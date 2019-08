En cinco meses el Oriente podría ser un territorio integrado

Los habitantes de 13 municipios del Oriente antioqueño están cada vez más cerca de decidir si quieren o no hacer parte de la futura Área Metropolitana. Esto, luego de que las Comisiones de Desarrollo Territorial de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el inicio del proceso de creación del ente territorial. Así las cosas, solo queda faltando que la Registraduría convoque a elecciones y los ciudadanos den el ‘sí’.

Esteban Quintero, representante a la Cámara por Antioquia, contó que Luis Pérez, gobernador de Antioquia, se reunió con los alcaldes del Oriente para pedirles que, si querían hacer parte del Área Metropolitana, enviaran una carta haciendo esa petición expresa. Al final, 13 de ellos ratificaron su voluntad de hacer parte del nuevo ente territorial.



Quintero, ponente de la comisión en la Cámara que analizó el proyecto, expresó que emitieron un concepto positivo frente a la idea. Lo mismo sucedió en el Senado. “Como lo indica el procedimiento, el gobernador envió una carta a la Registraduría para que esta, en 10 días, comunique cuándo son las elecciones”, precisó el Representante.



Con esto, las elecciones deben ser convocadas en no menos de tres meses ni en más de cinco. Es decir, tendrán que efectuarse, como máximo, en enero de 2020.

Cabe recordar que el umbral de votación para aprobar la conformación del ente territorial deberá superar el cinco por ciento en cada uno de los municipios, esto luego de que fuera aprobado el proyecto de ley presentado por Quintero que eliminó el anterior, estipulado en un 25 por ciento.

Beneficio para pequeños

Solo dos de los municipios que hacen parte del Oriente cercano decidieron quedarse por fuera del proyecto metropolitano. Entre ellos está La Unión. Su alcalde, Hugo Botero, expresó que no ve cómo este ente territorial pueda impactar positivamente su pueblo, pues este ya hace parte de la Provincia de la Paz junto a sus vecinos Sonsón, Argelia y Nariño.



“Nosotros no podemos dejar tirado este proyecto de la Provincia que ya empezó. En diciembre creo que empezaremos a recoger los primeros frutos de esta unión de municipios”, expresó Zapata.



Opinión muy diferente es la que tiene José Cirilo Henao, alcalde de El Peñol. El mandatario local contó que decidió sumarse al proyecto del Área Metropolitana porque este “conviene mucho al municipio”. Además, consideró que esta figura territorial no riñe con la Provincia del Agua y el Turismo, de la que también hacen parte. En su forma de ver, son dos organizaciones diferentes que pueden ser complementarias.

Precisó que con los recursos del nuevo ente territorial, jalonados principalmente por los pueblos más grandes como Rionegro o Guarne, El Peñol podrá desarrollar proyectos que no podría llevar a buen término por sí solo.



“Una de nuestras motivaciones son las obras. Nosotros tenemos unos problemas muy serios de movilidad, estando en el Área será posible gestionar obras que beneficien al municipio y al Oriente”, opinó Henao.



Una visión similar tiene Ómar de Jesús Gómez, alcalde de Granada. Para él, el Área Metropolitana es una figura formal con autoridad para gestionar recursos de proyectos importantes.



“Que la población decida me parece un acto de legitimidad que dará valor a esta nueva figura”, concluyó el mandatario local.



