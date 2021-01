En Medellín 58.000 niños están en riesgo de ser reclutados por bandas

A pesar de la pandemia y el confinamiento por el covid-19, en 2020 el reclutamiento de menores de edad en Medellín aumentó y prendió las alarmas frente a la cantidad de población vulnerable, unos 58.000 menores entre los 9 y 18 años de edad, es decir el 10,8 de los niños en estas edades.



Así lo alertó la Personería de Medellín, que tras una investigación en los hogares víctimas de este fenómeno, hizo un llamado a la Administración Municipal, a los padres de familias y las entidades que protegen a los menores de edad, por las características sociales en las que viven estos jóvenes.



(Lea también: Menores que murieron reclutados son víctimas del conflicto: Corte).​

“La principal causa que motiva a que los menores sean reclutados por estos grupos es el dinero fácil, debido a las dificultades que enfrentan los hogares del municipio de Medellín. Gran parte de ellos tienen dificultades para obtener recursos y con ello satisfacer las necesidades básicas”, explicó William Yeffer Vivas Lloreda, personero de la ciudad.



Aunque la problemática no es nueva, el aislamiento preventivo producto del covid-19 lo habría aumentado por dos factores: la disminución de ingresos en las familias y la brecha digital y desescolarización de los menores de edad, según lo indica el documento diagnóstico de esta alerta, al que tuvo acceso EL TIEMPO.



Y es que en los primeros cinco meses del 2020, en Colombia fueron reclutados 128 niños, niñas y adolescentes, siendo Antioquia la región con más alertas (22 casos entre enero y octubre), las cuales la mayoría ocurrieron en Medellín: 16 casos, un 50 por ciento más que en 2019.



(Le puede interesar: Gerente de EPM se destapa: ‘El tiempo nos está dando la razón’)



Según alertaron los entes defensores de derechos humanos, este es un comportamiento que se da de manera transversal, en mayor o menor medida, en todo el municipio de Medellín, donde entre el 10 y el 20 por ciento de las bandas que delinque en la ciudad, están conformadas por menores de 18 años.

Incluso, la cifra podría ser más alta, debido que muchas familias se abstienen de denunciar por miedo a ser atacados por estas bandas, por lo que el subregistro puede ser alto.



En muchos de los casos, por una latente amenaza de reclutamiento, las familias se desplazan de manera intraurbana: hasta el 16 de diciembre, la ciudad registraba más de 2.000 declaraciones de desplazamiento forzado, entre los intraurbanos y los provenientes de otras regiones.



(Además: Así es el proyecto que pretende hacer turística La Sierra, en Medellín)



Por ello, Vivas manifestó que la Alcaldía debería llegar a los sectores más críticos de la ciudad, que fueron identificados por su despacho, con programas sociales, capacitación para los jóvenes, y con oportunidades de empleo, para que estos puedan tener un ingreso digno y producto de un trabajo en el marco de la legalidad.

Alcaldía dice que hubo resultados

Leonardo Buitrago, subsecretario operativo de Seguridad de Medellín aseguró que la Alcaldía tiene dos frentes de trabajo en el tema de reclutamiento de menores de edad, puesto que se deben brindar herramientas y programas para que no vean el ingresar a una banda delincuencial una opción para sus vidas, pero también se debe capturar a quienes los instrumentalizan.



“Hemos ido buscando recuperar o no permitir que los jóvenes vean la delincuencia como una opción de vida. Los cambios culturales, los cambios de percepción ciudadana toman generaciones en cambiar y yo creo que en este año hemos hecho mucho. Es un delito que se está persiguiendo muy de frente por instrucción del alcalde y el secretario de seguridad”, explicó Buitrago el diálogo con EL TIEMPO.



Agregó que hasta el pasado 9 de diciembre, en Medellín en flagrancia han sido capturados 23 personas por este delito, frente a cuatro que se habían capturado el año pasado.



(No deje de leer: Daniel Quintero arranca el año calentando el ambiente político)



A su vez, por orden judicial, o sea durante las operaciones estructurales que hacen contra los grupos criminales, hubo 53 capturas, siete casos más que el año anterior.



Durante la rendición de cuentas de su primer año de Gobierno, el alcalde Daniel Quintero manifestó que iban a continuar las capturas a quienes instrumentalizan menores de edad, pero no solo para cometer homicidios, sino a quienes utilizan de carritos, en extorsiones, guardando armas o, en otras acciones.



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN