'En edificios familiares no se permitirá la renta corta, habrá control': Fico Gutiérrez

Al mediodía de este domingo, 10 de marzo, el alcalde Federico Gutiérrez asistió al concejo de Medellín para clausurar el primer periodo de sesiones ordinarias de la corporación.

Durante su discurso, el mandatario anunció diferentes medidas para enfrentar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en la ciudad, problemática que se ha incrementado en los últimos años con la llegada de turistas extranjeros a la capital antioqueña.

Gutiérrez aseguró que una de las acciones que tomará su administración —y que estará soportada en un proyecto de acuerdo que presentará ante el concejo— es la restricción de la renta corta en apartamentos o casas de urbanizaciones residenciales de Medellín.

"En edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para temas de arrendamiento de ciclo corto donde se dedican al tema de la explotación sexual y la prostitución en nuestra ciudad y no dejan vivir a los vecinos tranquilos", anunció el alcalde.

Desde diferentes sectores piden medidas para enfrentar la explotación sexual. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO Compartir

Tiene que haber un turismo, pero primero hay que cuidar a quien vive acá

Según el mandatario, en muchos de los casos "a los niños les toca ver los horrores de lo que está pasando" por lo que afirmó que "ahí va a haber control" de las autoridades.

"Estamos de acuerdo con las plataformas y con fenómenos como Airbnb, claro, pero que se haga bien, que no le quite el sueño y la tranquilidad a las familias de Medellín. Eso es lo primero que hay que cuidar. Tiene que haber un turismo, pero primero hay que cuidar a quien vive acá. No puede ser que ahora se ponen las cosas buenas para la gente, pero la gente se tiene que ir", agregó Gutiérrez.

😀 El presidente del Concejo, Andrés Felipe Tobón, el Alcalde del Distrito, Federico Gutiérrez, algunos miembros del gabinete y los Corporados, dieron clausura al primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín. 👉🏼Acá te compartimos algunos de los momentos pic.twitter.com/ccoe8wqlc9 — Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) March 10, 2024

Compartir Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

desnudó la compleja problemática de la explotación sexual que ocurre en apartamentos rentados por plataformas de alojamiento temporal. En octubre pasado, EL TIEMPO reveló cómo el aumento del turismo en Medellín —solo en 2023 llegaron a la ciudad 1’498.598 viajeros internacionales, de los cuales un 50,2 por ciento fueron extranjeros—por plataformas de alojamiento temporal.

De hecho, la Mesa contra el ESCNNA reveló que entre 2020 y 2022 se reportaron, solo en Medellín, 788 víctimas de explotación sexual según la Fiscalía General de la Nación y 714 según información de la Policía Nacional.

El alcalde Gutiérrez también anunció que en los próximos días definirá medidas adicionales "más radicales" para enfrentar la problemática del ESCNNA. "Yo le pido al concejo que no sea una lucha de la alcaldía y le pido a la ciudad que no sea una lucha solo institucional. (...) Aquí hay unas estructuras criminales dedicadas a la trata de personas", alertó.

Si bien el mandatario no detalló las medidas que se abordarán, sí adelantó que serán "excepcionales" en las zonas más afectadas como el parque Lleras y el centro de Medellín.

Ya empezaron los controles

A principios de marzo, la alcaldía de Medellín identificó más de 1.700 casas y apartamentos que ofrecen servicios de alojamiento a través de plataformas que no cuentan con la documentación necesaria, relacionada con el uso del suelo, la actualización de la matrícula mercantil, la notificación de apertura a la autoridad policial, las exigencias sanitarias y ambientales, los horarios y el desarrollo de las actividades registradas.

“Nuestro objetivo es regularizar las viviendas destinadas al alojamiento turístico, garantizando que se desarrolle con base en la legislación vigente y en las áreas designadas para este fin. Es importante evitar que los edificios residenciales se afecten por situaciones de ruido y convivencia ciudadana. Además, debemos prevenir la explotación sexual de menores, el consumo de drogas y la prostitución”, aseguró en su momento Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia.

En Medellín, el 74,3 por ciento de los prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo (RNT) son viviendas, seguidas de agencias de viajes y establecimientos de alojamiento, según cifras del Viceministerio de Turismo.

El incumplimiento de requisitos exigido a los prestadores puede acarrear multas hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cierre temporal del establecimiento y la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo hasta por cinco años.

MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com