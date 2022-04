Con el desmonte definitivo del peaje de Niquía, en Bello, los habitantes de Barbosa, último municipio al Norte del Valle de Aburrá, se siguen preguntando para cuándo ocurrirá lo mismo con los que hace años fueron construidos en las dos vías que comunican su municipio con Girardota y el resto de la subregión antioqueña.



Uno está apostado en toda la vía Nacional, sector conocido como El Trapiche, y el otro, en la antigua carretera, hoy vía secundaria, en un lugar llamado Cabildo. Ambos en jurisdicción de Girardota.

Para Édgar Augusto Gallego, alcalde de Barbosa, el desmonte de las cabinas de Bello no fue producto de la mesa de negociación que se venía adelantando entre los gobernantes del Norte con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesión Vías del Nus (Vinus), sino a los desmanes ocurridos en el marco del Paro Nacional del 2021.



Precisamente fue finalizando la tarde del 30 de abril del año pasado que un grupo de muchachos se acercó hasta el sitio, quebró vidrios, dañó computadores e incineró algunas cabinas.



“Aquí en Barbosa seguimos con la inquietud, con el desacuerdo, con el malestar de que Barbosa hoy en el único municipio del Área Metropolitana que tiene que pagar peajes para entrar o salir de su territorio”, manifestó el mandatario.



Para pasar por estos peajes, cuenta Diego Alejandro Castaño, concejal del municipio, hoy, después de varias reuniones y manifestaciones pacíficas realizadas por los barboseños, a un grupo de usuarios les dieron una tarifa diferencial de $2.700 que no fue conciliada con la comunidad, porque "la tarifa diferencial no es lo que Barbosa busca".



Además de ellos, otros usuarios están exentos del pago, al igual que los buses que prestan el servicio público en el municipio.



“El beneficio era solo para los barboseños, pero ya entraron quienes viven en Medellín y trabajan en Barbosa. Las personas que laboran en Barbosa y se certifica. Lo que seguimos luchando es para que estos peajes sean trasladados por fuera del Área Metropolitana”, enfatizó el corporado.



Manifiesta que esta situación no solo afecta el bolsillo de quienes deben desplazarse a los demás municipios, también ha convertido a Barbosa en la localidad más atrasada del Valle de Aburrá y donde las empresas decidieron no asentarse.

El peaje de Niquía ha sido vandalizado en dos ocasiones

La última que lo hizo fue Tablemac, en el 2012, cuando se trasladó al terreno donde estuvo, por 40 años, la planta de acabados de Tejicondor. “En Barbosa no se asentaron empresas nuevas. Tejicondor, que tenía aquí en Barbosa sede, se fue para Bello y en esa instalación empezó Tablemac. Fue lo único de cambio”, agrega Castaño.



Por esta razón la localidad en considerado un territorio dormitorio, pues estudiantes universitarios y trabajadores, al no encontrar en él los centros educativos para avanzar en su formación profesional ni las empresas para laborar, salen hacia otros lugares y regresan únicamente a descansar.



A todo se le suma que sus habitantes tienen el mayor número de necesidades insatisfechas de la subregión, así como el mayor índice de pobreza multidimensional.



Así está consignado en el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018, en su indicador de Necesidad Básica Insatisfechas (NBI), donde la proporción de personas en NBI llegaba al 7,01. La incidencia de pobreza multidimensional para la cabecera municipal alcanza el 29% mientras que para la zona rural lo hace en el 61,1%, dice el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 ‘Barbosa Social es la Gente’.



“Ahí es donde la gente se afecta con la existencia de los peajes, porque aquí no hay empresas que le brinden empleo", recalcó el alcalde.



Para hacerle frente a esta situación, los barboseños han pedido con insistencia que los peajes sean sacados ya que han pagado dos valorizaciones por los tramos Bello - Hatillo y Hatillo - Pradera, cuando estaban bajo la concesión Hatovial. Ahora pasaron a formar parte de Vinus.

Esta concesión comprende seis unidades funcionales en los que se encuentra el mantenimiento y la operación del tramo que era de la concesión Hatovial, construcción de doble calzada desde el empalme de la concesión Hatovial en Pradera hasta Porcesito, y finaliza con la rehabilitación de 35,6 km de la vía existente entre Cisneros y el Alto de Dolores y la ampliación de 2,7 km entre San José del Nus y el Alto de Dolores para un tercer carril de ascenso.



Según los cálculos que hace el concejal Castaño, en unos tres años, cuando ya esté listo este corredor vial que se unirá con Magdalena 2, los peajes serán desmontados, “pero para nosotros es demasiado tiempo, por lo cual seguiremos luchando y procuraremos que sea mucho menos tiempo”.



Con insistencia buscamos un vocero de la concesión Vías del Nus para saber si lo estimado por los ciudadanos es cierto o serán reubicados antes, pero no fue posible obtener su pronunciamiento.



Se estima que para después del 10 de mayo, en la Cámara de Representantes, se realice una audiencia pública de seguimiento a este tema ya que el Gobierno Nacional ha dicho “que hay un contrato de concesión firmado con un privado, que en el caso de mover o retirar esos peajes, el Estado o el Gobierno Nacional tendría que pagarle a esos privados ese contrato y no hay recursos para eso”, aseguró el alcalde Gallego.



Los integrantes del Comité No más Peajes están esperando que pasen las elecciones presidenciales para convocar nuevamente a manifestaciones pacíficas.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora de EL TIEMPO