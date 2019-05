Un recorrido por La Manuela, ¿qué pasará con la mansión de Escobar?

Una embarcación de dos pisos cruza el embalse de El Peñol, en Antioquia. Los casi 40 turistas que van allí apartan su mirada del bello paisaje, surcado por un fuerte viento y un sol radiante, para fijar su atención en una estructura redonda, blanca y azul, luego de que el guía les diga en un inglés regular que esa es la finca La Manuela, que perteneció a la familia de Pablo Escobar y nombrada así en honor a su hija menor.

La propiedad, de 8 hectáreas, contrasta con una reluciente naturaleza con dos edificaciones en ruinas que sobrevivieron a un atentado con bomba de parte de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar): la casa donde se hospedaba la familia del exnarcotraficante y las caballerizas.



En el sitio se ven en buen estado la casa del mayordomo, la cancha de fútbol, una piscina y la estructura redonda que captó la atención de los turistas, donde hasta hace poco funcionó un restaurante– bar que era manejado por William Duque, un exempleado de la esposa de Escobar.



El hombre, quien empezó como jardinero y vigilante, vivió en el lugar durante 30 años luego de que la viuda le dijera que se quedara allí. Pero, fue desalojado el pasado 11 de abril en un procedimiento de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pues el predio le pertenece al Estado desde 2005, cuando se emitió una sentencia de extinción de dominio sobre el mismo.

En este lugar funcionaba hasta abril pasado el restaurante - bar que manejaba William Duque. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Cuatro años después, le fue cedido a la administración municipal mediante la figura de destinación provisional pero por años permaneció en manos de Duque, quien espera que le devuelvan el lugar aduciendo derechos de poseedor, algo que no es posible, según los expertos, porque estos no operan sobre propiedades del Estado.



Para Duque, la salida obligada del predio ha sido un drama familiar, pues según contó, allí nacieron sus hijos y con las actividades que realizó por años sacó adelante su hogar. Aseguró que ninguna de sus actividades fue ilegal y, aunque reconoció que los visitantes iban movidos por la curiosidad de conocer una de las propiedades preferidas por Escobar, dijo que no hacía alegoría al narcotráfico.



Desde la fecha del desalojo, la Alcaldía de El Peñol administra el lugar. Cuatro vigilantes se turnan día y noche para evitar que alguien lo invada o que los turistas ingresen, pues este es uno de los destinos preferidos para ellos. Mientras tanto, avanzan los trámites y las indagaciones para determinar el tipo de proyecto que se puede desarrollar en La Manuela, uno de los 1.334 bienes de Antioquia que están en proceso de recuperación por parte de la SAE.Allí se debe ejecutar una iniciativa que esté encaminada al beneficio social o económico de los 20.000 habitantes del municipio.

La finca La Manuela está ubicada en una privilegiada zona de El Peñol, rodeada del embalse. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Según José Cirilo Henao, alcalde de El Peñol, están estudiando todas las implicaciones legales para establecer cuál contrato se podría suscribir para sacar adelante la idea de construir y explotar un gran centro turístico que no esté basado en la época del narcotráfico, si bien, la historia no puede ser diluida por completo.

En vista de que el municipio no tiene recursos económicos para ejecutar este plan, que se estima costaría al menos 20.000 millones de pesos, el mandatario local considera que la mejor solución es encontrar un privado que invierta para lograrlo. “Nos interesa que alguna empresa o el Departamento desarrollen aquí un proyecto turístico de gran envergadura, en el que los beneficios sociales y económicos serán para el municipio”, dijo Henao.



En este escenario, el beneficio social sería la generación de empleo por la condición de que la mano de obra para las construcciones y para la explotación del bien sea del mismo municipio u otros aledaños. El económico estaría basado en donaciones de recursos económicos a El Peñol, de modo que puedan invertirse en programas sociales de diversa índole.

La Manuela es uno de los sitios icónicos del municipio, por lo cual a lo largo de los años varias delegaciones de Europa, Latinoamérica y China han mostrado interés en ejecutar una sede turística allí. Actualmente, agregó Henao, hay 12 oferentes privados, entre locales, departamentales, nacionales e internacionales. Se espera que antes de julio se haya definido cuál proceso se seguirá para hacer realidad esta idea.



El potencial turístico de la zona es grande, por lo cual, imaginan que algunas de las estructuras que quedan en pie pueden repotenciarse, en la que era la casa de Escobar han pensado que se podría instalar un museo de arte, que no haga alegoría al narcotráfico.



También será necesario recuperar piscinas, escenarios deportivos y hacer nuevas edificaciones, entre las que se contaría un sector de hospedaje con al menos 200 habitaciones.

Este sitio, de 8 hectáreas de extensión, fue nombrado así en honor a la hija menor de Pablo Escobar y era visitado frecuentemente por la familia del exnarcotraficante. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Actualmente, afirmó el alcalde, el municipio tiene 3.000 cabañas de veraneantes y unas 500 más en proceso de construcción, pues una de las necesidades es aumentar la capacidad hotelera.



Para Henao, el parque temático Hacienda Nápoles, ubicado en el Magdalena Medio y que también perteneció a Escobar, es ejemplo de cómo se puede lograr un espacio para el turismo y la familia en sitios que estuvieron marcados por la época más horrorosa de la violencia causada por el narcotráfico. La Manuela, ubicada a casi dos horas de Medellín, es un escenario apto para un proyecto de esta magnitud también por su fácil acceso.



A esta se puede llegar por agua en cinco minutos en barco o lancha, saliendo desde un puerto ubicado cerca del parque principal, y por tierra está a 4 kilómetros y medio del casco urbano de El Peñol.

Desde la fecha del desalojo, la alcaldía de El Peñol está a cargo el lugar. Cuatro vigilantes se turnan día y noche para evitar que alguien lo invada o que los turistas ingresen. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

A esto se suma que El Peñol y el municipio vecino Guatapé, que comparten las aguas del embalse, han absorbido en los últimos años gran parte del turismo del departamento.



Por ejemplo, en Semana Santa, Guatapé fue visitado por aproximadamente 45.000 turistas, mientras que la Réplica del Viejo Peñol, un lugar ubicado a unos 15 minutos de La Manuela y que muestra cómo era el pueblo antes de ser inundado por la construcción del proyecto hidroeléctrico, recibe unos 20.000 visitantes al mes, según datos de la alcaldía.



La mayoría de ellos busca conocer la finca que perteneció a Escobar. De hecho, contó Claudia Tobón, asistente general administrativa de la Corporación Crucero La Réplica, donde está el puerto desde donde salen las embarcaciones, los ingresos económicos bajaron considerablemente desde el día del desalojo de la finca, a donde enviaban al menos 90 de 100 servicios prestados a la semana. Allí eran recibidos por Duque, quien cobraba una pequeña suma por dejar recorrer el sitio, pero también ofrecía el servicio de restaurante y bar.

Esta es la casa del mayordomo, la estructura que queda en mejor estado, pues allí vivía William Duque antes de ser desalojado. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

“Las personas vienen con la intención de visitar la finca, pero les tenemos que decir que solo podemos ofrecer el servicio panorámico y se ha bajado mucho la venta por esta causa”, sostuvo la mujer.



En La Manuela, los turistas no solo podían tomarse fotografías y conocer el sitio, comer y tomarse un trago, sino que tenían la posibilidad de jugar paintball, un servicio que Duque habilitó en la estructura donde antes quedaban las caballerizas y donde hoy pueden verse las paredes en ruina separadas por lonas negras llenas de puntos de pintura. Un cartel que cuelga de un techo deja ver el anuncio escobarpaintball.com y botellas de agua y refrescos, algunas aún llenas, permanecen en el sitio.



Por lo demás, de las actividades que realizaba Duque no queda casi rastro en este sitio que podría costar unos 12.000 millones de pesos en su estado actual, según Henao.

Por su lado, el secretario de Gobierno, Héctor Vahos, explicó que desde que la finca está bajo administración de la alcaldía han dejado de recibir unos 100 millones de pesos por concepto de impuesto predial, sin contar que no se ha hecho actualización catastral. El alcalde dijo que estiman que por su explotación se podrían pagar entre 30 y 40 millones de pesos anuales solo por impuesto predial.



Justamente, una de las metas es convertir la finca en un sitio productivo para el municipio, que vivió los horrores de la violencia cuando Escobar.



“Esa riqueza que se instaló en el municipio también trajo mucha violencia. Llegamos a tener años de 100 homicidios y hasta vivimos dos masacres. Hoy queremos aprovechar ese espacio, que se suma a la belleza de nuestros paisaje, calidez de la gente y tranquilidad del municipio”, puntualizó.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Medellín