Una curiosa escena se registró a dos cuadras del parque principal del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.



En un video ciudadano que fue compartido a través de redes sociales y grabado en el cruce semafórico de la calle 51 con carrera 52, barrio Pérez, a un transeúnte se le ocurrió pasar sobre un motociclista que esperaba el cambio de luces sobre la cebra.



“Eso es para que respete las normas de tránsito”, se le escucha decir a un hombre vestido con camisa y pantalón blanco, antes de que el conductor de la moto se bajara y comenzara a perseguirlo calle arriba.

En bello, peatón se pasa por encima de un motociclista. pic.twitter.com/CdDTIBa7YU — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 26, 2023

Conocida la grabación que dura unos 20 segundos, usuarios en redes se pronunciaron: “Ese tipo de videos son famosos en los países del primer mundo, la diferencia es que en la mayoría de ocasiones allá aceptan el error, aquí esos vídeos son el inicio de una tragedia. No solo somos pobres por los gobiernos, también por nuestra cultura”.



Aunque la escena puede parecer muy jocosa, según el Código Nacional de Tránsito el no respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas, acarrea una multa de 15 salario mínimos legales vigentes diarios, lo que equivale a $579.990.



MEDELLÍN