Empresas Públicas de Medellín anunció que durante la noche del sábado 10 y la mañana del domingo 11 de septiembre adelantaría un cambio de válvula en la red primaria de acueducto del suroccidente de Medellín y algunos sectores de Itagüí.



Por esta razón, 73 barrios de los dos municipios estarían sin agua, en su mayoría, hasta las 8 de la mañana de hoy. Sin embargo, EPM acaba de informar que hay retrasos en el cronograma de trabajo.

Por lo tanto, la interrupción del servicio continuará por unas horas más. Según información de la empresa, se espera que los trabajos culminen hacia el medio día del domingo.



Hay más de 500.000 personas afectadas de siete circuitos de acueducto: Belencito, El Rodeo, AltaVista Sur, Corazón, Corazón Alto, América y El Rincón.



"La comunidad impactada será atendida con 5 carrotanques mientras se restablece el servicio", señaló EPM.

Estos son los barrios de Medellín e Itagüí donde hay corte de agua:



Circuito El Rodeo: Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María 3, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y Parque Juan Pablo II.



Circuito Belencito: Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado (Medellín), Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera (Medellín), Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes (Medellín) y Simón Bolívar (Medellín).



Circuito Altavista sur: La Loma de Los Bernal, Altavista (Medellín), La Gloria (Medellín), San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.



Circuito Corazón Alto: El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Salado (Medellín), Eduardo Santos (San Cristóbal), Antonio Nariño y Veinte de Julio.



Circuito Corazón: Betania, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.



Circuito La América: Calasanz Parte Alta, Campo Alegre, La América, Los Alcázares, Santa Lucía, La Floresta, El Velódromo, Lorena, La Castellana, Laureles, Las Acacias (Medellín), Simón Bolívar (Medellín), El Nogal-Los Almendros, Belén, Nueva Villa de Aburra, Los Pinos, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, San Javier No. 1 y San Javier No. 2.



Circuito El Rincón: El Rincón, La Colina y La Hondonada.





MEDELLÍN

