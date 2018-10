En Medellín habrán 120 kilómetros de ciclorrutas para 2019

Si al conducir o transitar por una calle usted ve un símbolo de bicicleta pintado en el pavimento, eso es una ciclorruta denominada ‘compartida’ que está en zonas de baja circulación y cuya velocidad no puede superar los 40 kilómetros.



Esa es una de las principales preocupaciones de los colectivos de bicicletas, quienes dicen que es una estrategia de la Administración Municipal para legalizar kilómetros a punta de pintura.

“Hemos hecho denuncias sobre los ‘sharrows’ (mezcla entre compartir y flecha) y hemos insistido en las mesas de Movilidad Sostenible que no pueden considerarse como ciclocarril sino que es una cicloinfraestructura, que no fue lo que prometió el alcalde Federico Gutiérrez”, manifestó Mauricio Mesa, vocero del colectivo SiClas.



Agregó que no aceptarán esa solución debido a varias quejas como falta de socialización con otros actores viales, mucha de esa señalización está borrada y, finalmente, cree que no se controla la velocidad en algunos anchos de vía.

Hemos insistido en las mesas de Movilidad Sostenible que no pueden considerarse como ciclocarril sino que es una cicloinfraestructura, que no fue lo que prometió el alcalde Federico Gutiérrez FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, Andrés Felipe Uribe, subsecretario de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura de Medellín, entidad encargada de construir 60 de los 80 kilómetros prometidos en la alcaldía de Federico Gutiérrez, aseguró que menos del 10 por ciento de estas ciclorrutas serán compartidas. “Tratamos de evitarlo al máximo pero en algunos puntos hay condiciones que nos hacen llegar a estas segregaciones”, dijo.



De igual forma, les salió al paso a las críticas sobre que esta Administración no alcanzará a entregar el total de kilómetros previstos, pues en julio del año pasado solo llevaban construidos 3 de los 80 planteados.

La ciclorruta ‘compartida’ está pintada en el pavimento y está en zonas de baja circulación. Foto: Guillermo Ossa - EL TIEMPO

Indicó el funcionario que las obras están divididas en paquetes acorde con las ubicaciones donde estarán ubicadas. Estas zonas son: Laureles, Belén, Guayabal, Castilla, Buenos Aires, La Candelaria, El Poblado, Aranjuez, Villa Hermosa y La América.



“Estamos en un avance entre 46 por ciento de la meta propuesta. De los 60 kilómetros, 10,45 estarán en Laureles, Belén y Guayabal, con un 45 por ciento de avance; 14,13 irán en Castilla, Buenos Aires y El Poblado, de los que llevamos un 37 por ciento de avance; 2 kilómetros adicionales se construirán entre Laureles y Guayabal, que están en 65 por ciento de avance, y tendremos 18,21 kilómetros, que están en un 39 por ciento de avance, distribuidos entre Villa Hermosa, La América y Aranjuez”, explicó Uribe.De los 50 kilómetros prometidos para diciembre próximo, contó que el año pasado ejecutaron 10 y para este año estarán otros 40 kilómetros, los cuales están tienen una ejecución del 50 por ciento.

Estamos en un avance entre 46 por ciento de la meta propuesta. FACEBOOK

TWITTER

Para el próximo año, el último de la actual Alcaldía, el subsecretario indicó que ejecutarán los 10 kilómetros adicionales para concluir los 60 fijados, que se sumarán a los 20 que está ejecutando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).



“Los que faltan son algunos cercanos al río y haremos conexiones faltantes en Villa Hermosa, una parte en El Poblado, en Guayabal y unas conexiones en La América y Laureles”, puntualizó Uribe, quien aseguró que muchas de las solicitudes que han hecho los colectivos han sido tenidas en cuenta, “pero siempre respetando lo que dicta la normatividad”.

Para el vocero de SiClas, cualquier iniciativa que mejore la movilidad es bienvenida, “pero sí se debe pensar en dónde se hacen, porque la de Patio Bonito quedó muy buena y todo pero por allá casi nadie monta en bicicleta”.



De igual forma, hay expectativa sobre los 50 kilómetros que la Administración se comprometió a construir de agosto a diciembre. “Ya estamos a octubre y vamos a ver con qué nos salen en diciembre”, indicó Mesa.



Por su parte, Viviana Tobón, subsecretaria de Movilidad del Área Metropolitana, informó que los 20 kilómetros a cargo de la entidad están distribuidos en seis proyectos: Picacha, Altavista, La Iguaná, Carrera 65 Sur, Carrera 65 Norte y Universidad de Antioquia.

Esta última también contemplaba a la Universidad Nacional pero, según Tobón, ya no será así porque el claustro “se enredó en los permisos”.



“Picacha, que es la más compleja, también es la que más avance tiene (60 por ciento). Universidad de Antioquia está para licitación, estaremos publicando en las próximas dos semanas el proceso en prepliegos. Altavista y Carrera 65 Sur están diseñados y radicados desde mayo pasado, mientras que 65 Norte e Iguaná las radicamos hace aproximadamente dos semanas”, explicó la funcionaria.



Añadió que los que están radicados deberían comenzar obra en el primer trimestre del próximo año y la idea es terminarlas antes de terminar la Administración. Estos, serán complementarios a los que está haciendo la Alcaldía. Así, en el 2019 Medellín tendrá 120 kilómetros de ciclorrutas.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10