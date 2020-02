Por prevención, 3 ciudadanos chinos están en cuarentena en Antioquia

Tres ciudadanos chinos que trabajaban en las obras del proyecto Autopista Mar 2, en Antioquia, fueron puestos en cuarentena como medida preventiva ante el brote mundial de coronavirus. La decisión fue tomada por las directivas del concesionario Autopistas Urabá S.A.S, luego de que uno de ellos presentara algunos síntomas del virus y otros dos llegaran de China entre el 23 y el 28 de enero.



Según precisó la compañía en un comunicado de prensa, el primer empleado que llegó del país asiático al país el pasado 24 de enero "presentó algunos síntomas de resfriado, como secreción nasal y voz ronca", razón por la que fue puesto en cuarentena de forma inmediata.

Un equipo médico del hospital de Mutatá, municipio antioqueño ubicado en la subregión de Urabá, explicó que después de examinar al ciudadano extranjero no encontró señales de fiebre ni ningún otro síntoma "anormal". Sin embargo, decidió imponerle dos semanas de cuarentena por prevención.



En el caso de los otros dos ciudadanos, el concesionario precisó que no presentan ningún síntoma del virus y que, según se ha logrado indagar, "nunca tuvieron contacto" con personas de Hubei, la provincia del centro de China en donde se ubica la ciudad de Wuhan, epicentro del brote. En el caso de ambos, pese a no tener el virus, también fueron aislados.



Por su parte, Natalia Montoya Palacio, gerente de Salud Pública de Antioquia, aseguró que, por el momento, las autoridades sanitarias del departamento no tienen registro de ningún caso de coronavirus en la región.



“Tenemos la información confirmada por la alcaldesa de Mutatá, la secretaria de Salud de Dabeiba y el prestador de servicios de salud donde está el consorcio, de que hasta el momento no han consultado por ninguna sintomatología de una infección respiratoria aguda, ni hay sospecha de casos”, agregó Montoya.

Según explicó la funcionaria, el riesgo de contraer la enfermedad es bajo para el país y el departamento, ya que ésta no está circulando en la región. No obstante, dijo que el gobierno departamental emitió una circular oficial a todos los gobiernos locales, aeropuertos, puertos y prestadores de servicios de salud explicando las principales recomendaciones para prevenir el virus.



En términos generales, dichas recomendaciones consisten en que todos los ciudadanos laven sus manos de manera frecuente y en caso de presentar síntomas de gripe eviten asistir a lugares públicos y usar tapabocas.



Los coronavirus son virus que se caracterizan por causar infecciones respiratorias agudas y aparecer de forma periódica en diferentes lugares del mundo. El coronavirus que tiene al mundo en alerta es conocido con las letras "nCoV", que provino de una fuente animal y se transmite por vía aérea.



Por ahora el tratamiento para la enfermedad consiste en manejar los síntomas, ya que no existe ninguna vacuna comprobada. El primer caso fue reportado en la ciudad de Wuhan el pasado 12 de diciembre de 2019. En ese país el virus ha contagiado a más de 10.000 personas y a cerca de 130 en otros 23 países.



Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, con corte al 31 de enero de 2020, a nivel nacional las autoridades sanitarias han descartado la presencia del virus en ocho personas y todavía no hay ningún caso confirmado.

