En Medellín buscan 8 mil estudiantes que no volvieron a clases

Desde que cerraron las escuelas y colegios debido a la pandemia en marzo pasado, en Medellín se han identificado 8.241 estudiantes que dejaron de asistir a las clases virtuales o que no dan reporte de trabajos entregados por medio de guías y cartillas.



La situación no ha sido fácil, como es el caso de Ingrid Correa Agudelo, una profesora de la institución educativa Villa del Socorro, ubicada en el barrio popular Villa del Socorro, en la comuna 2 (Santa Cruz). A sus clases de cuarto de grado, en la que hay 36 niños y niñas, ahora solo asisten 12 a los encuentros en vivo por Zoom.



(Le puede interesar: Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se recuperó del coronavirus)

Atrás quedó la época en la que podía saludar frente a frente sus estudiantes y ahora solo los ve por una pantalla. Pero aún, no sabe qué pasa con los ausentes, que ni siquiera se comunican por whatsapp, por donde envía videos para complementar los temas.



“No todos los niños tienen acceso a internet, celular o computador o algo que les permita trabajar así”, se lamenta.



A los “desconectados” de la tecnología, el colegio les está entregando unas fotocopias contienen unas guías con las materias principales, pero incluso así la estrategia no es del todo exitosa. “No todos los niños devuelven las guías porque parte de ellos están desmotivados, otros ni se enteran que el colegio las está recogiendo por la falta de comunicación que hay (…) Por ejemplo, de 15 niños que tengo bajo esa modalidad solamente cinco entregaron las guías y de los otros no sabemos nada”, comenta Correa.

Trabajo en la comuna 2 y hay mucho abandono por parte de los padres, de acudientes, y si esos niños están en ese grado de vulnerabilidad, el colegio tiene que hacer algo por ellos FACEBOOK

TWITTER

La situación de esta profesora la viven muchos otros docentes en la capital antiqueña. Es por esto que desde la alcaldía de Medellín se anunció la campaña ‘Estudiar transforma mi futuro’, debido a que los maestros de instituciones oficiales reportaron que no han tenido contacto con 6.542 estudiantes y 1.699 manifestaron que no desean continuar sus estudios durante este año.



La estrategia consiste en pasar por los barrios y cuadras buscando a los desertores e incluye un equipo educativo y de artistas. El objetivo es llegar a las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad, pero los esfuerzos se han concentrado, principalmente, en las comunas 3 (Manrique), 2 (Santa Cruz), 10 (Candelaria) y 1 (Popular) en donde hay mayor riesgo de deserción, según la alcaldía.



“Detectamos eso a través de censos, de encuestas y de todo el seguimiento y de esos 8 mil ya hemos tenido un contacto con 3 mil estudiantes de los cuales levantaron la mano y dijeron que estamos acá, nos quedamos, aquí continuamos en el sistema escolar”, afirma la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.



La ausencia tiene varios motivos, como lo dice Agudelo. Entre las principales están la desmotivación y la falta de conectividad. “No tienen un equipo, internet, también hay poco apoyo de sus padres de familia para poder continuar sus estudios. Los inmigrantes y los venezolanos tienen dificultades para estar en la ciudad”, agrega.



(También puede leer: ¡Pilas! Así será el Pico y cédula en Medellín la próxima semana)

Los artistas llaman la atención de los niños y jóvenes para que reporten también si conocen a alguien que no está estudiando. Foto: Jaiver Nieto

Es por esto que, de manera paralela, en la ciudad se impulsa la campaña ‘Donatón tecnológica’ en la que se reciben equipos tecnológicos que luego son adecuados para que los niños y jóvenes puedan seguir con las clases desde sus casas.



Ya van alrededor de 600 estudiantes beneficiados a los que se les ha entregado computadores o celulares con acceso a internet para poder recibir clases en vivo y hacer sus tareas. Además, en 15 instituciones educativas se entregaron computadores para que fueran prestados los estudiantes o profesores que los requerían.

Precisamente la conectividad ha preocupado al gremio docente de Medellín y de Antioquia. De acuerdo con Albeiro Victoria Cuesta, presidente de Adida, hay que separar esta situación sobre lo que sucede en la ciudad y el campo.



“En Medellín tenemos una situación y precisamente la pandemia nos ha dejado ver esa brecha que existe en la ciudad. Vemos cómo para sectores de El Poblado los estudiantes ya tienen conectividad casi del 100 % pero en barrios populares la conectividad es muy reducida, en un 60%, estos factores van a influir bastante y estos barrios populares el padre no tiene esa cultura de estar ahí con los hijos indicándole porque son personas que viven del día a día, de lo que se conoce coloquialmente del rebusque”, explicó.



Para el representante de Adida, es necesario un subsidio para que las familias pobres puedan comprar mercados y así no tengan que salir e infringir la cuarentena. También dijo que espera que en 2021 regrese la presencialidad e hizo un diagnóstico de las clases actuales: “Lógicamente van a quedar grandes vacíos de contenidos curriculares, importantes para el desarrollo del año o, al contrario, vamos a encontrar fortalezas muy grandes en estos temas porque tenemos, por conocimiento, por la práctica docente que hemos practicado en el campo, los estudiantes a través del método de escuela nueva, son autodidactas y toman sus cartillas”.



Mientras tanto, la búsqueda de estudiantes por los barrios de Medellín sigue por parte de la Secretaría de Educación porque faltan 5 mil niños y jóvenes que deben regresar a las clases virtuales o asistidas por cartillas o guías. De otro lado, a profesora Ingrid sigue con sus encuentros por Zoom y asesorías por whatsapp, además, tratando de hallar a sus estudiantes ausentes. No para.



(Lea: Joven con autismo sueña con un futuro incluyente en Medellín)

La ‘Donatón tecnológica’

La selección de estudiantes beneficiados con la ‘Donatón tecnológica’ se hace por medio de las instituciones educativas. Sus directivos diligencian los formatos entregados por la Administración Municipal y priorizan la entrega de equipos. La meta es alcanzar la totalidad de estudiantes, mientras tanto se garantiza el acceso a las guías de estudio impresas.



Quienes deseen donar se pueden comunicar a la línea de whatsapp 3117688229 y conocer detalles en www.medellin.edu.co/quierodonar.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

EN Twitter: davidcalle1