En Medellín crean terapia  muscular para rehabilitación pos-covid-19

Fátiga, dolores de cabeza, molestias para respirar y en algunos casos el volver a tener la capacidad de volver a olfatear o degustar un alimento son algunas de las ya conocidas secuelas de quienes han padecido el covid-19.

Tras la preocupación que demuestran los pacientes al salir de la fase aguda de la enfermedad por recobrar su condición física luego de la enfermedad y superar las secuelas físicas que se ven reflejadas, incluso en actividades de la vida diaria, en Medellín crearon una terapia funcional de rehabilitación muscular, que busca solucionar este problema, que puede ser más común de lo que se cree.



Susana Muñoz, a quien le dio covid en agosto del 2020, y tuvo manejo del virus desde su casa, recuerda que los síntomas más graves que tuvo fueron el desaliento, el cansancio generalizado en su cuerpo y la pérdida del gusto y el olfato.



Tras dos meses de estar en esta terapia funcional, recuerda cómo fue padecer la fátiga por el covid-19.



"Era como no quererse levantarse de la cama, estar cansado todo el tiempo, caminar y sentir que le falta la respiración o si estuviera muy casado, como si hubiera hecho ejercicio mucho tiempo o caminado mucho. Es mucho dolor en las articulaciones e incluso calambres en las piernas, sensación de cosquilleo", relató la mujer.



Aunque admite que la fátiga ya no es tan grave, tras ocho meses de haber padecido el virus, aún la siente.



"El hormigueo ya es más moderado, pero eso también da mucho dolor de espalda, por lo menos a mí me dio mucho. Eso no ha mejorado, a pesar de que he hecho la rehabilitación y que me alcanzo subiendo unas escalas, agitada como si hubiera corrido", comenta Muñoz.

La terapia consiste en tres fases donde se evalúa y acondiciona al paciente por medio de la medicina deportiva. Foto: Cortesía

¿Cómo funciona la terapia?

Felipe Monsalve Vélez, docente de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES explicó que la terapia tiene tres fases.



En la primera el área de medicina deportiva ayuda a analizar, por medio de pruebas musculares, el estado físico del paciente. En estos exámenes se encuentran el test de caminata, test de dinamometría, evaluación de la fuerza muscular, y otras pruebas cortas complementarias. También se emplean cuestionarios que precisan cómo está afectada la funcionalidad de la persona.



Después, en la segunda fase se hace una prescripción del ejercicio de acuerdo a las recomendaciones de los médicos deportólogos. Luego, la persona recuperada de la enfermedad es conducida a su proceso de ejercicio físico con un profesional en fisioterapia quien le ayudará en tratar y poco a poco superar las secuelas musculares.



En la última fase se aplican técnicas enfocadas en mejorar la tolerancia a las actividades de la vida diaria, flexibilidad y fuerza de brazos y piernas, hasta el punto que se superen las limitaciones físicas producto de la enfermedad.



"Es llamada rehabilitación funcional porque precisamente lo que se hace es que se busca es mejorar la condición física en general, se mejoran los niveles de fuerza, de flexibilidad, la tolerancia a los esfuerzos y ya posteriormente, si la persona tiene algún tipo de afectación metabólica, se remite a nutrición que hace un manejo complementario", detalló Monsalve.



En sus palabras, esta terapia se diferencia de otros procesos de rehabilitación, ya que está enfocado en tratar las secuelas de acondicionamiento físico, que tienen una duración entre 5-6 semanas posteriores a la infección, y necesitan tratarse diferente a las de otras patologías.



"Los pacientes que han tenido afectación por covid muchas veces tienden a presentar variaciones en los signos vitales, entonces tiene que hacerse un control muy estricto de los niveles de saturación, las cifras de presión y demás, y los ejercicios se van a hacer de manera paulatina. Se hacen ejercicio muy controlados, enfocados a la secuela del covid. Tiene que haber acompañamiento y vigilancia estricta", explicó el docente de la Universidad CES.



Muñoz, como paciente, agregó que le han trabajado en determinadas máquinas, el lograr mejorar fuerza y resistencia, porque eso el covid la dejó débil, sin fuerzas, por lo que ha sido importante el trabajo en la respiración.



Si bien, en la literatura médica ya hay varios estudios sobre las secuelas del virus, aún no hay un dato unificado. Algunos señalan que el 40 por ciento podrían quedar con alguna secuela, mientras que otros indican que hasta el 90 por ciento de los pacientes.



En ese sentido, el docente concluyó que el mensaje a las personas debe ser, que más allá de curarse del virus, que se debe trabajar en superar las secuelas, pues a futuro podría tener consecuencias mayores.



"Como la persona, mientras se está recuperando se queda muy quieta, se ha demostrado que una persona podría perder hasta el 40 por ciento de la fuerza muscular que tenía previamente", explicó Monsalve.



La terapia fue creada por La Facultad de Fisioterapia y el Gimnasio CES, y es aplicado en este último espacio, ubicado en la sede de El Poblado.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín