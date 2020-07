En la comuna 13 hay 435 posibles víctimas de desaparición forzada

La alcaldía de Medellín, el DANE y la Fiscalía General de la Nación tendrán un plazo de 10 días hábiles para entregar información sobre 108 personas víctimas de desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín.



Así lo ordenó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante la Sección de Ausencia de Reconocimiento, debido a las medidas cautelares solicitadas por el Movimiento de Víctimas del Estado (Movice).

La JEP indicó, además, que tiene una base de datos consolidada que estas entidades deberán tener en cuenta, en la que indica que en esta zona del occidente de Medellín "existen 435 posibles víctimas de desaparición forzada entre los años 1978 y 2016".



De ese total de 325, hay información completa o avanzada sobre 327 mientras que de las restantes 108 aún hacen falta mayores procesos de verificación.



El periodo de tiempo más grave en número de desapariciones en la comuna 13 fue entre 2002 y 2003, con un total de 183 casos. Estos años coinciden con la Operación Orión, desarrollada en esta zona de la capital antioqueña.

De igual forma, la JEP le solicitó a la Personería de Medellín vigilar el cumplimiento de estas decisiones judiciales "ante la falta de diligencia para suministrar los datos solicitados por la magistraduría y apoyar con celeridad y rigor este trámite que busca dar respuesta a las víctimas del municipio de su jurisdicción".



Y es que según el auto de la JEP, la falta de información al respecto "deriva en una ineficiente respuesta estatal, más aún dada la enorme disparidad entre los datos que manejan las diferentes instituciones y aquellos que surgen, hasta ahora, del ejercicio de consolidación".



De otro lado, entidades como Movice, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y Mujeres Caminando por la Verdad (MCV) indicaron que esperan que con el nuevo plazo ordenado por la JEP las autoridades estatales no obstaculicen la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, pues las respuestas sobre los desaparecidos, para ellos, siguen siendo insuficientes o nulas.



"Este último consolidado sobre el universo de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, representa un avance en las respuestas a las preguntas de los familiares y seres queridos de desaparecidos/as que no olvidan y no nos dejan de gritar: ¿Quién dio la orden?, ¿por qué se los llevaron? ¿Qué querían? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Dónde están?", indicó Movice en un comunicado.

