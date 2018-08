Ituango: entre emergencia de hidroeléctrica y el acecho de los armados

Sentados en una de las esquinas del parque de Ituango, un pueblo incrustado en las montañas del norte de Antioquia, siete coteros esperan que la suerte les sonría con la llegada de un camión lleno de mercancía. Su deseo es poder descargarla para ganar el dinero que les permite sostener a sus familias. Ese ha sido su oficio por años, pero hoy, dicen, es un milagro que puedan laborar, pues no hay trabajo para casi nadie.

Esa, sumada al recrudecimiento de la violencia, es la realidad que viven los habitantes del municipio, quienes sienten los males que les trajo la contingencia de Hidroituango, proyecto que pasó de ser la promesa del progreso a la obra que cambió su cotidianidad, desde mayo pasado.



“Pasamos de ganar hasta 500.000 pesos en una semana a lograr solamente 50.000 o 60.000 pesos. Eso no nos alcanza para pagar servicios, arriendo, mercado; estamos muy mal, a mí me ha tocado pedir”, cuenta Jorge Torres, al tiempo que sus compañeros le dan la razón.



Desde que comenzó la emergencia en la hidroeléctrica, los habitantes de Ituango debieron acostumbrarse al desabastecimiento de productos de la canasta familiar, al bajonazo del comercio, a quedarse con las cosechas que no pueden vender y a vivir en un pueblo con portería. Entrar y salir del municipio les causa estrés y complicaciones.

Por los problemas en la hidroeléctrica se inundó el puente Pescadero, ícono de los ituanguinos y medio de movilización principal. Ahora deben cumplir horarios para movilizarse desde y hacia sus hogares.



Aunque los habitantes lamentan los perjuicios que esta situación les causa, son conscientes de que la medida fue asumida por EPM para proteger su integridad y no causar un completo caos en las labores que se desarrollan en el lugar.



Para María Eugenia Durango, secretaria de Asocomunal, esta situación los hace sentir encerrados y se suma a la ya existente limitación para desplazarse en el mismo municipio, pues la presencia de distintos grupos armados ilegales no les permite ir a las veredas de forma libre.



Y es que en Ituango, el incremento de homicidios está desbordado. Según datos del Departamento de Policía de Antioquia, entre el primero de enero y el 22 de agosto de este año se registraron 49 asesinatos. Esto representa un incremento del 444 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, que registró 9 casos. Esta situación también ha generado el desplazamiento de familias enteras que huyen por amenazas y por temor a que sus hijos sean reclutados.



“Hace mucho pasé por ahí, me dio mucho miedo encontrarme tan indefensa con mi familia y desde entonces no he salido del pueblo”, cuenta una habitante del municipio. Como ella, son muchos los que decidieron no volver a salir de la zona.



Para el padre Carlos Ignacio Cárdenas, sacerdote de la parroquia Santa Bárbara del municipio, las afectaciones por la contingencia en Hidroituango son el menor de los dos grandes problemas que tienen los habitantes. El mayor y más preocupante es el recrudecimiento de la violencia en el territorio, que, por ser un lugar estratégico para el narcotráfico y otras actividades delictivas, se disputan varios grupos armados ilegales.

Analistas explicaron que allí hay presencia del Eln, el ‘clan del Golfo’ y sus disidencias, las disidencias de las Farc y la banda delincuencial ‘los Pachelly’.



Por otro lado, de acuerdo con Felipe Muñoz, director de Gestión Gremial de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), los propietarios de los 35 camiones que abastecen a Ituango han tenido pérdidas millonarias en los últimos meses.



“Los transportadores de carga hemos sufrido en todo su esplendor las dificultades de Hidroituango, nos están dejando por fuera de las soluciones sociales. De la misma forma como suben a los buses al ferri tienen que subir los vehículos de carga, porque es un servicio público para la comunidad de Ituango”, considera Muñoz.



Al respecto, la empresa EPM informa que desde el inicio de la contingencia han transportado en las caravanas viales a 14.671 personas y se han movilizado 5.652 vehículos.



No obstante las medidas y aunque muchos habitantes expresan que no están en contra del proyecto hidroeléctrico, los perjuicios se mantienen hasta que se encuentren soluciones profundas.



Un agricultor de la zona, quien pidió reservar su nombre, relata que gran parte de la producción se está quedando en las veredas y que, inclusive, han tenido que repartir algunos alimentos entre los habitantes.



Mientras tanto, continúan asumiendo los costos de un trayecto más largo, que genera un tiempo de desplazamiento tan demorado que a duras penas pueden salir y regresar al municipio en un mismo día, cuando se dirigen a Medellín.



Varias personas cuentan que el viaje, que antes se demoraba cinco horas, hoy tarda incluso ocho.



Un comerciante de la zona, que también solicitó reservar su identidad, explica que el 21 de agosto tuvieron una reunión con representantes de EPM y lograron que se aumentaran las caravanas cada dos horas (saliendo a las 4 a. m. y regresando a las 10 p. m.), pero también trabajarán en planes para mantener en buenas condiciones la única vía por la que transitan y habilitar la presencia permanente de personal que atienda a los conductores cuando sus vehículos sufran daños en el trayecto por la obra. La empresa anunció que el 7 de septiembre habrá una nueva reunión de seguimiento.



Entre los pobladores ronda el temor de que pase alguna tragedia y se vean en aprietos para salir de emergencia.



El miedo es mayor porque solo tienen una vía de acceso, lo que alimenta una de las peticiones urgentes de los habitantes a los gobiernos departamental y nacional para que hagan realidad la construcción de al menos una vía alterna. Saben que es un proceso difícil y que tomará mucho tiempo, pero no pierden la esperanza de que, al menos cuando todo se resuelva, puedan tener una vía segura y en buenas condiciones.



HEIDY TAMAYO ORTIZ

Enviada especial EL TIEMPO

Ituango

En Twitter: @Heiditamayo