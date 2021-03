Con drones vigilarán que no haya construcciones ilegales en Medellín

Con el objetivo de prevenir riesgos en terrenos que no son aptos para la construcción, la alcaldía de Medellín presentó una estrategia para evitar las construcciones ilegales en la ciudad.Se trata de unos drones, los cuales sobrevolarán 17 sectores ubicados en seis comunas y cuatro corregimientos de la ciudad.

Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, indicó que con esta también se pretende hacer seguimiento a problemas como estafa inmobiliaria, infracciones urbanísticas y uso incorrecto del suelo.



"Hoy Medellín empieza a usar tecnología para evitar uno de los temas más graves de las ciudades y es el crecimiento irregular de invasiones, que aquí lamentablemente se agrava por los grupos criminales que se aprovechan de las necesidades de algunos ciudadanos, y las dificultades de algunos territorios, para vender pedazos de tierra y al hacerlo de forma irregular estafan ciudadanos", explicó el mandatario local.



(Le puede interesar: Cierre total en vía de ascenso de Las Palmas por socavón)



Los sectores en los que se realizará el monitoreo son: Villa Liliam, La Asomadera, La Avanzada, El Pinal, La Libertad (comuna 8 – Villa Hermosa), Aures, La Aurora, Vallejuelos (comuna 7 – Robledo), El Picacho, (comuna 6 – Doce de Octubre), La Cruz (comuna 3 – Manrique), Moravia (comuna 4 - Aranjuez), Olaya (comuna 13) y en los corregimientos de Altavista, Santa Elena, San Antonio de Prado y San Cristóbal.

Desde hoy Medellín usa tecnología e innovación para planear mejor el crecimiento del territorio. Con drones ensamblados en la ciudad se monitorea la ocupación en seis comunas y cuatro corregimientos. pic.twitter.com/33EroIzyzQ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 25, 2021

Indicó la alcaldía, que tras hacer un mapeo en los primeros sectores a intervenir, se iniciaron los sobrevuelos con drones que recorren 100 hectáreas cada uno, "a través de los cuales se pretende hacer control y prevenir que los ciudadanos expongan sus vidas construyendo en suelos que no son aptos para esa actividad".



Por su parte, Carlos Mario Montoya, secretario de Gestión y Control Territorial, contó que los drones que se utilizarán en el proceso son tipo A, pesan hasta 25 kilogramos y no requieren permiso para volar porque no representan ningún tipo de riesgo.



(Lea, además: ¿Se le acaba el tiempo al pico y placa en Medellín?)



Asimismo, habrá drones clase B, que pesan entre 25 y 150 kilogramos, vuelan a más de 125 metros de altura, tienen la capacidad de sobrevolar desde 20 hasta 50 kilómetros de distancia y cuentan con pilotos certificados.



“En principio, con este tipo de drones vamos a hacer un monitoreo diario de esas zonas y vamos a hacer un comparativo diario de las modificaciones que se puedan estar presentando, para poder tomar los correctivos en el momento oportuno, e igualmente hacer cumplir la ley como nos corresponde” manifestó

Con este tipo de drones vamos a hacer un monitoreo diario de esas zonas y vamos a hacer un comparativo diario de las modificaciones que se puedan estar presentando FACEBOOK

TWITTER

Estos equipos son manufacturados para las condiciones topográficas y atmosféricas de la ciudad para cumplir eficientemente con su labor de monitoreo.



(En contexto: Preocupan casos de estafa inmobiliaria en Medellín)



La alcaldía indicó que este proyecto que se irá expandiendo a todas las comunas y corregimientos de la ciudad donde también se pueda estar presentando esta problemática.



MEDELLÍN

Otras noticias de Colombia

- Estafados inmobiliarios de Medellín podrían llenar estadio de fútbol



- En Medellín viven 80.000 personas en zonas de invasión



- Daniel Quintero tiene una favorabilidad del 74 % en Medellín