En el limbo continúan habitantes de edificio Atalaya de La Mota

Casi tres meses completan las 750 personas que tuvieron que evacuar sus viviendas en Atalaya de La Mota. Durante este tiempo han tenido que comprar nuevos enseres, celebrar festividades como Navidad y Año Nuevo lejos de sus hogares y vivir de alquiler en otros lugares.



Pero, ha sido también un largo tiempo durante el cual no han obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la constructora, Soluciones Civiles S.A. , con respecto a sus apartamentos.

La incertidumbre es la sensación que predomina entre los habitantes del edificio, quienes salieron de sus hogares el pasado 23 de octubre por una falla estructural que presentó la edificación, ubicada en el barrio Belén Rincón, al suroccidente de Medellín.



“Todos vivimos con intranquilidad porque, a pesar de las reuniones, la desinformación acerca del edificio es mucha. Es incertidumbre. No nos dicen qué están haciendo ni cómo lo están haciendo. O nos hablan de intervención en parqueaderos, pero no nos dicen en cuáles. No tenemos garantías”, afirma Catalina Grajales, una de las propietarias.



Atalaya de La Mota fue construido por Soluciones Civiles S.A. y promocionado por la empresa Umbral Propiedad Raíz, inició obras en 2009 y se entregó dos años después. Cuenta con dos torres de apartamentos de 56, 65 y 69 metros cuadrados. Dicho edificio tiene dos torres que suman en total 248 apartamentos.

Personal del Dagrd, la alcaldía y la constructora apoyaron el desalojo de Atalaya. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Todavía no tenemos plazos, no nos hablan de tiempos. Nos citan a reuniones para repetirnos siempre lo mismo”, dijo uno de los residentes.



La última de estas reuniones con los propietarios y arrendatarios del edificio y la constructora del mismo se realizó el pasado miércoles, 15 de enero. En esta intervinieron el representante de la constructora, dos ingenieros estructurales, una abogada y algunos de los dueños e inquilinos de los apartamentos.



Durante su intervención, Andrés Ochoa, ingeniero estructural, indicó que se hicieron dos modelos matemáticos y que se inició la realización del tercero. Dichos modelos “se hacen a través de computador y nos sirven para analizar qué problemas puede tener”.

Una vez terminemos esta fase, se hará un estudio de vulnerabilidad y cuando este finalice, se tendrá un diagnóstico preciso de la edificación FACEBOOK

TWITTER

Cabe mencionar que, para determinar la falla en una de las columnas del parqueadero, se contrataron tres estudios técnicos con tres ingenieros calculistas, uno definido por la copropiedad, otro por el Municipio y un tercero por Soluciones Civiles S.A.



Sin embargo, todavía no han podido determinar la causa de la falla estructural. De acuerdo con Carlos Alberto Gil, representante de la constructora, el edifico se encuentra en la tercera fase de estabilización, casi finalizando el proceso. “Una vez terminemos esta fase, se hará un estudio de vulnerabilidad”, y cuando este finalice, se tendrá un diagnóstico preciso de la edificación.



Los ingenieros y el representante de la constructora no se atreven a hablar de tiempos estimados para el regreso a los apartamentos, en tanto no se tengan los resultados del diagnóstico, con el que hacen una analogía con los exámenes de la Medicina. “Apenas se están entregando los resultados”, expresó uno de los ingenieros estructurales que trabaja en las obras.



Sin embargo, durante la sesión se les informó a quienes vivían en los apartamentos en calidad de inquilinos que en 20 días podrán empezar con los traslados de sus enseres.

Después de la evacuación

La familia de Catalina Grajales es propietaria de uno de los 248 apartamentos. En él viven ella y sus papás. Según Grajales, los momentos de la evacuación fueron angustiantes para su familia. “Mi mamá es diabética y en medio de la emergencia no bajamos medicamentos ni nada. Es más, ella no se dio cuenta de las alarmas para evacuar, sino que fue por WhatsApp que se enteró”, contó.



Los primeros 20 días después del traumático 23 de octubre, Grajales tuvo que estar separada de sus padres, ella en la casa de su novio y ellos en casa de unos amigos. “Pero yo no aguantaba más que estuviéramos separados y nos tocó arrendar. Es una de las cosas más graves, una compañía de arrendamientos nos pide una estancia mínima de seis meses y dos codeudores y nosotros nunca habíamos tenido que hacer eso porque siempre habíamos vivido en nuestra casa”, agregó.

Igual estamos intranquilos porque no están siendo claros con la información y no nos dicen qué va a pasar más allá del día que estamos FACEBOOK

TWITTER

Al final, firmaron el contrato de arrendamiento en noviembre. “Tenemos hasta principios de mayo, pero igual estamos intranquilos porque no están siendo claros con la información y no nos dicen qué va a pasar más allá del día que estamos”, precisó.



Pero los gastos secundarios han sido muchos. “Mi mamá se fracturó una vértebra por una caída que tuvo. A nosotros nos prestaron unas camas y a mí me tocó alquilar una hospitalaria para poder manejar lo que le pasó a ella”, expresó Grajales.



En los alrededores del edificio solo se puede visualizar a los trabajadores autorizados, quienes operan en las labores de estabilización del edificio, la cual se encuentra en la última fase, indicó Soluciones Civiles S. A.



Ya no está la carpa amarilla que indicaba que el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) hacía presencia en el lugar. Esto porque, de acuerdo con Gil, no se requiere de una presencia permanente del organismo, puesto que no hay residentes. “Ellos sí siguen pendientes del proceso (…) Se entregaron dos fases de estabilización en la que consta que se mejoraron los estándares para los trabajadores y están autorizados”, aclaró.

La empresa constructora solicitó al Dagrd el ingreso a los 248 apartamentos del edificio Atalaya de la Mota en el momento de la evacuación el 23 de octubre de 2019. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Hasta el momento, los propietarios han recibido tres subsidios: el primero de 1’600.000 y los otros dos de 1’200.000, “con el apoyo del músculo financiero de Umbral, propiedad raíz, y de Soluciones Civiles”, afirmó Grajales.



El subsidio fue reducido en diciembre luego de que realizaran un ingreso controlado, de 20 minutos, donde llegaron a sus apartamentos para sacar artículos de primera necesidad. "Los subsidios son algo positivos, pero no suficientes. Sin embargo, tenemos miedo de que se puedan declarar en quiebra y perdamos todo nuestro patrimonio”.

Siempre nos dicen que depende de esto o de lo otro. Lo único que yo pido es claridad con respecto a mi situación. No me importa que me pinten el peor panorama, así uno se prepara FACEBOOK

TWITTER

Para ella y para las otras 247 familias evacuadas han sido tres meses llenos de gastos adicionales y de relativismo porque “siempre nos dicen que depende de esto o de lo otro. Lo único que yo pido es claridad con respecto a mi situación. No me importa que me pinten el peor panorama, así uno se prepara”, expresó otro de los propietarios de la edificación durante la reunión con la constructora.



Aún no se determina el próximo encuentro entre habitantes y Soluciones Civiles S. A., sin embargo, el acuerdo es que en esa reunión se anunciarán de fechas y plazos, acorde con el tiempo en las etapas de los trabajos en el edificio.

ISABELLA M. QUICENO

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN@Isamquiceno