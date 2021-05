Paro Nacional: denuncian capturas ilegales en protestas de Medellín

Como un "falso positivo judicial", así califican los allegados de la joven Sara Yeseth Zuluaga Giraldo, quien fue capturada durante las manifestaciones del pasado 28 de abril en Medellín, junto con tres jóvenes más, presuntamente por agredir a varios policías.

A los cuatro les fue dictado medida de aseguramiento intramural este viernes por el delito de violencia contra servidor público, por hechos que se presentaron en el CAI El Poblado (zona suroriental de Medellín), cayendo la tarde del miércoles, cuando hubo enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes.



A Zuluaga, de 22 años de edad, y a los otros tres jóvenes (que no superan los 26 años), se les juzga con base en un informe de los policías, que indica que fueron agredidos por una turba de personas y que, de la cantidad de ellos, pudieron identificar a los cuatro implicados.



"Se logra capturar cuatro de las tantas personas que nos agredían, personas que siempre estuvieron a alcance de mi vista y fueron observadas en todo momento por parte mía", indica el informe al que tuvo acceso EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Abogados ofrecen apoyo a personas afectadas por salir a marchar)



No obstante, en un video publicado por uno de los cuatro abogados que lleva el caso, se observa que los jóvenes se encontraban en una esquina y hasta allí llegan los policías.

¡Ojo a esto! Policía dice que captura en flagrancia a unos jóvenes mientras agreden a la policía y con base en esto un juez ordena prisión preventiva. Aparece hoy el video de la captura: pic.twitter.com/AMspROk3eN — 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 (@SoyDefensor_) May 1, 2021

"Los muchachos dieron sus versiones y lo que dicen es que estaban ahí y llegaron las autoridades, los retienen y golpean. ¿Qué dice el Policía? El del informe dice "ellos nos estaban golpeando. Yo siempre los tuve a la vista y llegaron los del Esmad a respaldarnos y a salvarnos, pero desde el ángulo sobre cuál están estas personas, no se podía ver desde donde vienen los policías. Los policías vienen corriendo y a los primeros que ven, salen a golpearlos", explicó a este medio el abogado Santiago Trespalacios.

Actualmente, Trespalacios, junto con los abogados Alejandro Fernández Aristizábal,

Johan Edisson Giraldo Ospina y Luis Mauricio Urquijo Tejada redactan un documento para solicitar el habeas corpus de Sara y los otros tres jóvenes, teniendo como prueba el video, que les fue enviado luego de las tres audiencias.



Estas fueron la de control de legalidad de la captura, otra que es la de formulación de imputación y otra que fue la de solicitud de medida de aseguramiento. que ocurrieron entre el jueves y el viernes.



(Además: Tras protestas, Fenalco Antioquia pide que levanten el toque de queda)



"Los habeas corpus en ocasiones prosperan y otras veces no, porque lo que nos pueden decir es que debemos ir donde un nuevo juez en una revocatoria, pero esa audiencia se demora varios días y a mí me preocupa porque Sara y los otros tres son personas muy jóvenes, en pleno pico de una pandemia y en una cárcel, es algo gravísimo", indicó el abogado.



Los jóvenes fueron llevados a la estación de policía de La Candelaria.

Durante la audiencia, comenta el abogado, el juez mencionó los desmanes que habían sido causados por varios manifestantes en Medellín y otras ciudades del país.



"En mi concepto hay un prejuicio del juez, que en medio de la decisión dice que él vio por televisión cómo los vándalos se llevaban las fotomultas, que vio los actos tan graves que ellos hacen, es decir, lo que el juez ve de otros casos que no tienen nada qué ver con esto, lo trajo para solucionar este caso. Se nota claramente el prejuicio del juez, una predisposión respecto a las marchas".



La única prueba que fue presentada contra los jóvenes fue el informe de los policías; "Según el juez, los informes de los policías, como son dictados bajo la gravedad de juramento, dicen la verdad", agregó Trespalacios.

En un fragmento de la audiencia, el juez habría reconocido que no hay elementos que muestren que los cuatro implicados fueron los que golpearon a los policías, pero inmediatamente agrega que "todos los que participan de una manifestación de estas se hacen corresponsables de lo que hacen los demás".

La familia reclama garantías

Carolina Giraldo Rojas, prima de Sara, contó a este medio de comunicación que ahora piden que se haga justicia con el caso, además de que se respeten los derechos de la joven.



"Le están negando la comida, cuando vamos a entregarle la comida a las afueras de la URI nos dicen que ella ya comió, pero no es verdad. No le brindan la alimentación y le niegan la que los familiares le llevan", narró.



De otro lado, contó que los padres de la joven, estudiante de diseño gráfico, cantante y diseñadora de una empresa familiar de bordados, están solicitando la historia clínica, debido a que luego de la captura, fue llevada al Hospital General de Medellín tras presentar un golpe en la cabeza, presuntamente por parte de la Policía.



Giraldo pidió a los ciudadanos que asistieron a la marcha ese día, compartirles videos y fotos de lo sucedido al Instagram @dimonfabuloso. "Estamos solicitando por favor todas las grabaciones de la fecha, para tener todo ese material probatorio", dijo.



Otro de los capturados también habría sido golpeado, pero durante la audiencia el juez indicó que esto habría podido ocurrir en cualquier momento.



"Aquí lo que se está haciendo no es otra cosa que criminalizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta. Los cuatro abogados que estamos en el caso nos unimos solidariamente por la circunstancia especial de este caso, esto es otra forma de marchar, porque si uno deja que se cometan estas arbitrariedades y nadie sale a decir nada, se repite", concluyó Trespalacios.



MEDELLÍN