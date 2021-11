Parte del Centro será núcleo cultural, educativo y patrimonial de Medellín

En medio del caos del tráfico, el ruido y el camino afanado de los transeúntes, un pedazo del centro de Medellín, incrustado en 52 hectáreas, está cambiando y se está convirtiendo en el epicentro de algo más cercano a la tranquilidad, con vida cultural, actividad educativa y protección patrimonial. Se trata del Distrito San Ignacio.



En diciembre del año pasado, la Alcaldía de Medellín firmó una alianza con Comfama, la Universidad de Antioquia, Grupo Argos y Proantioquia con el fin de emprender acciones conjuntas para la transformación de este distrito. Ahora, casi un año después, avanzan en las tareas que requerirán tiempo y mucho dinero.



“Nos unimos esas cuatro entidades para tratar de recuperar, de revitalizar el centro de Medellín porque todos los centros de las ciudades, no solo este sino del mundo entero, se han visto abocados a una serie de problemáticas que hacen que se deterioren”, comentó Hernando Gómez, director del Distrito.



A la iniciativa se han vinculado alrededor de 50 entidades que sueñan con que ese lugar, que concentra 45 espacios culturales, 67 entidades educativas con 150.000 estudiantes y 28 sitios de interés histórico, sea más amigable.



Para Iván Zapata, director del Teatro Popular de Medellín, la creación de este Distrito fue un gran sueño que se consiguió tras seis años de encuentros y conversaciones.

“Tenemos la idea de recuperar el Centro, nosotros creemos que tiene grandes problemas de seguridad, movilidad y contaminación”, comentó.



Agregó que esta unión de entidades públicas y privadas permitirá que “El centro de la ciudad s el barrio de todos, ahí confluimos todos los habitantes de todas la comunas y que necesitamos recuperarlo como son los demás en las grandes capitales del mundo: sitios de cultura, de arte, y en eso nos fuimos metiendo”.



De la misma manera opinó Juan Carlos Sánchez, director del Teatro Pablo Tobón Uribe, para quien los más valioso es que se logró la unión de diferentes sectores: “El centro es un lugar maravillo, tenemos organizaciones con contenidos, con programaciones, con servicios y creo que ha sido una interlocución muy bella”.

Avanzan los proyectos

Transformar San Ignacio, según los cálculos del director del Distrito, tomará tiempo porque el espacio es grande dado que el sector está distribuido por los barrios La Candelaria, Estación Villa, Bomboná y algo de Boston, que suman alrededor de 20.000 habitantes.



La tarea no es fácil, pero con la creación de este Distrito y el músculo financiero de las cuatro entidades y la Alcaldía se espera que por lo menos en 10 años el sector ya esté mucho más cambiado a como cualquier habitante de Medellín o un visitante lo conoce actualmente.

Según Gómez, ese cambio es por proyectos, algunos apenas están en fase de identificación. “A nivel de infraestructura, tenemos la transformación del Claustro Comfama, que será un gran centro cultural y que cuesta 54.000 millones de pesos. Además de un museo en el Paraninfo que aún no se ha cuantificado”.



De otro lado, la Alcaldía incluyó varios proyectos del Distrito en su Plan de Desarrollo. Una de ellas fue la recién inaugurada vía peatonal de Pichincha, un nuevo corredor peatonal en la calle 48, entre las carreras 44 y 45. También se encuentra la construcción de los llamados Parques de Bolsillo, que serán ocho en el centro, la mayoría en área de influencia de este Distrito. Uno de estos se entregará este año y será el Pasaje Cervantes (carrera 42 A, entre la calle 48 y 49, cerca al Paraninfo de la Universidad de Antioquia).



“Con la construcción de los corredores verdes quedaron unos espacios que, en urbanismo, se denomina espacios residuales, y lo que nosotros queremos es que pasen de ser donde se reúne la delincuencia, hay depósito de basura y son peligrosos, a ser de bienestar para los estudiantes del centro, desde los pequeños a los universitarios”, explicó Mónica Pabón Carvajal, gerente del Centro.



Pero no todo se trata de infraestructura, la difusión de la programación académica y cultural, además del apoyo al sector, es fundamental y por eso creció la divulgación de la información en la página web que creó el Distrito: https://distritosanignacio.com

Es que uno de los retos, según Gómez, además de las actividades propias de los teatros y centros culturales, es engordar la programación cultural, sobre todo en el eje central del Distrito. Se trata del edificio arquitectónico patrimonial San Ignacio, que está constituido por el Claustro Comfama, la iglesia de San Ignacio y el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, además de su vecina, la plazuela San Ignacio, que es uno de los sitios de encuentro preferidos por los visitantes del centro.



Por ejemplo, el Grupo Argos inauguró el pasado 29 de octubre la exposición de arte ‘Más Allá de la Plazuela’, una muestra artística que busca hacer un homenaje a los patrimonios arquitectónicos del centro.



Se trata de cuatro exposiciones ubicadas en el Palacio de Bellas Artes, en el Edificio San Ignacio, La Pascacia y la Cámara de Comercio de Medellín, en los que se articulan obras artísticas de la cultura antioqueña y colombiana, acompañadas de historias de la ciudad y personajes simbólicos.



“La colección ha sido adquirida a lo largo de 90 años y comprende una gran variedad de artistas y técnicas que podrán ser apreciadas por todos los visitantes de San Ignacio”, explicó Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos de esa empresa.



Por las calles del Distrito también hacen recorridos guiados. Uno de ellos es para conocer los árboles centenarios del Parque de Boston, la Plazuela San Ignacio, el Teatro Pablo Tobón Uribe y la avenida La Playa.



