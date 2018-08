En Medellín los libros serán el puente entre el presente y la memoria

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín empezó con el viento a favor. Cuando Héctor Abad Faciolince se disponía a revelar el nombre del ganador del concurso de poesía León de Greiff, un ventarrón intempestivo atacó el escenario haciendo caer algunos ornamentos y provocando una sonrisa en el público que asistía a la presentación de la versión número 12 del evento.



Como en un pasaje cómico de alguna novela, los presentes rieron amenizados por el escritor que comparó la situación con la ocurrida en la posesión presidencial hace un par de semanas.

El lugar que la alcaldía de Medellín escogió para presentar ayer la Fiesta del Libro y la Cultura fue el puente de Guayaquil, el más antiguo de la ciudad.



La estructura color ladrillo que, en el pasado sirvió de unión entre dos mundos citadinos separados por el río Medellín, hoy se presta para la unión de la ciudad con la lectura y todos sus mundos posibles.



La elección del puente, construido en 1879 y restaurado en 1996, como sede del lanzamiento no fue aleatoria. Este año la Fiesta tiene como enfoque el reconocimiento de la memoria histórica y el puente de Guayaquil es un gran ejemplo de la rememoración del pasado de la ciudad. En ese mismo lugar, hace 112 años, se realizó el último fusilamiento: el de José María Tamayo.



“Es esencial conocer nuestra historia, reflexionar sobre ella, para no volver a repetir ese pasado oscuro”, expresó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, al hacer alusión al tema de la Fiesta del Libro. Agregó que las víctimas deben ser los protagonistas de esta memoria.



Fomentando la lectura podemos empezar a derrotar la cultura de la ilegalidad que tanto daño nos ha hecho. El legado del narcotráfico lo tenemos que vencer FACEBOOK

TWITTER

Para la presentación de la Fiesta el suelo del puente, hecho de piedras, ardía debido al calor matutino. Los asistentes a este inusual lugar se cubrían del sol con sombrillas rojas que regaló la Administración Municipal, mientras el río que flanquea el puente exacerbaba la intensidad del sol que golpeaba en sus aguas.



El encuentro con los libros empezará el próximo viernes 7 de septiembre e irá hasta el 16 del mismo mes en el jardín botánico Joaquín Antonio Uribe, en la zona norte de la ciudad. Habrá más de 300 invitados de México, Argentina y España, entre otros.

El puente de Guayaquil fue el lugar escogido para lanzar el evento de lectura más importante de la ciudad. Foto: Foto: Esneyder Gutiérrez - EL TIEMPO

En el marco de la Fiesta habrá también charlas, más de 100 lanzamientos de libros, jardines de lectura, venta de libros nuevos y usados y otras actividades enfocadas en las artes y la cultura. Más de 70.000 estudiantes de colegios de la ciudad podrán disfrutar de talleres de lectura y escritura.



Esta versión tendrá a México como invitado especial. Lina Botero, secretaria de Cultura del Municipio, resaltó la presencia del país Azteca.

“Nosotros tenemos muchas coincidencias culturales con México, somos muy parecidos y esta Fiesta ayudará a conocer más esa hermandad”,comentó la funcionaria.



Mientras la cúpula de la Administración Municipal, en temas de cultura, daba su discurso en tarima, Abad Faciolince esperaba atento su turno para presentar el ganador del concurso de poesía León de Greiff. Reconocimiento que le fue otorgado al poeta el antioqueño Elkin Restrepo.

De esta manera comenzaron a agitarse los aires de lectura en la ciudad. Una ciudad que, según la Encuesta Nacional de Lectura, es la que lee más libros en Colombia con una media de 6,8 libros por persona.



Diego Aristizábal, director de los eventos del libro en la ciudad y artífice de la Fiesta, al final de su intervención en tarima soltó una frase que resume la necesidad que tiene Medellín de hacer de la lectura un hábito común que, en últimas, ayude a conocer la historia para reconocer el presente. “Ojalá la Fiesta del libro durara 365 días”, dijo.



BRYAN ANDRÉS GONZÁLEZ VÉLEZ

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com@GonzálezVélezB