Hoy martes, 3 de mayo, y mañana miércoles, habrá cortes de agua en Medellín y en el municipio de Bello, anunció EPM.



Esto es debido a trabajos de mantenimiento, que incluyen el lavado de los tanques de los circuitos Yulimar y Santo Domingo, y labores de modernización y reparación de la red.



Hoy martes los cortes serán de de 1:00 p.m. a 11:00 p.m., en el sector que corresponde de la carrera 49 hasta carrera 55 entre calle 63 y calle 65. Esto incluye 1.802 clientes de los sectores: Mirador, La Selva, La Aldea, El Cairo, Milagrosa y Prado.



También entre las 6:00 p.m. del martes 3 de mayo y las 4:00 a.m. del miércoles 4 de mayo, entre la carrera 63 hasta carrera 70 entre calle 48 y calle 59. Incluye 4.054 clientes de los sectores: Carlos E. Restrepo, Suramericana, Nueva Villa de la Iguaná y Universidad Nacional.



De otro lado, entre las 6:00 p.m. del martes 3 de mayo y las 6:00 a.m. del miércoles 4 de mayo, de la carrera 50 D Sur hasta carrera 73 Sur entre calle 65 y calle 75. Afecta a 3.457 clientes de los sectores: San Antonio de Prado, La Verde y Santa Lucía.



EPM también hará corte del agua entre las 9:00 p.m. del miércoles 4 de mayo y las 3:00 a.m. del jueves 5 de mayo en los sectores de Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas (Medellín), Oriente (Santa Elena), Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo (Santa Elena), La Avanzada (Santa Elena) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).



La empresa de servicios públicos recordó a los clientes que hay varios canales de atención para los usuarios: la Línea de Atención al Cliente 604 44 44 115 o en las redes sociales Twitter: @epmestamosahi y Facebook: EPMestamosahi.



MEDELLÍN

