146 alias figuran en nueva lista de los más buscados de Medellín

El nuevo cartel de los más buscados de Medellín, presentado este miércoles 24 de abril por el alcalde Federico Gutiérrez, no tiene fotografías de los presuntos criminales. Solo los alias de cada uno y las comunas o corregimientos donde delinquen fueron publicadas. La razón: aún no hay una orden de captura vigente en su contra, por lo cual no se puede revelar su identidad en imágenes.

Por ello, el mandatario local explicó que necesitan ayuda de los ciudadanos para que, si reconocen alguno de los alias, denuncien ante las autoridades los delitos que sepan que estas personas han cometido.



Son en total 134 alias de integrantes de estructuras criminales que afectan la seguridad y la tranquilidad de los residentes de 15 comunas y corregimientos de la capital antioqueña. Estos se suman a otro cartel, el de los 12 máximos cabecillas de grupos delincuenciales organizados (GDO). Este tampoco tiene fotografías, pero hace referencia a sujetos que están en reemplazo de jefes anteriores que fueron capturados o asesinados.

Estos son los alias de los cabecillas actuales de los GDO de la ciudad, que reemplazan a quienes fueron capturados o asesinados. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Los 12 supuestos cabecillas estarían al mano de los GDO 'La Terraza', 'Caicedo', 'Los Triana', 'La Sierra', 'El Picacho', 'Robledo', 'Trianón', 'La Unión', 'Los Chata' y 'Pachelly'. Esta última tiene dos alias relacionados, debido a que hubo una división interna que ha generado enfrentamientos, explicó Gutiérrez.



También dijo que fue agregado un nuevo GDO, se trata de 'El Mesa', que opera principalmente en Bello, norte del valle de Aburrá, pero que tiene incidencia en Medellín y nexos con otras estructuras.



Las comunas de la capital antioqueña más afectadas por la presencia de estas estructuras delincuenciales son Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La América, San Javier, Guayabal y Belén, así como los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado.

"No podemos publicar las fotos, pero sabemos quiénes son los que le están haciendo daños a la ciudad por medio de homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado y otras rentas criminales. Cada cartel irá rotando por cada comuna para que las personas nos ayuden con información y denuncias que nos permitan capturarlos", sostuvo el alcalde.



Para las personas que den información que permita la captura de estas personas pueden obtener una recompensa de hasta 50 millones de pesos.



Sobre la lucha contra el crimen organizado, Gutiérrez aclaró que mantiene diálogo con las autoridades nacionales, pues el problema no es solo de Medellín y debe convertirse en una lucha de todos, pues de los 100 GDO que hay en Colombia, el 43 por ciento está en la capital antioqueña.

"Todos estos líderes tienen un delito en común: concierto para delinquir. Pero muchos están ligados directamente con homicidios, desplazamientos, extorsiones y rentas ilegales", agregó el alcalde.



Las personas que tengan alguna información importante sobre estas personas pueden denunciar en la línea 123 o las líneas contra el delito: 351 1386 y 314 557 3311. También, a los correos electrónicos secre.seguridad@medellin.gov.co y fuenteshumanasmeval@gmail.com. El alcalde aseguró que se garantiza la absoluta reserva de los denunciantes.



Desde el año 2016 hasta la fecha, en Medellín han sido capturados 135 cabecillas y más de 3.000 integrantes de estructuras criminales, muchos de ellos están en prisión.



