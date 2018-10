En el Concejo de Medellín, debate final a venta de activos de EPM

El argumento principal de EPM para que el Concejo de Medellín le permita la enajenación de bienes, por unos 7 billones de pesos, es que necesita esos recursos para poder ser sostenible en el futuro.

La urgencia de la petición se desprende de los efectos de la contingencia que vive el proyecto Hidroituango desde abril pasado y que estarán marcados por el retraso de hasta tres años del inicio de operaciones de la hidroelétrica, que se tenía previsto para diciembre de este año.



Justamente, el retraso de las operaciones para la generación de energía afecta el ingreso de recursos financieros para que EMP pueda desarrollar el plan de inversiones en sus otros frentes, principalmente en infraestructura y prestación de servicios públicos con estándares de calidad.

Aunque las posiciones están encontradas, el pasado 20 de octubre, en primer debate, la Comisión Primera del Concejo aprobó el proyecto por unanimidad, con siete votos.

La decisión que se tome hoy, que se calcula será a favor del Proyecto, implicará que EPM venda su participación accionaria en ISA (10,1 %), Promioriente (6,73 %), Hidroeléctrica del Río Aures (42 %), Gestión Energética - Gensa (0,19 %), Emgesa (0,00075 %), Terpel (0,00454 %), Corporación Financiera Colombiana (0,00020 %), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Colombia (0,00002 %), Davivienda (0,00052 %), Acerías Paz del Río (0,00001 %), Inverseguros (0,03504 %). A estas se suma la venta de dos activos ubicados en Chile: Aguas de Antofagasta y el Parque de Los Cururos.



Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, explicó que Aguas de Antofagasta tiene un endeudamiento local en Chile por cerca de 400 millones de dólares y que en los próximos años debía seguir haciéndole inversiones y construyendo más desaladoras para atender el mercado de agua del sector industrial.



“Si vendo la compañía, estoy recibiendo recursos, y si la Empresa libera deuda por un lado, libera inversiones por el otro, y le entran recursos. Eso nos ayuda mucho en la combinación que estamos buscando en este momento, que es mejorar nuestra posición de caja significativamente”, explicó.



De hecho, ya hay varias manifestaciones de interés por ambas compañías, indicó Alejandro Jaramillo, vicepresidente de Crecimiento de EPM, quien añadió que en vista de que no se han iniciado procesos formales de compra, no puede decir aún nombres de los oferentes.

Entre el espectro de participación accionaria, la que más polémica ha generado es la enajenación de las acciones en ISA. Algunos concejales consideran que EPM no debe vender sus activos en Colombia, sino únicamente los que tenga en el exterior.



Al respecto, la concejal Luz María Múnera, del Polo Democrático, argumentó que en el informe de minoría, presentado con ponencia negativa al Proyecto, se expresa que ISA es una excelente inversión y tiene la ventaja de que EPM cuenta con un puesto en la junta directiva de la misma.



“La valoración de la compañía nos permite concluir que los dividendos pagados a EPM crecerán a una tasa promedio del 17,2 por ciento en los próximos 10 años, lo que para una inversión inicial tan baja, es un negocio con prospectiva rentable”, dice dicho informe presentado en primer debate y que, según Múnera, se mantiene intacto como postura para el segundo de hoy.



La ponencia negativa presentada también pone en consideración que las filiales de EPM en Colombia “representan el 67 por ciento del total de los ingresos, lo que las hace financieramente las más rentables para el grupo, sin visos de posibles enajenaciones de estas inversiones”.



Para la concejal María Paulina Aguinaga, del Centro Democrático, es muy grave que la solución sea salir de activos estratégicos como ISA. “Ese argumento de que no aporta induce al error, o dónde suman los más de 300.000 millones de pesos que nos ha dado de dividendos”, expresó y agregó que ella sí da rentabilidad, pues la inversión le costó a EPM 126.000 millones de pesos y hoy tiene un valor de 1,5 billones de pesos. También dijo que es mucho más viable vender las empresas del exterior, pues demandan capitalización y no ofrecen dividendos.

Sobre este punto, Londoño explicó que la inversión en ISA no aporta ebitda ni ingresos y que su venta no afectaría los covenants de los contratos de crédito y bonos de EPM. Agregó que esta empresa tiene alto reconocimiento en Latinoamérica, por lo que su venta tiene alta probabilidad de ejecución.



Entre tanto, alrededor del Proyecto, varios concejales han defendido la idea, no solo por la necesidad de encontrar recursos que permitan la liquidez de la Empresa, sino también para garantizar la permanencia de las transferencias que esta le hace a Medellín.



El concejal Simón Molina, Centro Democrático, coordinador de ponentes del Proyecto, manifestó que cerca de 9,63 billones de pesos le ha transferido EPM a Medellín durante los últimos 10 años.



Precisamente, reducir las transfrencias fue una de las cuatro salidas analizadas ante la contingencia. Sin embargo, para el gerente de EPM, esta tiene un alto costo social y, a largo plazo, económico.



Otra posible solución que se puso sobre la mesa fue aumentar el nivel de endeudamiento, lo que pone en riesgo la calificación crediticia de la Empresa y afecta hacia el futuro la posibilidad de adquirir nuevos créditos a tasas favorables, dijo Londoño.



Y, finalmente, disminuir el nivel de inversiones (la otra propuesta) produce que EPM no siga llevando progreso o disminuir la calidad del servicio, añadió.

Exgerentes de EPM piden cautela

Ex altos funcionarios de EPM expresaron en una misiva que destacan que desde 2007 la Empresa le ha transferido a Medellín el 55 por ciento de sus utilidades, en lugar del 30 por ciento establecido en el Acuerdo 69 de 1997.



Sin embargo, exhortaron a EPM y al Concejo a ser muy cautos en las decisiones de venta de activos para apalancar los flujos financieros futuros. “No es prudente vender bajo condiciones de urgencia o presión. Tampoco lo es fortalecer competidores de EPM en su mercado natural. Las transferencias de EPM y los programas de gobierno del gobernador y del alcalde deben reconocer la realidad financiera surgida de la crisis. Finalmente son recursos públicos, independientemente del ente territorial impactado”.

