es un asunto muy complejo de controlar y que, cuando se hace, tiene un costo altísimo debido al alto valor de las materias primas, como los químicos que se requieren para la aspersión de los olores.



También, la comunidad aprovechó el plantón para anunciar las acciones que como grupo organizado realizarán. Estas, entre otras cosas, comprenden la consolidación de una veeduría y una acción de cumplimiento con la que buscarán en otras instancias que se obligue a EPM a cumplirles a los bellanitas. Además, los vecinos a Aguas Claras organizaron una tutelatón para expresar su descontento y que quede evidente que la comunidad necesita soluciones oportunas y definitivas.

Nos dicen que aquí las cosas están cambiando y el olfato nos dice otra cosa. No queremos más excusas técnicas que la comunidad ni entiende FACEBOOK

TWITTER

Cabe resaltar que, igualmente, fue creado un grupo en Instagram que se llama afectados.por.epmbello, con la idea de visibilizar un poco más la problemática y a quienes afecta. La página tiene 10 publicaciones, 97 seguidores, 193 seguidos y en su encabezado o subtítulo dice: “Afectados PTAR EPM Bello. Página para exponer las denuncias a EPM por la planta de tratamiento de aguas residuales UVA por parte de los afectados por los fétidos olores”.



Lo que sí valoran los bellanitas es que en el momento hay canales de comunicación y por lo menos los escuchan. Sin embargo, son claros en que como comunidad los van a seguir presionando e incluso no descartan un bombardeo en las redes sociales, pues “sabemos que a EPM le importa mucho tener una buena imagen, entonces queremos contarle por ese medio al mundo las fallas e inconformidades con la compañía”, puntualizó Quintero.

ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO@esneyderfoto