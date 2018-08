En dos meses se sabrá qué causó el daño en el cable de Palmitas

Tras más de dos meses de la falla del cable de San Sebastián de Palmitas, cuya cabina quedó suspendida con cuatro personas en su interior, las autoridades encargadas aún no tienen una fecha estimada de su posible entrada en operación.



Paula Andrea Palacios, secretaria de Infraestructura de Medellín, entendió la necesidad de la comunidad de este corregimiento (sin cable, la movilidad pasó de 8 a 90 minutos), pero que no se trata simplemente de arreglar por arreglar.

“Tras la ruptura del cable portante y el desplazamiento de la cabina, estamos trabajando en dos sentidos: el social y el desmonte y puesta en marcha del sistema de cable. En este último aspecto, tenemos unos avances con la Universidad Nacional, que está ejecutando los estudios técnicos que determinarán cuáles fueron las causas del incidente”, manifestó la funcionaria.



Una vez el estudio de la Universidad esté completamente terminado y definido, agregó Palacios, se podrá dar a conocer una fecha tentativa para la puesta en marcha del sistema.“Lo primero es garantizar la seguridad de las personas para que esto no vuelva a ocurrir”, aseguró la secretaria.

El estudio definitivo lo tendrían en dos meses aproximadamente pues se está haciendo un peritaje a detalle, no solo del cable, sino de toda la infraestructura asociada a este. El identificar la causa del problema, le dará a la alcaldía certeza de cuánto podría costar su arreglo, pues podría ir desde aspectos de reforzamiento o nueva infraestructura.



“Ya hicimos el requerimiento a la aseguradora y al contratista. Estamos en ese proceso porque deben responder ante la administración y la comunidad por esta situación”, indicó la funcionaria.



Sobre los trabajos para el desmonte de la cabina, que aún sigue suspendida aproximadamente a 250 metros de altura, la secretaria indicó que siguen analizando cuál es la mejor manera para llevar a cabo este procedimiento sin poner en riesgo a las comunidades que están abajo ni tampoco a quienes realicen esta labor, pues es un procedimiento de alto riesgo.



Posiblemente finalizando septiembre se desmontaría la cabina, que actualmente representa un riesgo por seguir pendiendo del cable.

Más de 1.300 metros de vías se han habilitado para que las personas de la centralidad y las veredas se movilicen. No será la solución definitiva, pero ayuda

Mientras se soluciona la movilidad en el aire, la dependencia también avanza en mejorar el desplazamiento por el suelo, pues la zona afectada tiene caminos de trocha lo que dificulta la movilización de las personas.



“Es importante decir que más de 1.300 metros de vías se han habilitado para que las personas de la centralidad y las veredas se movilicen con mayor facilidad. No será la solución definitiva, pero ayuda a mitigar el tema de tránsito”, dijo Palacios.

Atención social

Son diversas las afectaciones en la comunidad de Palmitas y sus veredas. En la parte social, hay temas de salud, educación y desarrollo económico que deben ser atendidos.



“La comunidad se ha visto muy afectada para el transporte de mercancías, el comercio, los niños para desplazarse al colegio, las personas enfermas, y obviamente las condiciones ahora son muchísimo peores”, expresó Henry Herrera, vicepresidente de Asocomunal de Palmitas.



Añadió, que teniendo en cuenta que las veredas dependen principalmente del cable, la alcaldía debió tener preparado un plan alterno en caso de que fallara el cable.

creemos que hubo improvisación por parte de la alcaldía. ¿Cómo es posible que ellos no tengan un plan de emergencia para una situación como esta?

“Tuvimos una reunión abierta con diferentes entidades, ahí pusimos los problemas y las posibles soluciones, hasta el momento se están cumpliendo todas, y digamos que el acompañamiento no ha sido malo, pero nosotros creemos que hubo improvisación por parte de la alcaldía. ¿Cómo es posible que ellos no tengan un plan de emergencia para una situación como esta?”, cuestionó el líder comunal.



Por su parte, Ricardo León Giraldo, gerente de Corregimientos de Medellín, indicó que están atendiendo cada necesidad de manera puntual.



“En el caso de la producción de alimentos, les pedimos información clara y precisa de cuánto es su producción y cuánto dejan de vender, para poder conseguir quién les compre, pero esta es la hora que no hemos recibido información al respecto”, explicó el funcionario.



Situación similar pasó con el número de enfermos, pues no han recibido la cifra total.

En la parte educativa, Giraldo indicó que con ayuda de la secretaría de Educación, la estación del cable Las Teresitas fue adecuada como aula de clase para que 18 estudiantes de la zona no tengan que movilizarse por más de dos horas para ir al colegio.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10